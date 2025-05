Tổng thống Nga chỉ thị tạo vùng đệm ở Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết quân đội Nga đã được giao nhiệm vụ tạo ra một “vùng đệm an ninh” dọc biên giới với Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu với các thành viên chính phủ nước này qua video vào ngày 22/5/2025. Ảnh: Sputnik

Tổng thống Putin đưa ra thông tin này trong cuộc họp chính phủ dành riêng để đánh giá tình hình biên giới của Nga, bao gồm Kursk, Belgorod và Bryansk. Các biện pháp bổ sung để hỗ trợ cư dân tại đây cũng đã được thảo luận.

“Chúng tôi quyết định tạo ra vùng đệm an ninh cần thiết dọc theo biên giới. Lực lượng vũ trang hiện đang tích cực giải quyết nhiệm vụ này. Các vị trí của kẻ thù đã bị tiêu diệt, công việc đang được tiến hành”, Tổng thống Nga tuyên bố.

Ý tưởng tạo ra “một vành đai an ninh” trên lãnh thổ do Ukraine kiểm soát dọc biên giới lần đầu tiên được Tổng thống Nga Putin đưa ra vào tháng 3 năm ngoái. Ông cho biết Moscow buộc phải tạo ra một khu vực như vậy để bảo vệ dân thường ở các khu vực biên giới khỏi các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine. Quân đội Nga sẽ tạo ra một "khu vực an ninh mà kẻ thù sẽ rất khó có thể vượt qua bằng vũ khí của họ, chủ yếu là vũ khí có nguồn gốc nước ngoài, Putin tuyên bố vào thời điểm đó.

Thông báo của Tổng thống Nga Putin được đưa ra sau một cuộc tấn công của Ukraine vào thị trấn Kursk khiến ít nhất 12 thường dân bị thương, trong đó có 2 trẻ em. Các báo cáo của phương tiện truyền thông cho biết cuộc tấn công liên quan đến ít nhất 3 quả đạn được bắn ra từ bệ phóng tên lửa đa nòng HIMARS do Mỹ cung cấp.

Theo RT, trong hai ngày qua, Kiev đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tổng cộng 485 máy bay không người lái cánh cố định của Ukraine đã bị bắn hạ. Ít nhất 63 máy bay không người lái đã bị chặn ở Moscow, trong khi số lượng lớn nhất bị chặn lại ở Orel.

TD