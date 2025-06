Lan tỏa cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sau gần 6 tháng triển khai, cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2025 trên địa bàn TP Thanh Hóa đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Giảng viên Trung tâm Chính trị TP Thanh Hóa tham gia cuộc thi.

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BTCCT, ngày 30/10/2024 của ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh về tổ chức cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 5, năm 2025 trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai cuộc thi trên địa bàn thành phố. Đồng thời, chỉ đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy ban hành hướng dẫn viết bài dự thi và gửi thể lệ, kế hoạch, đề cương, các văn bản kèm theo để phổ biến đầy đủ, kịp thời đến các phường, xã, cơ quan, đơn vị. Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đã tham mưu tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai nội dung và định hướng chủ đề để các tác giả viết bài chất lượng tham gia cuộc thi cấp tỉnh; tham mưu xây dựng kinh phí tổ chức cuộc thi; tham mưu thành lập ban tổ chức, ban giám khảo, tổ thư ký cuộc thi cấp thành phố và phân công các thành viên tham gia chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện ở các địa phương, đơn vị, bảo đảm tiến độ, chỉ tiêu theo kế hoạch. Ban tổ chức cuộc thi thường xuyên giao ban nắm bắt tình hình, giải đáp những băn khoăn, vướng mắc của cơ sở, của các tác giả và lựa chọn đề tài chất lượng xin ý kiến góp ý của các chuyên gia để có tác phẩm chất lượng tham gia cuộc thi cấp tỉnh. Hằng tháng, ban tổ chức cuộc thi báo cáo Thường trực Thành ủy về tiến độ triển khai. Đến nay, cuộc thi đã được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, đạt mục đích và yêu cầu đề ra.

Để tạo sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia, các cơ quan, đơn vị từ thành phố đến cơ sở đã tổ chức đa dạng các hình thức tuyên truyền, triển khai cuộc thi. Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin thành phố đăng tải kế hoạch, thể lệ, hướng dẫn cuộc thi trên trang thông tin điện tử của thành phố. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thành phố phát nhiều tin, bài liên quan đến cuộc thi. Nhiều địa phương, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thông qua các nhóm zalo, hội nghị đảng ủy mở rộng và tạo điều kiện cho tập thể, cá nhân tham gia viết bài. Tiêu biểu là đảng ủy các phường Rừng Thông, Phú Sơn, Quảng Thắng, Thiệu Dương, Thành đoàn, Trung tâm Chính trị thành phố... Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị, đảng ủy các phường, xã đã xây dựng kế hoạch triển khai tới các chi bộ, chi hội, chi đoàn và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị. Riêng Đảng ủy phường Rừng Thông đã xây dựng nguồn kinh phí khen thưởng cho tập thể, cá nhân có tác phẩm xuất sắc tham gia cuộc thi nên thu hút rất đông người tham gia.

Sau gần 6 tháng triển khai, toàn thành phố đã có 1.800 bài dự thi, trong đó nộp về thường trực ban tổ chức cuộc thi 1.502 bài. Nhiều đơn vị có 100% cán bộ chủ chốt và nhiều công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, giáo viên, đoàn viên, hội viên tham gia viết bài. Tiêu biểu như Đảng ủy phường Rừng Thông với 210 bài, Đông Yên 111 bài, Thành đoàn thành phố 110 bài, Đông Thịnh 98 bài, Đông Hoàng 75 bài, Đông Nam 70 bài, Đông Ninh 60 bài... Các bài dự thi đa dạng về thể loại, trong đó có một số tác giả tham gia 2 bài dự thi ở 2 thể loại khác nhau.

Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy, Trưởng ban giám khảo cuộc thi, cho biết: “Các bài dự thi đều bám sát thể lệ, đáp ứng được yêu cầu về nội dung, chủ đề của cuộc thi. Các bài viết tập trung làm sáng tỏ giá trị cách mạng, giá trị khoa học, giá trị nhân văn, giá trị thời đại của Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; những giá trị cơ bản của CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; những thành quả cách mạng, thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước; bảo vệ nền văn hóa và những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; những kinh nghiệm quý, những bài học hay và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhiều bài dự thi thể hiện rõ tính phát hiện, tính thời sự, đề cập những vấn đề mới trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.

Tham gia cuộc thi với tâm huyết và trách nhiệm cao nhất, chị Dương Thị Phương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Thiệu Dương, chia sẻ: “Khi cuộc thi được thành phố triển khai, tôi đã dành khá nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu và quyết định chọn đề tài “Dựng tường lửa bằng lý tưởng” để thực hiện. Đây là chủ đề nói về vai trò và sự chung tay của thanh niên trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng. Để có được bài viết sinh động, hấp dẫn, tôi đã đấu mối làm việc với Công an tỉnh để có số liệu về bóc gỡ những thông tin sai trái trên không gian mạng; tìm nhân vật thực tế là học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng để các em nói lên suy nghĩ, nhận thức của mình trước những thông tin sai lệch và thông qua kênh tiktok để lan tỏa những hình ảnh đẹp về thông tin chính thống. Đây là thể loại phát thanh, nên tôi đã đầu tư khá công phu và kỹ lưỡng để có bài dự thi chất lượng”.

Ban giám khảo đã chấm bài và lựa chọn các tác phẩm chất lượng để ban tổ chức cuộc thi trao giải. Trong đó, thể loại tạp chí có 9 tác phẩm (1 giải A, 1 giải B, 2 giải C, 5 giải khuyến khích); thể loại phát thanh có 4 tác phẩm (1 giải A, 1 giải B, 1 giải C, 1 giải khuyến khích); thể loại báo in có 2 tác phẩm đoạt giải khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải sẽ được Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy gửi về Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy để tham gia cuộc thi cấp tỉnh.

Thông qua cuộc thi đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về vị trí, vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng và hình thành mạng lưới rộng khắp tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bài và ảnh: Thu Vui