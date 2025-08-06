Thống nhất cơ chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên tuyến biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn (Lào)

Sáng 6/8, tại xã Hồi Xuân, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các cơ quan, ban ngành tổ chức hội nghị thống nhất cơ chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trên tuyến biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn (nước CHDCND Lào).

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội Chính Tỉnh ủy; Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các xã có liên quan.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, sau khi được thông qua quy trình xử lý các tình huống phức tạp về ANTT xảy ra trên tuyến biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn (Lào), phát biểu tham luận, các đại biểu đã nêu thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng quân sự, biên phòng, công an và lực lượng chức năng khác trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân tại khu vực biên giới; cũng như công tác phối hợp với các lực lượng chức năng trên tuyên biên giới (biên phòng, hải quan) trong phòng chống tội phạm ma tuý và việc thực hiện Đề án xây dựng xã, phường không ma tuý. Các ý kiến đánh giá, kết quả thực hiện Thoả luận hợp tác với tỉnh Hủa Phăn (Lào) đã góp phần quan trọng đảm bảo ANTT khu vực biên giới của tỉnh.

Các ý kiến tại hội nghị cũng đã đánh giá kết quả triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các nghị quyết, chương trình, đề án của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa về phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố an ninh - quốc phòng, đối ngoại.

Đồng thời, tổng kết những kinh nghiệm trong công tác nắm tình hình và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ngăn chặn, xử lý các tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động từ thiện vào địa bàn, tuyên truyền đạo trái phép hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân; kinh nghiệm trong công tác đối ngoại Nhân dân giữa cấp ủy, chính quyền các xã biên giới đối với chính quyền các cụm, bản đối biên của Lào phục vụ công tác đảm bảo ANTT khực vực biên giới 2 tỉnh.

Một số ý kiến đã nêu các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính, chuyển đổi số giai đoạn đầu vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp tại các xã biên giới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các tình huống phức tạp về ANTT xảy ra trên tuyến biên giới. Cùng với đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các xã biên giới trong chỉ đạo, triển khai công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao Đảng ủy Công an tỉnh đã chủ động tổ chức hội nghị thống nhất cơ chế phối hợp trong công tác bảo đảm ANTT trên tuyến biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn (Lào), nhất là trong bối cảnh tình hình hiện nay.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nêu bật 4 quan điểm, đó là: Bảo vệ vững chắc ANTT trên tuyến biên giới phía Tây của tỉnh là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng vì không chỉ góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới mà còn bảo đảm bình yên cho Nhân dân để tập trung phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác sẵn sàng đấu tranh trấn ấp tội phạm, các phần tử phản động ngay từ khi còn là mầm mống, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ và không để hình thành điểm nóng.

Tiếp tục khẳng định bảo vệ ANTT khu vực biên giới là trách nhiệm của cả hệ thống chinh trị, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là khu vực biên giới, trong đó lực lượng công an, quân sự, biên phòng phải là nòng cốt.

Tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng và hiệu qủa trong vận hành cơ chế phối hợp giữa các lực lượng vũ trang, giữa lực lượng vũ trang với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng đứng chân trên địa bàn trong công tác đảm bảo ANTT trên tuyến biên giới.

Trên cơ sở những quan điểm chỉ đạo nêu trên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh quan tâm, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân các xã khu vực biên giới phía Tây của tỉnh để người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, tích cực tham gia phong trào bảo vệ ANTT tại địa bàn.

Đồng thời, triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến khu vực miền núi và biên giới và chủ trương xây dựng trường học ở các xã biên giới đất liền mà Bộ Chính trị đã thông qua. Tiếp tục rà soát để bố trí tái định cư cho đồng bào sinh sống tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét; quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, công trình cấp nước sạch, đặc biệt thông liên lạc cho các xã, bản biên giới.

UBND tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo bảo đảm vững chắc ANTT các xã biên giới và các xã miền núi của tỉnh để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên khu vực biên giới. Trong đó, tiếp tục tổ chức tuyên truyền pháp luật cho người dân bằng các biện pháp phù hợp; củng cố các tổ an ninh trật tự tại các bản để nắm chắc địa bàn; phát động rộng rãi phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, vận động quần chúng Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho lực lượng công an xã, biên phòng, quân sự và các đội liên ngành; tập trung tháo gỡ khó khăn cho các xã biên giới vận hành theo mô hình mới; tổ chức thực hiện tốt chính sách đối ngoại với tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Đối với cấp ủy, chính quyền các xã biên giới mà đứng đầu là các đồng chí bí thư, chủ tịch phải luôn xác định nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân và bảo đảm ANTT trên địa bàn là 2 nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Đồng thời, phải huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm ANTT; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, tham gia tích cực bảo vệ đường biên, cột mốc, nêu cao tinh thần cảnh giác, báo tin tố giác tội phạm; coi trọng vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong hoạt động này. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, quân sự, biên phòng trong đảm bảo ANTT, thắt chặt tình quân dân, che chở, đùm bọc cho các lực lượng hoàn thành nhiệm vụ. Làm tốt công tác đối ngoại biên giới, thắt chặt tình đoàn kết với Nhân dân các huyện giáp biên giới của Lào, nêu cao tinh thần cảnh giác cùng đấu tranh phòng, chống tội phạm và các thế lực, phần tử phản động.

Đối với lực lượng công an, tiếp tục thực hiện tốt Nghị định số 03 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục triển khai các biện pháp công tác để nắm chắc, dự báo sớm, dự báo đúng tình hình biên giới để tham mưu cấp ủy, chính quyền kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời tiếp tục tăng cường lực lượng tại các bản trọng điểm phía Tây của tỉnh để nắm tình hình, quán xuyến địa bàn. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Quốc Hương