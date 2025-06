TP Thanh Hóa trao giải Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 13/6, Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TP Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn thành phố năm 2025.

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BTCCT, ngày 30/10/2024 của Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh về tổ chức Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2025 trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TP Thanh Hóa đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai cuộc thi; thành lập ban tổ chức, ban giám khảo, tổ thư ký cuộc thi cấp thành phố và phân công các thành viên tham gia chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện ở các địa phương, đơn vị.

Sau gần 6 tháng triển khai, toàn thành phố đã có 1.800 bài dự thi, trong đó nộp về Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi 1.502 bài. Nhiều đơn vị có 100% cán bộ chủ chốt và nhiều công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, giáo viên, đoàn viên, hội viên tham gia viết bài. Các bài dự thi đa dạng về thể loại, gồm tạp chí, báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, trong đó có một số tác giả tham gia 2 bài dự thi ở 2 thể loại khác nhau.

Các bài dự thi đều bám sát thể lệ, đáp ứng được yêu cầu về nội dung, chủ đề của cuộc thi. Nhiều bài dự thi thể hiện rõ tính phát hiện, tính thời sự, đề cập những vấn đề mới trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ban Giám khảo đã chấm bài và lựa chọn các tác phẩm chất lượng để Ban Tổ chức cuộc thi trao giải. Trong đó, thể loại tạp chí có 9 tác phẩm (1 giải A, 1 giải B, 2 giải C, 5 giải khuyến khích); thể loại phát thanh có 4 tác phẩm (1 giải A, 1 giải B, 1 giải C, 1 giải khuyến khích); thể loại báo in, báo điện tử có 2 tác phẩm giải khuyến khích.

Các tác phẩm đạt giải sẽ được Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy gửi về Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy để tham gia cuộc thi cấp tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức cuộc thi đã trao Giấy khen của Thành ủy TP Thanh Hóa cho 5 tập thể có thành tích trong chỉ đạo, tổ chức triển khai cuộc thi; trao chứng nhận cho 2 tác phẩm đoạt giải A là “Giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên - Xin đừng xem nhẹ” của tác giả Lê Thị Ánh, giảng viên Trung tâm Chính trị thành phố và tác phẩm “Cảnh giác trước âm mưu, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng công tác tổ chức, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Đảng, chính quyền để tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam” của tác giả Bùi Văn Hợp, Công an phường Quảng Thắng; trao giải B, C và Khuyến khích cho các tác giả đoạt giải.

