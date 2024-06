TSHPCo diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

Mới đây, tại Nhà máy thủy điện Trung Sơn, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) đã tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) theo tình huống giả định. Lực lượng chính tham gia diễn tập là các thành viên đội xung kích ứng phó sự cố, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng chống cháy nổ của TSHPCo.

Theo đại diện TSHPCo, diễn tập PCTT&TKCN cấp công ty là một hình thức huấn luyện tổng hợp cao nhất, có nhiều lực lượng, phương tiện tham gia trên phạm vi rộng với nhiều tình huống phức tạp khác nhau. Chương trình diễn tập sát với tình hình thực tế này vừa mang tính tuyên truyền, giáo dục cao, vừa mang tính vận dụng linh hoạt vào thực tiễn của công ty khi có tình huống lụt bão xảy ra.

Cán bộ công nhân viên công ty tham gia diễn tập PCTT&TKCN.

Tại buổi diễn tập, các lực lượng đã tham gia diễn tập giả định “Tình huống mất toàn bộ nguồn cấp từ hệ thống điện tự dùng nhà máy và từ lưới điện (mất nguồn lưới điện 35kV địa phương)”. Nguyên nhân tình huống do điện tự dùng nhà máy bị sự cố do mưa to, gió lớn làm lưới điện 35KV bị chạm chập hoặc đổ trụ, máy cắt đầu đường dây bị cắt sự cố gây mất điện cấp cho các kích nâng thủy lực van cung đập tràn.

Ông Phạm Văn Cường - Phó Giám đốc, Phó Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN TSHPCo chỉ đạo buổi diễn tập.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo và phát huy tốt vai trò tham mưu của các bộ phận và khả năng tổ chức, điều hành của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN; các lực lượng cần phối hợp chặt chẽ giữa và trong xử lý tình huống, đặc biệt là thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng”.

Cán bộ trực vận hành tham gia thao tác cửa van cung diễn tập PCTT&TKCN.

Họp đánh giá rút kinh nghiệm diễn tập PCTT&TKCN năm 2024.

Chương trình diễn tập đã hoàn thành theo đúng phương án đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị. Đây là tiền đề quan trọng giúp cán bộ, công nhân viên TSHPCo nâng cao nhận thức và rèn luyện kỹ năng trong việc nhận diện, chủ động và sẵn sàng ứng phó với các tình huống, khắc phục nhanh hậu quả sự cố và giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra.

Trung Sinh (CTV)