Tọa độ vui chơi trung thu hấp dẫn nhất Đà Nẵng gọi tên Da Nang Downtown

Xem show Rối Việt đặc sắc, check-in “mệt nghỉ” tại phố lồng đèn đẹp như Hội An và nhiều trải nghiệm độc đáo đang chờ đón du khách khám phá tại Da Nang Downtown dịp Tết Trung thu.

Show diễn Rối Việt được xem là sự kiện “đinh” của mùa Trung thu năm nay tại Da Nang Downtown.

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Trung thu, nhiều điểm du lịch tại thành phố sông Hàn đã được trang hoàng bắt mắt và “trang bị” những trải nghiệm hấp dẫn để chào đón du khách, đặc biệt là các vị khách nhí. Tọa độ vui chơi hấp dẫn nhất tại thành phố sông Hàn năm nay phải kể đến thánh địa giải trí Da Nang Downtown (Công viên châu Á cũ) ở trung tâm thành phố - nơi đang quy tụ nhiều trải nghiệm thú vị, không thể tìm thấy tại nơi nào khác tại Đà Nẵng.

Hành trình khám phá văn hóa truyền thống dịp Trung thu

Tết Trung thu là một trong những dịp lễ quan trọng nhất của người Việt. Đây không chỉ là thời điểm để gia đình sum vầy, đoàn tụ bên những mâm cỗ “trông trăng” mà còn là dịp để hướng về nguồn cội dân tộc với những nét văn hóa đậm đà bản sắc. Dịp này, du khách và người dân Đà Nẵng có thể thưởng thức các show diễn mang đậm màu sắc văn hóa truyền thống tại tổ hợp giải trí Da Nang Downtown. Trong đó, đáng chú ý là show diễn Rối Việt và trình diễn Lân sư rồng Mai hoa thung.

Theo đó, du khách sẽ được thưởng thức loại hình nghệ thuật đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ với show Rối Việt diễn ra tại nhà hát múa rối lớn nhất miền Trung - Ầu Ơ Theater với sức chứa gần 600 chỗ ngồi. Show diễn có thời lượng 20 phút với 2 suất diễn vào 18h30 và 20h.

Được dàn dựng công phu từ kịch bản, đạo cụ đến phục trang, Rối Việt sẽ dẫn dắt khán giả khám phá dòng chảy văn hóa Việt qua những câu chuyện dân gian gần gũi được lồng ghép trong các tiết mục như: Song long hí thủy (Múa rồng và Trống hội); Duyên dáng quai thao; Hát xá thượng; Kể chuyện ngày mùa; Vũ điệu tâm linh... Qua sự thể hiện của các nghệ nhân Nhà hát Múa rối Việt Nam, show diễn là sự kết hợp nhuần nhị giữa 2 loại hình nghệ thuật là rối cạn và rối nước với tuổi đời hơn 1.000 năm, lồng ghép các câu chuyện dân gian với yếu tố đương đại, khắc họa vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam.

Một trích đoạn được nhiều du khách yêu thích trong show diễn Rối Việt.

Ngoài Rối Việt, du khách ghé thăm Da Nang Downtown dịp Trung thu còn được thưởng thức những tiết mục trình diễn Lân sư rồng trong khung giờ từ 18h đến 18h30 vào các ngày từ 15 - 17/9 tại khu vực cổng Nepal (cổng chính). Đây được xem là hoạt động được nhiều người dân và du khách mong đợi nhất bởi âm thanh rộn ràng của tiếng trống lân là thứ không thể thiếu, luôn mang đến không khí vui tươi đặc trưng của dịp Tết Trung thu.

Hoạt động trình diễn Lân sư rồng đặc trưng tại Da Nang Downtown.

Check-in “cháy máy” tại phố lồng đèn và chợ đêm Vui Phết

Khám phá chợ đêm Vui Fest dịp Trung thu, du khách khó lòng bỏ qua khu phố lồng đèn với

những tiểu cảnh đèn ông sao, làng hương, gánh hàng hoa đầy sắc màu và các không gian check-in đẹp như một phố Hội thu nhỏ.

Nhiều bạn trẻ đầu tư phục trang chỉn chu để có những bộ ảnh check-in sang xịn dịp Trung thu.

Ngoài check-in cùng các tiểu cảnh bắt mắt, Da Nang Downtown còn tôn vinh văn hóa truyền thống bằng cách đa dạng hóa trải nghiệm, như những gian hàng “xin chữ” ông đồ tại đây. Tết Trung thu là thời điểm thích hợp để du khách xin chữ cầu may mắn cho gia đình và bản thân. Không ít bạn trẻ còn rủ nhau đầu tư trang phục chỉn chu như áo dài truyền thống, áo ngũ thân, cổ phục Việt... để có những bức ảnh Trung thu “để đời” tại phố lồng đèn.

Hoạt động xin chữ ông đồ được nhiều người trẻ yêu thích.

Bên cạnh đó, đến Da Nang Downtown, du khách còn được khám phá không gian ẩm thực và mua sắm tại chợ đêm Vui Fest sầm uất hàng đầu Đà Nẵng.. Theo đó, bạn sẽ được “ăn cả thế giới” với 53 gian hàng ẩm thực hay thưởng thức buffet, Combo BBQ và bia tươi chất lừ tại nhà hàng Panda. Khách dạo chợ đêm cũng có thể mua sắm đủ thứ đặc sản miền Trung hay quần áo thời trang, đồ lưu niệm để mang về làm quà, bởi ở Vui Fest, nói như một số du khách đã trải nghiệm thì “cái gì cũng có hết”.

Nhiều hoạt động nối dài trải nghiệm

Cũng trong dịp này, Da Nang Downtown tổ chức sự kiện “Trung thu Downtown - Tiệc WOW khắp phố” với các hoạt động chính như: Chợ Trung thu, sự kiện biểu diễn tại các khu vực, chương trình hoạt náo nhận quà cùng nhiều Minigame hấp dẫn.

Du khách check-in với tiểu cảnh Làng hương tại Da Nang Downtown.

Theo đó, du khách sẽ được hòa mình vào những giai điệu vui tươi, sôi động và check-in cùng mascot Trung thu đẹp mắt tại khu vực cổng Nepal và sân khấu Trung Quốc. Đặc biệt, tại khu Chợ Trung thu, các vị khách nhí sẽ được tham gia đố vui cùng Chú Cuội - Chị Hằng và tham gia vòng quay may mắn để nhận những phần quà đặc biệt. Ngoài ra, Da Nang Downtown còn tổ chức chương trình Phá cỗ hàng đêm kèm quà tặng và bong bóng nghệ thuật cho các bạn nhỏ đến công viên vào dịp Trung thu.

Tổ hợp vui chơi giải trí Da Nang Downtown mở cửa đón khách từ 15h-22h hàng ngày. Đặc biệt, từ ngày 15 – 17/9, khu du lịch triển khai chương trình ưu đãi với loạt combo Trung thu hấp dẫn như: Combo All game in one kèm Buffet người lớn chỉ 450.000 đồng; Combo All game in one kèm Buffet trẻ em chỉ 256.000 đồng; Combo trải nghiệm Sun Wheel kèm Buffet người lớn chỉ 360.000 đồng; Combo Sun Wheel kèm Buffet trẻ em chỉ còn 210.000 đồng. Ngoài ra, trong suốt tháng 09/2024, toàn bộ du khách sẽ được tặng miễn phí vé xem show diễn Rối Việt khi mua vé Buffet hoặc vé các Combo kể trên.

Tùng Dương