Tiếp tục đẩy mạnh tốt phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

Chiều 27/11, tại Công an tỉnh Thanh Hóa, Cụm thi đua số 6 (Bộ Công an) gồm Công an 5 tỉnh: Thanh Hóa (Cụm trưởng), Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Cục X03, Bộ Công an; lãnh đạo Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 6.

Theo báo cáo, năm 2024, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” đã được các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết liệt; có nhiều đổi mới, sáng tạo về biện pháp, cách thức tổ chức thực hiện; đề ra được các nội dung, chỉ tiêu thi đua, khẩu hiệu hành động cụ thể; triển khai bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng; bám sát nhiệm vụ chính trị và gắn kết chặt chẽ với các đợt, phong trào thi đua, cuộc vận động khác do Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và địa phương phát động.

Qua đó đã tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, nâng cao ý thức, trách nhiệm, động viên, thúc đẩy cán bộ, chiến sỹ hăng hái thi đua lập công, góp phần hoàn thành xuất sắc các mặt công tác, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Đặc biệt, Công an 5 tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả các đợt thi đua, tình hình trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; tội phạm được kiềm chế, không để hình thành các băng, ổ, nhóm tội phạm lộng hành, hoạt động theo kiểu “xã hội đen” gây bức xúc dư luận xã hội; tỷ lệ điều tra khám phá án cao (đều đạt 80% trở lên).

Công tác quản lý Nhà nước về ANTT được tăng cường, chất lượng, hiệu quả được nâng lên, nhất là việc thực hiện có hiệu quả Luật Cư trú, Đề án 06 của Chính phủ; quản lý, khai thác hiệu quả hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và cấp, quản lý căn cước công dân đạt và vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao. Tai nạn giao thông được kiềm chế; không để xảy ra cháy, nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được triển khai sâu rộng với nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu. Công tác cải cách hành chính, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được chú trọng; nội bộ đoàn kết thống nhất; tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ sai phạm bị xử lý kỷ luật thấp. Đặc biệt, tháng 2/2024, Chủ tịch nước đã ký Quyết định phong tặng danh hiệu đơn vị “Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân” đối với Công an tỉnh Nghệ An...

Năm 2025, Cụm thi đua số 6 tiếp tục phấn đấu thi đua, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Nhất là tham mưu bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Không ngừng đổi mới các mặt công tác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời và có hiệu quả các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, khủng bố, gây rối, phá hoại; ứng phó có hiệu quả với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống; làm tốt công tác phòng ngừa, tập trung điều tra, khám phá, xử lý kịp thời, triệt để, nghiêm minh các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, giết người, cố ý gây thương tích, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng, ma túy, sử dụng công nghệ cao...

