Vì bình yên cuộc sống

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, TP Thanh Hóa cũng là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Vì vậy, Thành ủy, UBND TP Thanh Hóa luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và của tỉnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho cán bộ, chiến sĩ Công an TP Thanh Hóa có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Năm 2024, trên địa bàn TP Thanh Hóa xảy ra 175 vụ phạm tội về trật tự xã hội (giảm 121 vụ so với năm 2023). Trong đó, tội phạm cố ý gây thương tích xảy ra 67 vụ (giảm 44 vụ); trộm cắp tài sản xảy ra 47 vụ (giảm 29 vụ); gây rối trật tự công cộng xảy ra 12 vụ (giảm 18 vụ); cướp giật tài sản xảy ra 7 vụ (giảm 4 vụ); lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra 8 vụ (giảm 43 vụ)... Tình hình tội phạm và vi phạm về trật tự xã hội giảm mạnh, không có hoạt động phạm tội của các băng, ổ nhóm hình sự; không có tội phạm hoạt động lộng hành, ngang nhiên; tính chất, mức độ phạm tội ít nghiêm trọng hơn.

Để có được kết quả đáng phấn khởi này, các lực lượng chức năng của thành phố đã triển khai đồng bộ các biện pháp để phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Lấy công tác phòng ngừa làm nòng cốt, Công an thành phố và các phường, xã đã duy trì 67 mô hình tự quản về an ninh trật tự; duy trì và thực hiện có hiệu quả 11 mô hình dân vận khéo trong công an Nhân dân... Công an thành phố và các phường, xã cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức, tập trung vào các đối tượng có nguy cơ cao; phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm huy động các tổ chức chính trị và mọi tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia phát hiện tố giác tội phạm. Cùng với gọi hỏi, răn đe, kiểm danh, kiểm diện, rà soát bổ sung, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng hình sự và giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, Công an thành phố và các phường, xã đã mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Năm 2024, tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố được kiểm soát chặt chẽ, không còn hoạt động mua bán, sử dụng ma túy công khai như trước đây; số người nghiện, người sử dụng ma túy được quản lý, qua đó hạn chế các vi phạm pháp luật do người sử dụng ma túy gây ra. Tuy nhiên, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn thành phố vẫn luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, bởi số người nghiện ma túy còn nhiều (680 người nghiện); số người sau cai nghiện có nhiều nguy cơ tái phạm; tội phạm mua bán, tổ chức, chứa chấp trái phép chất ma túy hoạt động mang tính ẩn cao, khó phát hiện và chuyển dịch sang hoạt động trên không gian mạng.

Để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, ngày 20/11/2024 Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TU về xây dựng “Xã, phường không ma túy” giai đoạn 2024-2025. Theo đó, các phường, xã xây dựng kế hoạch cụ thể, sát đúng với tình hình thực tiễn của từng địa phương; xây dựng và duy trì hiệu quả ít nhất một mô hình về phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy; đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng triển khai có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ để giảm số người nghiện, nghi nghiện.

Qua công tác đấu tranh, xử lý quyết liệt của lực lượng chức năng, tội phạm về kinh tế đã co cụm, hoạt động ẩn và có xu hướng dịch chuyển sang khu vực nước ngoài. Tình hình tội phạm và vi phạm trật tự an toàn giao thông giảm rõ rệt. Các lực lượng chức năng của thành phố đã tập trung giải quyết những bất cập, tồn tại trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đồng thời tuyên truyền sâu rộng đến từng người dân và xử lý nghiêm các vi phạm. Vì vậy, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ của người dân được nâng cao, không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép, giao thông ùn tắc kéo dài. Trong năm, trên địa bàn thành phố xảy ra 139 vụ tai nạn giao thông, giảm 32 vụ so với năm 2023.

Đi đôi với phòng ngừa, công tác đấu tranh, xử lý tội phạm cũng được Công an thành phố thực hiện quyết liệt. Nhiều đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, xử lý tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật đã được triển khai. Năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã thụ lý 184 vụ, 472 bị can phạm tội về trật tự xã hội. Điển hình là phá chuyên án 195-V giai đoạn 2, bắt và khởi tố 15 đối tượng về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự; phá chuyên án 444-B, bắt và khởi tố 16 đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô đề. Đối với tội phạm ma túy, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã thụ lý 100 vụ, 241 bị can, trong đó phá thành công 5 chuyên án, triệt xóa 15 đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Nổi bật là triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh trước sảnh nhà ga Thanh Hóa, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 20 bánh heroin, 6.000 viên hồng phiến; phá chuyên án chung 724-C triệt xóa các điểm, đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn, bắt giữ và khởi tố 30 vụ, 65 bị can. Cũng trong năm qua, Công an thành phố đã thụ lý 55 vụ, 156 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ và môi trường.

Phát huy những chiến công đã đạt được, năm 2025 Công an thành phố phát động trong toàn lực lượng phát huy cao độ tinh thần tiên phong gương mẫu, tâm huyết, trách nhiệm, bám địa bàn, bám đơn vị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với quyết tâm cao nhất “Vì sự bình yên của thành phố”.

Bài và ảnh: Minh Khôi