Trao tặng tivi cho các điểm trường khó khăn huyện Mường Lát

Ngày 6/5, Quỹ Kết nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái phối hợp với Ngân hàng VietinBank chi nhánh Sầm Sơn đã trao tặng 10 tivi cho các điểm trường mầm non và tiểu học trên địa bàn huyện Mường Lát.

Trao tặng tivi cho điểm trường Tiểu học bản Ón, thuộc Trường Tiểu học Tam Chung.

Mường Lát là huyện miền núi, biên giới, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất, hạ tầng nói chung và của các cơ sở giáo dục nói riêng còn thiếu thốn. Thời gian qua Quỹ kết nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái đã thực hiện Dự án “Bếp ấm vùng cao - Trao em mơ ước”, xây dựng 3 bếp ăn cùng toàn bộ thiết bị nhà bếp phục vụ bảo quản chế biến món ăn, bàn ăn và đồ dùng phục vụ ăn uống cho học sinh; đồng thời tài trợ một năm ăn trưa, tương đương với gần 35.000 suất ăn cho các cháu học sinh tại các điểm trường: Tiểu học Quang Chiểu 1, xã Quang Chiểu; Tiểu học bản Poọng, xã Tam Chung; Mầm non Sài Khao và Mầm non bản Ún, xã Mường Lý.

Trao tặng tivi cho điểm trường Mầm non bản Ón, thuộc Trường Mầm non Tam Chung.

Nhân dịp này, Quỹ kết nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái tiếp tục phối hợp với Ngân hàng VietinBank chi nhánh Sầm Sơn tổ chức trao 10 chiếc tivi 55 inch cho các điểm trường: Mầm non bản Ón, Tiểu học bản Poọng, xã Tam Chung; Mầm non bản Sài Khao; Mầm non bản Ún, xã Mường Lý...

Lãnh đạo huyện Mường Lát và đoàn từ thiện thăm, động viên các thầy cô giáo tại điểm trường tiểu học bản Poọng, thuộc Trường Tiểu học Tam Chung.

Những chiếc tivi gửi đến các điểm trường nhằm bổ sung công cụ giảng dạy, giúp thầy và trò tại các điểm trường vùng khó khăn có thêm phương tiện phục vụ công tác dạy và học, đặc biệt là hỗ trợ công tác giảng dạy bằng giáo án điện tử theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Tuấn Bình (CTV)