Tích cực tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông

Thực hiện Chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, các ngành có liên quan của tỉnh cùng với các địa phương tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (ATGT) nhằm nâng cao ý thức chấp hành cho người dân, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Học sinh các trường học trên địa bàn huyện Hà Trung tham quan triển lãm về an toàn giao thông.

Căn cứ kế hoạch tuyên truyền hàng năm, Ban ATGT tỉnh đã chủ động phối hợp với các lực lượng có liên quan, địa phương thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền pháp luật ATGT bằng nhiều hình thức, như: Tổ chức hội nghị, tổ chức sự kiện; ban hành văn bản; cấp phát tài liệu, sách hướng dẫn; in ấn pa nô, áp phích, tờ rơi, lắp đặt pa nô, treo băng rôn, khẩu hiệu... đến các tổ chức, cán bộ, đoàn viên, hội viên, Nhân dân và thanh, thiếu niên. Thông qua công tác tuyên truyền, mọi tầng lớp Nhân dân đã có nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của công tác đảm bảo trật tự ATGT và chấp hành các quy tắc giao thông đường bộ khi tham gia giao thông.

Từ đầu năm đến tháng 10/2024, các lực lượng có liên quan của tỉnh, địa phương đã tuyên truyền và tổ chức cho 662.500 hộ gia đình ký cam kết chấp hành pháp luật giao thông. Đồng thời, các lực lượng in, treo và cấp phát 5.510 băng rôn, áp phích, khẩu hiệu, tờ rơi tuyên truyền, 12 USB chứa nội dung tuyên truyền để thực hiện việc tuyên truyền tại địa bàn cơ sở. Các địa phương tổ chức tuyên truyền 12.235 lượt lưu động trên các tuyến giao thông và 32.522 lượt trên hệ thống loa truyền thanh. Lực lượng công an, đoàn thanh niên tổ chức các điểm hỗ trợ người dân trên đường về quê tại các tuyến giao thông vào các dịp lễ, tết nghỉ dài ngày. Các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, tổ chức tuyên truyền đến xã, phường, khu dân cư, các hộ gia đình, đoàn viên, hội viên về pháp luật trật tự ATGT. Trong đó, đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền trong Nhân dân tham gia giao thông an toàn và vận động người dân ven các tuyến đường bộ, đường cao tốc, đường sắt, đường thủy nội địa chấp hành nghiêm pháp luật ATGT. Thực hiện chương trình phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo, lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp tổ chức tuyên truyền 1.977 buổi tại địa bàn cơ sở và các trường học cho 520.512 học sinh, giáo viên và hơn 12.525 cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh; xây dựng 68 mô hình cổng trường ATGT trên địa bàn.

Tuy nhiên, ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai công tác tuyên truyền còn mang tính chất ra quân, hưởng ứng theo định kỳ, theo đợt cao điểm, chưa quan tâm đến việc đẩy mạnh thường xuyên công tác thông tin, tuyên truyền về công tác đảm bảo trật tự ATGT và xem đó là nhiệm vụ xuyên suốt trong năm. Nội dung, hình thức tuyên truyền thiếu sức hấp dẫn, thiếu tính thuyết phục, phương tiện, điều kiện phục vụ tuyên truyền lạc hậu. Bên cạnh đó, hình ảnh, video về cảnh báo tai nạn giao thông, các tình huống tham gia giao thông, kỹ năng tham gia giao thông... để sử dụng tuyên truyền trong các nhà trường, các hội nhóm, các khu phố, khu dân cư còn thiếu...

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh, ông Vũ Hoàng Linh, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ngoài tuyên truyền thông qua hình thức trực quan, cần hướng tới phát triển ứng dụng di động cung cấp thông tin về ATGT, cập nhật tình hình giao thông trên các tuyến đường trong tỉnh, cảnh báo điểm đen và khuyến khích người dân báo cáo về các vi phạm hoặc sự cố. Trong đó, thiết lập fanpage, zalo, youtube “ATGT tỉnh Thanh Hóa” để cập nhật tuyên truyền các chủ trương, các bài viết, hình ảnh về tình hình ATGT góp phần toàn dân thực hiện nghiêm túc pháp luật ATGT. Khuyến khích các đoàn thể, tổ chức và cộng đồng tham gia các phong trào thi đua, như: “Đội mũ bảo hiểm khi ra đường”, “Không lái xe khi đã uống rượu bia”, “Mô hình trường học ATGT” tạo thành thói quen tốt trong cộng đồng. Cùng với đó, các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, xử phạt nghiêm các hành vi chạy quá tốc độ, sử dụng điện thoại khi lái xe và đặc biệt là việc lái xe khi đã uống rượu bia. Tới đây, Ban ATGT tỉnh tham mưu xây dựng và sớm ban hành kế hoạch tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh. Trong đó, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự ATGT.

Bài và ảnh: Lê Hợi