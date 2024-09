Vận hành 7 trạm bơm tiêu úng chủ động để bảo vệ sản xuất nông nghiệp

Các công ty khai thác công trình thủy lợi đã triển khai phương án đảm bảo an toàn cho các công trình được giao quản lý và chủ động bơm nước tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp tại các khu vực xảy ra ngập, lụt.

Trạm bơm Xa Loan, xã Nga Văn (Nga Sơn) sẵn sàng phương án tiêu nước chủ động nếu lượng mưa lớn.

Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng thuỷ văn Thanh Hoá: Dự báo từ chiều 7/9 đến sáng ngày 8/9, khu vực Thanh Hoá có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến ở khu vực phía Nam, Tây Nam từ 50-100mm, có nơi trên 150mm; riêng khu vực phía Bắc, Tây Bắc như các huyện: Cẩm Thuỷ, Thạch Thành, Bá Thước, Quan Hoá lượng mưa có khả năng đạt 70-150mm, có nơi trên 200mm. Do đó, các công ty khai thác công trình thủy lợi đã triển khai phương án đảm bảo an toàn cho các công trình được giao quản lý và chủ động bơm nước tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp tại các khu vực xảy ra ngập, lụt.

Cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Triệu Sơn kiểm tra công tác sẵn sàng tiêu úng tại trạm bơm Lai Vi, xã Xuân Thọ.

Theo đó, đến 15 giờ ngày 7/9, toàn tỉnh có 7 trạm bơm tiêu đang hoạt động. Trong đó, Công ty TNHH MTV Sông Chu 1 trạm, Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Bắc Sông Mã 5 trạm và huyện Hà Trung 1 trạm bơm.

Để kịp thời ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết, hiện nay, các đơn vị khai thác công trình thuỷ lợi của tỉnh đã triển khai phương án ứng phó với thiên tai, tiêu nước đệm, chủ động các giải pháp bảo vệ công trình, đặc biệt là các hồ chứa, đập, cống tiêu, đập ngắn trên kênh tiêu. Đồng thời, giao cán bộ thường trực 24/24 tại các công trình trọng điểm, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Lê Hoà