Triển khai có hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; công tác biên giới và thương mại biên giới

Từ đầu năm đến ngày 31/5, tổng trị giá kim ngạch xuất nhập khẩu với nước bạn Lào đạt 20.193.026 USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 11.224.675 USD (tăng 4,93% so với cùng kỳ năm 2023); kim ngạch nhập khẩu đạt 8.968.351 USD (tăng 210% so với cùng kỳ năm 2023). Số người nhập cảnh đạt 14.034 lượt/4.380 phương tiện; lượt người xuất cảnh đạt 13.779 lượt/4.348 phương tiện. So sánh với cùng kỳ năm 2023, xuất cảnh tăng 1.201 lượt người, tăng 364 phương tiện; nhập cảnh tăng 1.345 lượt người, tăng 397 phương tiện.