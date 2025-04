Tổng duyệt trình diễn drone mừng 50 năm thống nhất đất nước

Màn trình diễn drone lần này khắc họa những hình ảnh thiêng liêng, những biểu tượng sống động về hành trình giành lại độc lập, thống nhất cho dân tộc Việt Nam.

Người dân tập trung đông đúc tại khu vực Bến Bạch Đằng (Quận 1) để chiêm ngưỡng màn trình diễn drone đặc sắc. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Tối 28/4, Thành phố Hồ Chí Minh tổng duyệt trình diễn thiết bị bay không người lái (drone) tại bến Bạch Đằng (Quận 1). Theo đó, 10.500 drone sẽ đồng loạt bay lên cao vào lúc 20 giờ 30 phút - 20 giờ 45 phút. Đây cũng là khung giờ trình diễn chính thức, trong ngày 1/5.

Trình diễn thiết bị không người lái (drone) là một trong những sự kiện được người dân và du khách tại Thành phố Hồ Chí Minh đón chờ trong chuỗi hoạt động “Sắc màu Thành phố Bác,” được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Màn trình diễn drone lần này khắc họa những hình ảnh thiêng liêng, những biểu tượng sống động về hành trình giành lại độc lập, thống nhất cho dân tộc Việt Nam như khoảnh khắc xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập, hình ảnh lá cờ giải phóng tung bay, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Với màn trình diễn hoành tráng, bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh thêm rực rỡ nhờ công nghệ hiện đại kết hợp với các hình ảnh lịch sử, tạo nên những khoảnh khắc đặc biệt.

Ghi nhận từ 18 giờ, rất đông người dân đã có mặt tại khu vực bến Bạch Đằng (Quận 1) để có cơ hội chiêm ngưỡng màn trình diễn drone đặc sắc. Người dân cũng lựa chọn các quán cà phê, toà nhà cao tầng xung quanh đó để có view ngắm trọn vẹn khung cảnh drone rực rỡ, lung linh sắc màu.

Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ còn mang theo ghế xếp, nước uống, thậm chí cả ống nhòm để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào của “đại tiệc ánh sáng”. Em Vũ Thảo Linh Chi (ngụ quận Tân Phú) cho biết, sau khi tan học em đã cùng với các bạn tới trung tâm để xem trình diễn drone.

“Thường trong các dịp lễ kỷ niệm em chỉ được xem pháo hoa còn đây mới là lần đầu được ngắm drone nên em rất háo hức,” Linh Chi nói.

Không chỉ người dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều du khách từ các địa phương khác cũng nô nức đổ về. Anh Nguyễn Khắc Tường (đến từ Bắc Ninh) chia sẻ: “Tôi đã đi gần 2.000 cây số để vào Thành phố Hồ Chí Minh để có thể thưởng thức những chương trình đặc sắc dịp đại lễ. Tôi rất ấn tượng với màn drone xếp thành hình xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập.”

Trước đó, theo Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, màn trình diễn 10.500 drone sẽ diễn ra vào các ngày 19/4, 26/4 và 30/4. Tuy nhiên, những ngày 19 và 26 vừa qua đều không thể thực hiện.

Do đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo điều chỉnh các thời gian trình diễn drone vào tối 28/4 và 1/5. Đồng thời, giao Sở Văn hoá và Thể Thao chủ trì phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm kiểm tra kỹ thuật để tổ chức thực hiện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ.

Với màn trình diễn drone này, Ban tổ chức lập hồ sơ đề xuất xác lập kỷ lục Việt Nam về số lượng thiết bị bay không người lái (drone) biểu diễn nhiều nhất trong cùng một thời điểm.

Bên cạnh hoạt động này, chuỗi chương trình “Sắc màu Thành phố Bác” còn có nhiều hoạt động đặc sắc như trình chiếu công nghệ 3D mapping trước mặt tiền UBND Thành phố, chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật, biểu diễn nghệ thuật trên sà lan trong đó, hoạt động quan trọng nhất là lễ chính thức diễu binh, diễu hành diễn ra sáng 30/4. Ngoài ra còn có chuỗi sự kiện các triển lãm, chiếu phim ngoài trời cho người dân...

Ngoài ra, tối 30/4, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắn pháo hoa tại 30 điểm trong khung giờ từ 21 giờ - 21 giờ 15 phút. Trong đó, hai điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm: Khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (thành phố Thủ Đức) và khu đền tưởng niệm liệt sỹ Bến Dược (huyện Củ Chi) và 28 điểm bắn tầm thấp./.

Theo TTXVN