Sầm Sơn nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội, góp phần đưa thành phố phát triển bền vững

Chiều 17-6, UBND thành phố Sầm Sơn đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác văn hoá - xã hội và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá 6 tháng đầu năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo, 6 tháng đầu năm 2022 các ngành trong khối văn hóa - xã hội đã bám sát chương trình trọng tâm, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, đạt kết quả cao trên các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, lao động, thương binh - xã hội, văn hóa. Cụ thể, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt gắn với xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; hưởng ứng tích cực các phong trào nhân đạo xã hội và chương trình máy tính cho em với tổng số tiền trên 500 triệu đồng.

Trong lĩnh vực y tế, thành phố đã tổ chức tốt chương trình tiêm phòng vắc xin COVID-19 với tỷ lệ tiêm phòng cho các đối tượng đạt trên 99%; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng, chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình được người dân nghiêm chỉnh thực hiện, tốc độ tăng dân số bình quân đạt 0,98%. Tổ chức thành công Lễ phát động “Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2022”, "Tháng hành động vì trẻ em năm 2022”; chi trả chế độ cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội kịp thời, đầy đủ. Thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, phòng chống đuối nước, phòng chống bạo lực trẻ em, chăm lo thực hiện các chính sách giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố đến nay giảm còn 2,39%, hộ cận nghèo còn 3,48%.

Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, cùng với việc ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm 19 phương án sắp xếp, quản lý dịch vụ thương mại, dịch vụ du lịch năm 2022, thành phố đã tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, lễ hội lớn, tạo điểm nhấn và ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách về một Sầm Sơn vừa giàu bản sắc văn hóa dân tộc vừa hiện đại… Trong 6 tháng đầu năm thành phố đã đón được trên 3,7 triệu lượt khách, phục vụ ăn nghỉ trên 7,6 triệu ngày khách, doanh thu ước đạt trên 3.100 tỷ đồng.

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của Nhân dân, nhiều mô hình quần chúng tự quản được xây dựng và duy trì như mô hình “Thôn, tổ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn - đoàn kết - văn hóa”; “Khu dân cư an toàn, lành mạnh, không có tệ nạn xã hội” “Cổng trường an toàn giao thông”. Các CLB văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được thành lập tại các thôn, tổ dân phố, xã, phường đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Nhân dịp này, UBND thành phố đã chúc mừng và trao tặng phần thưởng cho cầu thủ Vũ Tiến Long (Khu phố Vinh Sơn, Phường Trường Sơn), thành viên đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam và các vận động viên có thành tích cao tại đại hội TDTT toàn tình lần thứ IX và ra mắt Câu lạc bộ hát chèo phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn.

Nguyễn Hiền