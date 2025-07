Tòa án khu vực khẩn trương thực hiện nhiệm vụ sau sắp xếp tổ chức bộ máy

Ngày 27/6/2025, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 81/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập 13 tòa án Nhân dân (TAND) khu vực trên cơ sở kế thừa quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của 26 TAND cấp huyện thuộc TAND tỉnh Thanh Hóa. Sau đó, Đảng ủy, lãnh đạo TAND tỉnh đã phối hợp tham mưu cho Chánh án TAND tối cao kiện toàn tổ chức bộ máy và sắp xếp trụ sở làm việc của các TAND khu vực. Việc lựa chọn địa điểm đặt trụ sở các TAND khu vực được căn cứ trên nhiều phương diện như cơ sở vật chất hạ tầng hiện có, điều kiện kết nối giao thông, mật độ dân số, điều kiện kinh tế - xã hội, khoảng cách địa lý...

Hoạt động tiếp công dân tại Tòa án Nhân dân khu vực 2.

Ngay sau khi được thành lập và kiện toàn tổ chức bộ máy, lãnh đạo các TAND khu vực đã chủ động bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, tài chính, tài sản, tránh tình trạng thất lạc hoặc bỏ sót hồ sơ, nhất là hồ sơ các vụ án đang trong quá trình thụ lý, giải quyết. Đồng thời chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất, bố trí cán bộ khẩn trương thực hiện chức năng, nhiệm vụ từ ngày 1/7 theo quy định, với tinh thần không để gián đoạn, ngưng trệ công việc.

Tại TAND khu vực 5, Chánh án Lường Thị Hoa cho biết: Ngay sau khi đi vào hoạt động theo mô hình mới, đơn vị đã tiến hành họp cơ quan, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các thẩm phán, thư ký và người lao động, đảm bảo mỗi người đều nắm rõ công việc của mình và phối hợp nhịp nhàng. Ngoài nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, thụ lý, xét xử, giải quyết án, đơn vị đặc biệt tập trung nguồn lực thực hiện phong trào thi đua “Lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đợt cao điểm 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu hôn nhân và triển khai cắt giảm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân”...

So với nhiều tòa án trong tỉnh, TAND khu vực 10 có địa bàn thụ lý, giải quyết án khá rộng, gồm 3 huyện trước đây (Thường Xuân, Như Xuân, Ngọc Lặc). Do vậy, ngoài chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động tại trụ sở chính, trước mắt, đơn vị tạm thời sử dụng 2 trụ sở làm việc cũ để tiếp công dân. Thẩm phán Lê Xuân Vinh, Chánh án TAND khu vực 10 cho biết: "Ngay sau khi đi vào hoạt động theo mô hình mới, lãnh đạo đơn vị đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên cán bộ, công chức, người lao động khắc phục khó khăn, yên tâm công tác. Do vậy, từ ngày 1/7 ở cả trụ sở và 2 địa điểm cơ quan TAND cấp huyện trước đây, công tác tiếp công dân luôn được duy trì. Hoạt động giải quyết, xét xử án đã diễn ra bình thường, đáp ứng nhu cầu của tổ chức, cá nhân".

Do mới được xây dựng, trụ sở làm việc của TAND huyện Quảng Xương trước đây được lựa chọn làm trụ sở của TAND khu vực 2. Tại đây, đơn vị đã bố trí đầy đủ phòng làm việc cho những người giữ chức danh tư pháp, cũng như hội trường xét xử phù hợp với loại án, bao gồm cả phòng xét xử thân thiện. Bên cạnh đó, lãnh đạo TAND khu vực 2 cũng bố trí khu bếp nấu ăn và phòng nghỉ ngơi phục vụ cán bộ công tác xa nhà, nhất là thẩm phán, thư ký tòa thường trú trên địa bàn huyện Nông Cống cũ.

Chánh án TAND khu vực 2, Thẩm phán Bùi Thị Huyền cho biết: "Trước ngày 1/7, đơn vị đã hoàn thành công tác bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, tài chính, tài sản và bố trí phòng làm việc cho cán bộ, công chức, người lao động. Hiện nay, TAND khu vực 2 đã duy trì nghiêm túc công tác tiếp công dân, tiếp nhận hồ sơ vụ, việc. Hoạt động xét xử, giải quyết án đã diễn ra bình thường".

Nhìn chung, sau sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy ngành tòa án, hầu hết trụ sở làm việc tại các TAND khu vực còn chưa đáp ứng được nhu cầu. Trong đó, có không ít trụ sở làm việc đã xuống cấp, hoặc được tận dụng lại công sở của cơ quan khác, cần thời gian để sửa chữa phù hợp. Tuy vậy, khắc phục khó khăn, các TAND khu vực đang nỗ lực triển khai nhiệm vụ được giao với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, không để gián đoạn, ngưng trệ công việc.

Bài và ảnh: Đồng thành