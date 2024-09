Tư vấn pháp lý, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn cho người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng

Chiều 12/9, Công an tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện Yên Định tổ chức diễn đàn tư vấn pháp lý, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn cho người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn huyện Yên Định.

Đại diện lãnh đạo huyện Yên Định và các đại biểu dự diễn đàn.

Đồng chí Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh mong muốn, diễn đàn sẽ mang đến cơ hội giúp những người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và tái hoà nhập cộng đồng được tiếp cận các dịch vụ tư vấn việc làm, vốn vay để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công an 27 huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho 27 Ban Chỉ đạo 138 cùng cấp tổ chức thành công các hội nghị triển khai công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương nhằm giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỗi ở cộng đồng dân cư.

Các địa biểu tham gia diễn đàn.

Tại diễn đàn, gần 200 người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và người tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn huyện đã được các cơ quan chức năng, Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa phổ biến các quy định của pháp luật và một số vấn đề pháp lý thường gặp trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng; đại diện Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tư vấn về hồ sơ, thủ tục vay vốn cho người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg, ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh tư vấn, giới thiệu việc làm; đại diện các công ty, doanh nghiệp tuyển dụng lao động tư vấn, giới thiệu thêm nhiều thông tin để người tái hoà nhập cộng đồng nắm bắt, quyết định tiếp cận.

Diễn đàn có sự tham gia của một số doanh nghiệp, trường dạy nghề đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự trên địa bàn huyện, nhằm kết nối giúp những người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và người tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn có cơ hội tiếp cận với thông tin tuyển dụng, đào tạo để tìm kiếm việc làm phù hợp.

Diễn đàn là cơ hội để giúp các đối tượng xóa đi những mặc cảm, tự ti, nỗ lực học tập và tìm kiếm cơ hội việc làm, qua đó góp phần giảm tỷ lệ tái phạm tội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Lê Hà