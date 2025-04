Vụ rò rỉ tin mật ở Bộ Quốc phòng Mỹ: Giám đốc Tình báo quốc gia yêu cầu điều tra, Chánh văn phòng Lầu Năm Góc từ chức

Những thông tin trên truyền thông liên quan việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth chia sẻ về các cuộc tấn công được lên kế hoạch nhằm vào Yemen trong một nhóm chat riêng tư hồi tháng trước đã khiến ông gặp khó khăn.

Bộ Quốc phòng Mỹ đứng trước những nghi ngờ về năng lực quản lý thông tin mật. (Nguồn: Reuters)

Ngày 24/4, trên mạng xã hội X, Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard đề nghị Bộ Tư pháp nước này điều tra các vụ “rò rỉ thông tin từ cộng đồng tình báo”, đồng thời nhấn mạnh: “Việc chính trị hóa hoạt động tình báo và rò rỉ thông tin mật đe dọa an ninh quốc gia và phải chấm dứt”.

Theo quan chức tình báo trên, những người làm rò rỉ thông tin mật sẽ bị phát hiện và “phải chịu trách nhiệm theo mức cao nhất của pháp luật”.

Trước đó vào ngày 20/4, tờ New York Times đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth chia sẻ thông tin về các cuộc tấn công sắp tới nhằm vào Yemen trong nhóm chat riêng tư trên ứng dụng nhắn tin Signal vào tháng Ba.

Đáng chú ý, nhóm chat này không chỉ có các đồng nghiệp mà còn có vợ, anh trai và luật sư của ông. Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 21/4 đã bác bỏ các thông tin này.

Việc lộ ra nhóm chat Signal này là diễn biến mới nhất khiến năng lực quản lý và khả năng phán đoán của vị Bộ trưởng Qốc phòng Mỹ bị đặt dấu hỏi nghiêm trọng. Trước đó chỉ vài tuần, một nhóm chat mật khác của các quan chức hàng đầu chính quyền Mỹ trên Signal cũng bị lộ với việc chia sẻ các thông tin về các cuộc tấn công ở Yemen.

Nhóm chat đó, bị Tổng biên tập The Atlantic Jeffrey Goldberg phanh phui hồi tháng 3, do cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz lập ra. Mục đích là để các quan chức an ninh quốc gia hàng đầu trong chính quyền Tổng thống Donald Trump – như Phó Tổng thống JD Vance và ông Hegseth – có thể phối hợp cùng các cấp dưới trước các cuộc tấn công của Mỹ.

Ông Waltz đã nhận trách nhiệm về việc vô tình thêm ông Jeffrey Goldberg vào nhóm chat. Sau khi The Atlantic tiết lộ rằng ông Hegseth đã sử dụng nhóm Signal của ông Waltz để trao đổi chi tiết về các cuộc tấn công khi chúng đang được tiến hành, chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết, lãnh đạo Lầu Năm Góc đã không chia sẻ "kế hoạch chiến tranh" hay bất kỳ thông tin mật nào, song các chuyên gia an ninh quốc gia tỏ ra hoài nghi rất lớn.

Trong bối cảnh bê bối rò rỉ thông tin quân sự này, 3 quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ đã bị cách chức hồi tuần trước, sau khi họ được cho là có mâu thuẫn với Chánh văn phòng của Bộ trưởng Hesgesth là ông Joe Kasper.

Tuy nhiên, cho đến ngày 24/4, hãng tin AFP dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, chính ông Kasper đã từ chức, song "sẽ tiếp tục phục vụ Tổng thống Trump với tư cách là Nhân viên chính phủ đặc biệt (SGE), phụ trách các dự án đặc biệt tại Bộ Quốc phòng".

Theo baoquocte.vn