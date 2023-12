Điểm sáng về xây dựng đô thị văn minh và các công trình văn hóa - thể thao

Phát huy nội lực, sự quyết tâm, đồng lòng của Đảng ủy, chính quyền và người dân, phường Lam Sơn (TP Thanh Hóa) đã trở thành điểm sáng về xây dựng đô thị văn minh và các công trình văn hóa - thể thao (VHTT).

Lãnh đạo TP Thanh Hóa, phường Lam Sơn và Nhân dân khu phố 8 dự lễ khánh thành khuôn viên văn hóa - thể thao.

Lam Sơn là phường trung tâm của TP Thanh Hóa với mật độ dân cư lớn, được xem là “điểm nóng” về trật tự đô thị. Nhiều năm trước, trên địa bàn phường còn xảy ra tình trạng vi phạm trật tự đô thị và mất an toàn giao thông, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của Nhân dân.

Khu vực hành lang vỉa hè phía Đông đường Mai An Tiêm, đoạn giao cắt với đường Tống Duy Tân - đầu cầu Cốc, thuộc khu phố 8, phường Lam Sơn được xem là “điểm nóng nhất” về tình trạng vi phạm trật tự đô thị và mất an toàn giao thông khi các cá nhân, hộ kinh doanh để luồng, nứa, vật liệu xây dựng, xe ô tô đậu đỗ trên vỉa hè, đổ rác thải gây ô nhiễm môi trường làm mất mỹ quan đô thị. Trong khi đó, tại khu phố 7, khu vực khuôn viên nhiều năm qua là nơi tập kết tạm thời xe chở rác, các loại xe tải, gây mất vệ sinh môi trường, mất an toàn giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt. Tại khu phố 10 (khu vực trên đường Phạm Vấn), nhiều gia đình, cá nhân đã lấn chiếm vỉa hè, khu vực đất trống làm nơi kinh doanh, buôn bán hàng ăn uống, giải khát, gây mất trật tự, an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường... Tình trạng này đã diễn ra nhiều năm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc cho Nhân dân...

Thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-ĐU ngày 27/2/2023 của Đảng ủy phường Lam Sơn về đẩy mạnh công tác xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn, phường Lam Sơn đã phối hợp với ban cán sự, ban công tác mặt trận các khu phố tổ chức các cuộc họp với Nhân dân, thống nhất chủ trương xóa bỏ “điểm nóng” về vi phạm trật tự đô thị để xây dựng khuôn viên VHTT tại các khu phố 7, 8, 10. Bằng công tác tuyên truyền, vận động quyết liệt và trực tiếp của lãnh đạo phường, lực lượng chức năng và ban cán sự các khu phố, các cá nhân, hộ kinh doanh tại 3 “điểm nóng” nói trên đã tự giác trả lại mặt bằng sạch, để chính quyền địa phương thi công khuôn viên VHTT phục vụ Nhân dân.

Sau khi được sự đồng tình hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, khuôn viên VHTT tại các khu phố đã gấp rút thi công và hoàn thành đúng kế hoạch đề ra. Tại mỗi khuôn viên có đầy đủ các hạng mục như: hệ thống ghế ngồi nghỉ chân; bồn hoa, cây cảnh trang trí; đèn điện chiếu sáng; các dụng cụ TDTT cho trẻ em và người lớn trong sân khuôn viên... Tổng kinh phí của mỗi khuôn viên gần 200 triệu đồng.

Bí thư Đảng ủy phường Lam Sơn Lê Ngọc Linh khẳng định, khuôn viên VHTT các khu phố 7, 8 và 10 là điểm nhấn của phường, là cầu nối nâng cao tình đoàn kết giao lưu của Nhân dân trong phường, trong phố. Đây cũng là những công trình mẫu, góp phần làm đẹp bộ mặt cảnh quan đô thị, bảo đảm vệ sinh môi trường theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp, đáp ứng nhu cầu nâng cao đời sống tinh thần, phong trào luyện tập TDTT cho Nhân dân.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, phường Lam Sơn tiếp tục thực hiện chủ trương xây dựng các khuôn viên VHTT, đồng thời không ngừng cải tạo, nâng cấp hệ thống nhà văn hóa nhằm góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân. Phát huy nội lực, sự linh hoạt, cách làm sáng tạo và sự đoàn kết, đồng thuận của Nhân dân chính là cơ sở quan trọng để phường tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng đô thị văn minh - công dân thân thiện, cho “ra đời” thêm nhiều công trình ý nghĩa dành cho Nhân dân, qua đó tiếp tục xây dựng phường ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh, hoàn thành các tiêu chí xây dựng phường kiểu mẫu, xứng đáng là điểm sáng của TP Thanh Hóa nói riêng và toàn tỉnh nói chung.

Bài và ảnh: Mạnh Cường