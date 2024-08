Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo

Sáng 5/8, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BCA-V28 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong đồng bào các tôn giáo”, giai đoạn 2014-2024.

Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; Đại tá Nguyễn Phong Thịnh, Phó Cục trưởng Cục V05 Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng nêu rõ: Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 09 của Bộ Công an, được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Công an, sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể; cùng với sự cố gắng của các ngành, các cấp, nòng cốt là lực lượng công an, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào các tôn giáo tỉnh Thanh Hóa đã đạt được những kết quả quan trọng. Cơ sở hạ tầng, kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế phát triển nhanh, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào được cải thiện rõ rệt; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh.

Vai trò của các linh mục, chức sắc, chức việc được coi trọng, phát huy tốt; các mô hình tự quản về ANTT được quan tâm xây dựng, củng cố, nhân rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động. Nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật khác từ cơ sở giảm dần; các tổ chức tôn giáo ngày càng tin tưởng, gắn bó và đồng hành với cấp ủy, chính quyền các cấp trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu khai mạc hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ phân tích sâu sắc, đánh giá sát thực kết quả đạt được, cũng như những tồn tại, thiếu sót; chỉ rõ nguyên nhân của kết quả đạt được và tồn tại yếu kém; trên cơ sở đó rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo để tổ chức xây dựng phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, lan tỏa bền vững.

Theo báo cáo, 10 năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 09; quá trình tổ chức thực hiện có sự lồng ghép chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước khác, tạo hiệu ứng cộng hưởng tích cực. Một số địa phương có sự vận dụng sáng tạo, chú trọng chỉ đạo làm tốt ngay từ cơ sở tôn giáo, đưa phong trào đi vào chiều sâu, có mô hình tự quản tiêu biểu có nhiều đóng góp to lớn trong công tác bảo đảm ANTT.

Nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị vùng đồng bào các tôn giáo về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng ngày càng được nâng lên. Đây là điều kiện hết sức thuận lợi để tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo xây dựng, phát triển mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong những năm tới.

Quá trình xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ ở vùng đồng bào các tôn giáo đã giải quyết kịp thời, có hiệu quả những nguyện vọng, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tổ chức tôn giáo và quần chúng giáo dân, tạo điều kiện cho các chức sắc, chức việc tham gia việc đạo, việc đời và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo ở cơ sở.

Khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương giáo được tăng cường; những giá trị đạo đức tốt đẹp trong hệ thống giáo lý ngày càng được phát huy; đại bộ phận chức sắc, chức việc và tăng ni, phật tử, quần chúng giáo dân yên tâm, phấn khởi, tự do hành đạo, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong sinh hoạt tôn giao, tích cực đồng hành cùng với chính quyền và đồng bào các dân tộc trong tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn ANTT tại địa phương...

Giám đốc Công an tỉnh Trần Phú Hà phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Phong Thịnh, Phó Cục trưởng Cục V05 Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 09 của Bộ Công an.

Về nhiệm vụ thời gian tới, các đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể và lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo nhằm phục vụ phát triển kinh tế tại địa phương.

Phó Cục trưởng Cục V05 Bộ Công an Nguyễn Phong Thịnh phát biểu tại hội nghị.

Cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nhằm tạo ra thế trận an ninh Nhân dân vững chắc.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo, bảo đảm các hoạt động tôn giáo tuân thủ theo Hiến pháp và pháp luật; kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế, xã hội, thực hiện chính sách tôn giáo, giải quyết kịp thời các nhu cầu chính đáng, hợp pháp của đồng bào giáo dân.

Lực lượng công an phải phát huy tốt vai trò tham mưu và làm nòng cốt trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa bàn vùng giáo. Chủ động nắm chắc tình hình, triển khai các biện pháp bảo đảm tốt tình hình ANTT. Triển khai đồng bộ các kế hoạch, giải pháp để duy trì và phát triển phong trào một cách liên tục, đi vào chiều sâu.

Trong thời gian tới, đồng bào tôn giáo trong tỉnh và các tổ chức tôn giáo từ tỉnh đến huyện đã được Nhà nước công nhận tiếp tục đẩy mạnh và phát huy những thành quả trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và nêu gương “Người tốt, việc tốt”, đưa phong trào phát triển lên một bước mới.

Mỗi chức sắc, chức việc, giáo dân là nhân tố tích cực, có trách nhiệm trong công tác giữ gìn ANTT, tham gia tích cực, tiên phong các phong trào mô hình tự quản về ANTT tại cơ sở, các phong trào thi đua yêu nước, chung sức chung lòng cùng với Nhân dân trong tỉnh thực hiện thành công phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo và nhà riêng của tín đồ” trong các dịp lễ, Tết, sự kiện trọng đại của đất nước, xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, tiến bộ...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân.

Giám đốc Công an tỉnh Trần Phú Hà trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể.

Nhân dịp này, có 26 tập thể, 26 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 21 tập thể, 21 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 09 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo”, giai đoạn 2014-2024.

Quốc Hương