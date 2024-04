Thủy điện Trung Sơn đảm bảo cung cấp điện mùa khô

Cung cấp điện an toàn, hiệu quả và liên tục là nhiệm vụ trọng tâm của Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) trong năm 2024. Việc này nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 14/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo cung cấp điện, cung cấp than, khí trong thời gian tới với mục tiêu “Bảo đảm cung ứng điện, giữ vững an ninh năng lượng quốc gia là nền tảng và là tiền đề quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, quyết định thành công của quá trình CNH - HĐH đất nước”.

Cán bộ, kỹ sư TSHPCo theo dõi vận hành các tổ máy.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, TSHPCo đã tập trung các khâu từ công tác sản xuất điện, công tác sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, công tác điều tiết hồ chứa, chuẩn bị vật tư, thiết bị dự phòng và công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

Trong những tháng đầu năm 2024, TSHPCo đã tập trung vào công tác sản xuất, bám sát các yêu cầu và nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện. Kết quả sản lượng điện các tháng đầu năm đều đạt xấp xỉ hoặc vượt kế hoạch giao. Hệ số khả dụng nhà máy đạt 98,9%, vượt kế hoạch dự kiến là 95,22%. Tổng thời gian ngừng máy đột xuất do hư hỏng thiết bị hoặc sự cố đều bằng 0. Các tổ máy vận hành an toàn, tin cậy, không để xảy ra sự cố chủ quan dẫn đến ngừng tổ máy. Các kíp trực thực hiện tuân thủ chế độ ca kíp, thực hiện xuyên suốt các chỉ đạo trong công tác vận hành, sản xuất điện, đảm bảo an toàn cho thiết bị và người trong quá trình sản xuất; đồng thời tuân thủ nghiêm các chỉ đạo, điều hành trong sản xuất điện năng.

Đối với công tác sửa chữa các tổ máy, thực hiện kế hoạch được Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt, Nhà máy Thủy điện Trung Sơn đã tiến hành công tác kiểm tra, bảo dưỡng các tổ máy ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy các tổ máy cho thời kỳ mùa khô và chuẩn bị cho giai đoạn mùa lũ 2024.

Với sự cố gắng của cán bộ, nhân viên phục vụ công tác bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên và chỉ đạo của lãnh đạo công ty, công tác bảo dưỡng, sửa chữa đã bảo đảm tiến độ kế hoạch được giao. Trong quá trình bảo dưỡng, đơn vị cũng đã thực hiện đưa vào áp dụng một số giải pháp tăng độ tin cậy cho hệ thống như bổ sung van tiết lưu và giảm áp cho hệ thống điều khiển van thủy lực điều tốc tổ máy, giảm thiểu các bất thường của điều tốc tổ máy.

Về tình hình thủy văn, hồ thủy điện Trung Sơn đang vào giai đoạn mùa khô với lưu lượng nước về rất thấp, tần suất nước về chỉ đạt gần 95%, trung bình Q về chỉ đạt từ 40-45m3/s, việc đảm bảo mực nước và duy trì dòng chảy cho hạ du nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả phát điện gặp rất nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, TSHPCo đã phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan để thực hiện điều tiết hồ linh hoạt qua việc phát điện, sử dụng nguồn nước tối ưu, nâng cao hiệu suất của tuabin và giảm suất tiêu hao nước. Công ty căn cứ tình hình thủy văn dự báo 10 ngày để thực hiện chào giá phù hợp, duy trì mực nước hồ đảm bảo mực nước tối thiểu theo quy trình.

Công tác chuẩn bị vật tư, thiết bị dự phòng cho sản xuất điện cũng được chú trọng quan tâm, TSHPCo đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị vật tư cho công tác sửa chữa, bảo dưỡng, các vật tư dự phòng quan trọng cũng được chuẩn bị để sẵn sàng thay thế khi có hư hỏng, đảm bảo khắc phục ngay nếu có sự cố xảy ra, nhanh chóng khôi phục tổ máy khi có yêu cầu.

Các nhiệm vụ bảo đảm an toàn lao động trong sản xuất được kiểm tra xuyên suốt. TSHPCo lấy phương châm người lao động luôn là tài sản quý giá nhất của mỗi doanh nghiệp, việc phổ biến an toàn lao động trước giờ vào ca trong ca trực vận hành và sửa chữa luôn được cập nhập, đảm bảo an toàn không chỉ cho người lao động mà còn an toàn cho cả dây chuyền sản xuất, cho cả nhà máy.

Bài và ảnh: Trần Nghĩa (CTV)