Tuổi trẻ Công an tỉnh triển khai Đề án “Cùng em tới trường”

Thực hiện Đề án “Cùng em tới trường” của Đoàn thanh niên Bộ Công an, thời gian qua, các chi đoàn thanh niên Công an tỉnh đã đăng ký triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa. Trong đó, mỗi chi đoàn đều có một cách làm hay, linh hoạt, kịp thời giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các em vươn lên trong cuộc sống và đạt nhiều thành tích trong học tập.

Chi đoàn thanh niên và Hội phụ nữ Phòng an ninh nội địa, Công an tỉnh trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Là một trong những cơ sở đoàn triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Cùng em tới trường”, thời gian qua, Chi đoàn Phòng an ninh nội địa, Công an tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, đồng hành với các học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn tỉnh. Trong đó phải kể đến em Vi Văn Quy, xã Thanh Xuân (Như Xuân) đã được chi đoàn hỗ trợ trao học bổng để em tiếp tục hiện thực hóa ước mơ tại giảng đường Học viện An ninh Nhân dân. Được sự quan tâm, động viên, giúp đỡ kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần, em Vi Văn Quy đã vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên và đạt thành tích cao trong các năm học.

Cùng với em Vi Văn Quy, để tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án “Cùng em tới trường”, Chi đoàn Phòng an ninh nội địa cũng đã phối hợp với Hội phụ nữ Phòng an ninh nội địa trao học bổng cho em Vi Thị Yến (Thường Xuân), học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh. Được biết, đây cũng là trường hợp có hoàn cảnh gia đình thuộc diện hộ nghèo, bố, mẹ đều phải đi làm ăn xa, để lại 3 chị em ở với ông bà đã già yếu.

Còn tại huyện Hà Trung, nhân dịp Tết Trung thu 2024, Chi đoàn Công an huyện cũng đã trao quà trung thu và trao tặng các suất học bổng cho 6 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do Chi đoàn Công an huyện nhận đỡ đầu (mỗi suất trị giá 1.200.000 đồng, trích từ nguồn kinh phí của đoàn viên trong chi đoàn đóng góp). Việc làm ý nghĩa của Chi đoàn Công an huyện được cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo đơn vị ghi nhận, đánh giá cao.

Bên cạnh các hoạt động trao tặng các suất học bổng, trong những năm qua, các đơn vị công an trong tỉnh đã nhận đỡ đầu gần 100 cháu có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh gắn với chương trình “Mẹ đỡ đầu” và “Con nuôi công an xã”. Những người bố, người mẹ mang sắc phục Công an Nhân dân luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc, gần gũi, động viên và đồng hành để các cháu cùng vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống và học tập tốt. Theo đó, trong các dịp khai giảng năm học mới, Tết Trung thu, các chi đoàn đều phối hợp trao tặng các suất quà giá trị để khuyến khích, động viên các em tiếp tục đến trường. Tiêu biểu như các Chi đoàn Phòng an ninh chính trị nội bộ và Chi đoàn Công an huyện Nông Cống đã phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức chương trình thiện nguyện trao tặng 100 bộ sách giáo khoa cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trường Tiểu học Yên Mỹ và Trường Tiểu học Trung Chính (Nông Cống). Chi đoàn Phòng công tác đảng và công tác chính trị nhận đỡ đầu cho cháu Nguyễn Thị Thu Phương (xã Tân Thọ, huyện Nông Cống); Chi đoàn Phòng cảnh sát giao thông nhận đỡ đầu cho cháu Nguyễn Thị Thu Hà (xã Cát Vân, huyện Như Xuân)...

Có thể khẳng định, qua quá trình triển khai thực hiện Đề án “Cùng em tới trường” đã thực sự đi vào chiều sâu và trở thành phần việc hàng năm để các cơ sở đoàn Công an tỉnh quyết tâm thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đề ra. Mỗi chi đoàn đều có một cách làm hay, linh hoạt, đáp ứng thiết thực với nhu cầu cần được giúp đỡ của mỗi học sinh. Với sự quan tâm, hỗ trợ của đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh, các em đã vượt qua khó khăn, tích cực vươn lên trong cuộc sống và đạt nhiều thành tích cao trong học tập.

Thời gian tới, Ban Thanh niên Công an tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả đề án để kịp thời động viên, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời kêu gọi, vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm chung tay hỗ trợ, tạo cho các em những điều kiện tốt nhất, nâng bước các em đến trường.

Bài và ảnh: Lưu Kiệt