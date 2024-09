Trung đoàn 226 huy động lực lượng giúp dân phòng, chống bão số 3

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 (Yagi),Trung đoàn 266, Sư đoàn 341 (Quân khu 4) đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ giúp Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề thị xã Nghi Sơn phòng, chống bão số 3.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 266 giúp Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề thị xã Nghi Sơn gia cố mái nhà, chằng chống, neo buộc nhà cửa, kho tàng.

Theo đó, đơn vị đã trực tiếp kiểm tra các khu vực xung yếu để tham mưu cho Ban Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề thị xã Nghi Sơn tổ chức phương án phòng, chống bão. Đồng thời, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ đơn vị phối hợp với cán bộ, giáo viên Trung tâm tổ chức di dời cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đến nơi an toàn; vận chuyển hơn 300 bao cát gia cố mái nhà để xe; chằng chống, neo buộc nhà cửa, kho tàng để bảo đảm an toàn khi có mưa to, gió lớn.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 266 giúp Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề thị xã Nghi Sơn di chuyển trang thiết bị, vật chất dạy học đến nơi an toàn.

Cùng với việc giúp Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề thị xã Nghi Sơn, đơn vị cũng tích cực, khẩn trương hoàn thành công tác phòng, chống bão tại đơn vị; duy trì nghiêm chế độ trực; thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến của bão Yagi và tình hình mưa lũ trên địa bàn; chủ động rà soát, bổ sung, điều chỉnh các phương án, kế hoạch ứng phó với bão, mưa lũ, sạt lở đất... sát tình hình thực tế, địa bàn.

Trọng Tấn (CTV)