Vĩnh Lộc: Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Ngày 27/6, Huyện ủy Vĩnh Lộc tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 20, khóa XXVI (nhiệm kỳ 2020-2025) đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Qua đó, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vẫn giữ vững ổn định và tiếp tục phát triển.

Đồng chí Trần Văn Tuấn, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị.

Kinh tế tiếp tục phát triển, sản xuất nông nghiệp được mùa, được giá; giá trị sản xuất công nghiệp tăng khá so với cùng kỳ, năng suất lúa vụ chiêm xuân cao nhất từ trước đến nay; có 10/14 sản phẩm công nghiệp chủ yếu đều tăng so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 7,37%; văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tiến bộ; chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; đời sống Nhân dân được nâng lên; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung giải quyết; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, đã tổ chức sơ kết, tổng kết, cụ thể hóa, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, sâu rộng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đã triển khai một số dự án có tổng mức đầu tư lớn, có tác động lan tỏa và tạo tiền đề, mở ra không gian mới cho huyện phát triển như: Dự án nâng cấp, mở mới tuyến đường từ Quốc lộ 217 đi Khu danh thắng Kim Sơn, xã Vĩnh An và kết nối với đường gom cầu cao tốc vượt sông Mã tại xã Vĩnh An đi xã Định Công, huyện Yên Định, tổng mức đầu tư khoảng 290 tỷ đồng; Dự án đầu tư tuyến đường giao thông nối Quốc lộ 45 với Quốc lộ 217, huyện Vĩnh Lộc tổng mức đầu tư khoảng 250 tỷ đồng.

Đồng chí Lê Văn Tịnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị.

Trong 6 tháng, tổng huy động vốn đầu tư phát triển xã hội ước đạt gần 1.936 tỷ đồng, tăng gần 149 tỷ đồng so với đầu năm. Có thêm 2 doanh nghiệp mới đi vào hoạt động tạo việc làm mới cho 950 lao động. Toàn huyện thành lập mới 25 doanh nghiệp. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 362,897 tỷ đồng.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Huyện đã tổ chức thành công Lễ công bố Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị danh lam thắng cảnh quốc gia núi Kim Sơn, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa gắn với phát triển dịch vụ du lịch tạo điều kiện mời gọi và thu hút đầu tư; tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên - tiền thân Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc (16/4/1934- 16/4/2024). Lĩnh vực giáo dục đạt kết quả tốt, tại Kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh năm học 2023 - 2024, toàn huyện có 103/198 học sinh đoạt giải.

Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời. 6 tháng đầu năm đã tạo việc làm mới cho 821 lao động, trong đó có 104 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều mô hình giảm nghèo. Quốc phòng, an ninh ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố và tăng cường.

6 tháng cuối năm, huyện Vĩnh Lộc tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn để thúc đẩy đầu tư sản xuất, kinh doanh; thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách; tăng cường công tác quản lý đất đai, khai thác khoáng sản. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục; đẩy mạnh giải quyết việc làm và giải quyết đúng, đủ, kịp thời các chính sách cho các đối tượng trên địa bàn. Đặc biệt, tập trung thực hiện các thủ tục đầu tư để sớm khởi công các dự án quy mô lớn, nhất là 2 dự án đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã chỉ đạo, kết luận; đẩy nhanh tiến độ các dự án đã triển khai phấn đấu hoàn thành 100% giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch tỉnh giao và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2024 đã đề ra.

Lê Thu (CTV)