Vững vàng an ninh biên giới phía Tây

Trải dài 213,6km với 90 cột mốc, tuyến biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa không chỉ là điểm giao thoa văn hóa Việt - Lào mà còn là địa bàn chiến lược về quốc phòng - an ninh. Dù địa hình đồi núi hiểm trở, đời sống dân cư đa thành phần còn nhiều khó khăn, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, nhưng bằng nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo, tỉnh ta đã từng bước xây dựng tuyến biên giới phía Tây vững mạnh toàn diện.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hiền Kiệt lắp hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời cho dân. Ảnh: Ngân Hà

Xây dựng lòng dân - nền tảng vững chắc

“Biên giới vững khi lòng dân ổn định” - triết lý sâu sắc này đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động tại vùng biên giới phía Tây. Bằng sự gắn bó, chia sẻ, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với đồng bào nơi biên cương, cán bộ, chiến sĩ biên phòng và các cơ quan, ban, ngành đã góp phần xây dựng nên thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đến bản Chiềng Căm, xã Hiền Kiệt (Quan Hóa) - 1 trong 11 bản vùng cao được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chọn làm điểm thực hiện mô hình “Bản sáng vùng biên”, ông Hà Đình Điệu, Bí thư chi bộ kiêm trưởng bản, tâm sự: Mô hình “Bản sáng vùng biên” không chỉ thắp sáng bản làng quê tôi bằng ánh điện mà còn thắp lên niềm tin, niềm tự hào và khát vọng vươn lên của bà con nơi đây. Từ khi có mô hình, mọi thứ đã thay đổi, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hiền Kiệt phối hợp với địa phương làm đường bê tông, hướng dẫn bà con trồng lúa nước năng suất cao, cải tạo vườn tạp, bảo vệ môi trường... Đặc biệt, người dân đã thay đổi nhận thức chuyển từ tư duy trông chờ, ỷ lại sang chủ động, sáng tạo phát triển kinh tế và xây dựng cuộc sống. Tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Trung tá Lê Hồng Thắng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hiền Kiệt nhấn mạnh: Mô hình “Bản sáng vùng biên” không chỉ là việc làm ý nghĩa mà còn là tâm huyết, trách nhiệm của chúng tôi với đồng bào nơi biên cương. Khi có điện, có đường, cuộc sống của bà con dần thay đổi, tạo đà vươn lên phát triển kinh tế. Đặc biệt, mô hình này góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho bà con, giúp họ hiểu rằng bảo vệ biên giới chính là bảo vệ quyền lợi của bản thân. Khi người dân thấy được lợi ích thiết thân, họ sẽ đồng hành cùng lực lượng chức năng, trở thành “tai mắt” trên tuyến biên giới.

Không chỉ lực lượng biên phòng bám, nắm địa bàn mà trong năm 2024, các sở, ban, ngành, đoàn thể và 5 huyện biên giới phía Tây đã tích cực phối hợp triển khai nhiều hoạt động hiệu quả. Mỗi ngành, lĩnh vực đều có những cách tiếp cận riêng, phù hợp, như: Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn về nghiệp vụ quản lý nhà nước, đặc biệt là các nội dung mới trong Luật Tài nguyên nước 2023, Luật Đất đai 2024. Ban Dân tộc tổ chức 3 hội nghị về nếp sống văn hóa trong tang lễ cho đồng bào dân tộc Mông với 384 đại biểu; 5 hội nghị về “Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” với 1.126 đại biểu và 2 hội nghị cho 209 người có uy tín. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức 160 hội nghị tuyên truyền tại thôn, bản với trên 5.000 lượt người tham gia; 1.000 lần tuyên truyền qua loa phát thanh; phối hợp phát sóng 4 phóng sự về bảo vệ rừng... Thông qua công tác tuyên truyền, người dân đã nhận thức rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền, từ đó nâng cao trách nhiệm tham gia quản lý, bảo vệ biên giới.

Ông Cầm Bá Tường, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo khẳng định: "Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đặc biệt, nhiều hình thức tuyên truyền đã được áp dụng hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh tuyến biên giới".

Quyết liệt trấn áp tội phạm

Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm đã được triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả. Lực lượng biên phòng, công an, quân sự đã chủ động phối hợp, triển khai các phương án phòng thủ và các kế hoạch bảo vệ biên giới. Đặc biệt, các đơn vị đã tổ chức luyện tập, diễn tập thuần thục các phương án nghiệp vụ, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống phức tạp có thể xảy ra.

Năm 2024, trên địa bàn 16 xã biên giới thuộc 5 huyện (Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh và Thường Xuân), các lực lượng đã phát hiện, bắt giữ, khởi tố 101 vụ/130 đối tượng về tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy. Riêng lực lượng biên phòng đã phát hiện, bắt giữ, khởi tố 23 vụ/26 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 13,39 gam heroin, 27,811 gam methamphetamin, 24.447 viên ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng khác. Đáng chú ý, 10 chuyên án về tội phạm ma túy đã được xác lập và đấu tranh thành công (Bộ đội Biên phòng 4, Công an tỉnh 6).

Ngoài tội phạm ma túy, các lực lượng chức năng còn xử lý 12 vụ/11 đối tượng phạm tội về phá hoại chính sách đoàn kết, tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, tàng trữ mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ; 119 vụ/164 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội. Lực lượng biên phòng xử lý vi phạm hành chính 25 vụ/30 đối tượng, thu nộp ngân sách Nhà nước 69.050.000 đồng.

Công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên rừng cũng được quan tâm thực hiện. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương phát hiện và xử lý 14 vụ vi phạm hành chính; tịch thu 4,599m3 gỗ các loại, 3.338kg gỗ gốc rễ cành nhánh, 80 cá thể chim chào mào; phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách nhà nước 201 triệu đồng.

Song song với công tác trấn áp tội phạm, các cấp, ngành và chính quyền địa phương cũng đặc biệt chú trọng đến phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới, coi đây là nền tảng vững chắc để giữ vững an ninh biên giới lâu dài. Trong đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đồn biên phòng trên tuyến biên giới phía Tây phối hợp chặt chẽ với địa phương, các lực lượng chức năng hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, triển khai các mô hình “Vườn, ao, chuồng”; các chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, “Tháng ba biên giới”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Bản sáng vùng biên”, “Con nuôi đồn biên phòng”... Từ các hoạt động trên đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo các huyện miền núi từ 15,19% xuống còn 11,04%; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm từ 19,86% xuống còn 14,75%. Riêng năm 2024, tại 5 huyện biên giới đã giảm 8,06% hộ nghèo (5.114 hộ), 4,46% hộ cận nghèo (2.779 hộ).

Bằng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng và sự đồng thuận của Nhân dân, tuyến biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa đang ngày càng vững mạnh. Niềm tin vào một vùng biên giới an toàn, một cuộc sống ấm no, hạnh phúc đang lan tỏa trong mỗi người dân nơi biên cương phía Tây, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Ngân Hà