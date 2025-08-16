Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại xã Thanh Kỳ

Chiều 16/8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Thanh Kỳ tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” năm 2025. Dự và chung vui ngày hội có đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, một số ban, sở, ngành cấp tỉnh cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân xã Thanh Kỳ.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh tặng hoa chúc mừng “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” cán bộ và Nhân dân xã Thanh Kỳ.

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTQ trong thời kỳ mới, từ năm 2005, Chính phủ đã thống nhất lấy ngày 19/8 hằng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”. 20 năm qua, ngày hội đã được tổ chức trọng thể, thường niên ở các khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học trong tỉnh, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân về thực hiện Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh cùng các đại biểu dự ngày hội.

Thực hiện phong trào này, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng ủy, UBND, Ban Chỉ đạo an ninh trật tự (ANTT), Công an xã, tình hình ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn xã Thanh Kỳ luôn được giữ vững, ổn định. Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” được đông đảo quần chúng Nhân dân hưởng ứng tham gia và đạt được nhiều thành tích quan trọng.

Đại diện lãnh đạo xã Thanh Kỳ phát biểu khai mạc ngày hội.

Công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn được lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước. Từ đó tạo sự lan tỏa rộng rãi, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên, các tầng lớp Nhân dân tham gia. Hiện xã đang duy trì hoạt động 21 tổ bảo vệ ANTT, 96 tổ an ninh xã hội; triển khai có hiệu quả các mô hình như: “Thôn tự quản phòng, chống ma túy”, “Camera với an ninh trật tự”, “Tổ liên gia tự quản về phòng cháy chữa cháy”, “Dòng họ tự quản về ANTT”...

Một tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Với những kết quả đạt được, tại ngày hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Thanh Kỳ bày tỏ niềm vui, sự đồng tình, ủng hộ và thể hiện quyết tâm cùng với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể địa phương đẩy mạnh hơn nữa Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn trong thời gian tới.

Đông đảo Nhân dân tham dự ngày hội.

Phát biểu chung vui với cấp ủy, chính quyền, cán bộ và Nhân dân xã Thanh Kỳ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Đỗ Minh Tuấn đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức ngày hội và ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những thành tích, kết quả đạt được trong Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” của xã.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và tổ chức xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” là sự nghiệp chung của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, trong đó vai trò của Nhân dân là rất quan trọng, đúng như lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh thường dạy “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại ngày hội.

Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Chúng ta đang đứng trước những thời cơ và thách thức mới; hoạt động “Diễn biến hòa bình” phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thông tin xấu, độc trên mạng Internet, tình hình dịch bệnh trong nước và thế giới diễn biến phức tạp, khó lường; hoạt động của các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy, bạo lực gia đình, bạo hành phụ nữ, trẻ em, giảm nghèo là vấn đề của toàn xã hội được dư luận Nhân dân quan tâm. Muốn kinh tế phát triển, xã hội an toàn chúng ta phải xây dựng cho được thế trận lòng dân và thế trận an ninh Nhân dân vững chắc.

Từ yêu cầu thực tiễn đặt ra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở và đông đảo Nhân dân trong toàn tỉnh tiếp tục nâng cao nhận thức, xác định rõ phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” là một nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp Nhân dân. Phải xác định rõ: Bảo vệ, giữ gìn ANTT ở khu dân cư là bảo vệ an toàn, bình yên cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của cá nhân mình, gia đình mình và của mọi người, mọi gia đình trong khu dân cư. Vì vậy, từng cá nhân, từng hộ gia đình phải gương mẫu, nâng cao trách nhiệm, ý thức tự bảo vệ ANTT, tránh tư tưởng phó mặc, coi đây là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu tại ngày hội.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với các phong trào, các cuộc vận động khác ở địa phương; củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến có hiệu quả; động viên, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo động lực thúc đẩy phong trào phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị lực lượng công an tiếp tục hướng dẫn, triển khai, làm nòng cốt thực hiện hiệu quả Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTT”; thường xuyên đánh giá các mô hình hay, việc làm tốt, hiệu quả trong phong trào để nhân rộng trên địa bàn; phối hợp đẩy mạnh các hoạt động thiết thực, ý nghĩa xây dựng mối liên hệ gắn bó chặt chẽ với Nhân dân, cũng như xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội. Mỗi người dân thể hiện tinh thần, trách nhiệm của mình, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói chung, phong trào “Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn” nói riêng; đồng thời tích cực phát hiện, tố giác, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác; quản lý, giáo dục, cảm hoá người vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư, hòa giải các tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân ngay từ cơ sở...

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn chung vui ngày hội với Nhân dân xã Thanh Kỳ.

Trong không khí phấn khởi, ý nghĩa của ngày hội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kêu gọi cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể Nhân dân trong tỉnh nói chung, xã Thanh Kỳ nói riêng đồng lòng, chung sức nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng xã Thanh Kỳ giàu đẹp, văn minh, góp phần xây dựng Thanh Hóa trở thành thành tỉnh kiểu mẫu, phát triển toàn diện và bền vững.

Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ Công an cho Nhân dân, cán bộ xã Thanh Kỳ.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã tặng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho cán bộ và Nhân dân xã Thanh Kỳ chúc mừng “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”; trao Bằng khen, trao quà của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn trao quà cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quà cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ Công an cho Nhân dân, cán bộ xã Thanh Kỳ; Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh và nhiều phần quà ý nghĩa cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Phong Sắc