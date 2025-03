Thực hiện tốt nhiệm vụ sau khi tiếp nhận cơ sở cai nghiện ma túy

Cùng với lực lượng Công an cả nước, bắt đầu từ ngày 01/3/2025, Công an tỉnh Thanh Hóa chính thức tiếp nhận chức năng quản lý Nhà nước về cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý từ Sở Lao động - Thương binh và xã hội. Ngay khi tiếp nhận bàn giao, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng chức năng mà nòng cốt là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phân công cán bộ, chiến sĩ (CBCS) nhanh chóng tiếp cận và triển khai nhiệm vụ để mọi hoạt động diễn ra bình thường, không gián đoạn, đảm bảo chế độ, chính sách cho cán bộ, công nhân viên và học viên.

Cán bộ, chiến sĩ tiếp nhận triển khai nhiệm vụ tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1.

Có mặt tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tỉnh Thanh Hóa (xã Hoàng Giang, Nông Cống), trong khuôn viên rộng rãi, thoáng đãng, chúng tôi bắt gặp nhiều gia đình, người nhà học viên đang được CBCS hướng dẫn quá trình thăm, gặp một cách tận tình, chu đáo. Các quy trình, thủ tục đều diễn ra bình thường, nhanh chóng và thuận lợi. Hình ảnh những CBCS công an trong sắc phục màu xanh lá mạ lại càng tiếp thêm niềm tin để giúp đỡ con em họ sớm tránh xa ma túy.

Các hoạt động dạy nghề và lao động trị liệu tại Cơ sở cai nghiện số 1 được duy trì bình thường.

Đối với các học viên, thay vì sự băn khoăn, lo lắng thì họ cũng nhanh chóng cảm nhận được sự gần gũi và yên tâm hơn khi có lực lượng công an quản lý, triển khai các biện pháp giúp đỡ họ sớm cai nghiện ma túy, định hướng lại tương lai của mình. Học viên Nguyễn Văn Thanh chia sẻ: “Ban đầu tôi cũng cảm thấy căng thẳng khi biết tin lực lượng công an tiếp nhận quản lý, nhưng đến hôm nay tôi thấy các cán bộ rất thân thiện, gần gũi. Các hoạt động đều được duy trì, chế độ lao động, ăn nghỉ, sinh hoạt đều được đảm bảo. Tôi và các học viên sẽ nghiêm túc chấp hành các nội quy, quy định, cố gắng duy trì nề nếp, từ bỏ ma túy để sau này ra ngoài xã hội có thể hòa nhập, làm lại cuộc đời".

Công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề và lao động trị liệu tại Cơ sở cai nghiện số 2 được tổ chức bình thường.

Hiện nay, Cơ sở cai nghiện số 1 tỉnh Thanh Hóa đang quản lý 625 học viên cai nghiện tự nguyện và học viên cai nghiện bắt buộc. Thực hiện chủ trương về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận nguyên trạng cơ sở vật chất, tài sản hiện có và số công chức, viên chức, lao động hợp đồng của Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 để duy trì hoạt động bình thường. Đồng thời, bố trí 1 đội công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự, đảm bảo mọi hoạt động của cơ sở vận hành ổn định, không ngắt quãng và đảm bảo chế độ chính sách, tâm lý học viên ổn định sau khi tiếp nhận.

Công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề và lao động trị liệu tại Cơ sở cai nghiện số 2 được tổ chức bình thường.

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Ngọc, Trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tỉnh Thanh Hóa cho biết: Mặc dù đây là nhiệm vụ mới, nhưng ngay từ những ngày đầu, CBCS Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khắc phục mọi khó khăn tiếp nhận ngay các vị trí công tác; đồng thời phối hợp chặt chẽ với cán bộ, nhân viên bộ máy cũ để quản lý, vận hành một cách hiệu quả nhất, đảm bảo duy trì hoạt động bình thường của cơ sở, đặc biệt là công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc và điều trị cho học viên tại cơ sở.

Công tác tiếp dân và tổ chức cho thân nhân học viên thăm gặp được duy trì nghiêm túc, đúng quy định.

Tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh Thanh Hóa (đóng tại xã Phú Nghiêm, Quan Hóa), ngay sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, CBCS được phân công phụ trách Cơ sở đã nhanh chóng tiếp cận công việc, trực tiếp gặp gỡ, quán triệt học viên các quy định về quy trình cai nghiện mới theo đề án 984 của Bộ Công an; những nội dung liên quan đến công tác cai nghiện ma túy.

Đại úy Lê Đình Hòa, Trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh Thanh Hóa cho biết: Hiện nay, cơ sở có 193 học viên đang cai nghiện ma túy. Mặc dù đây là công việc rất mới mẻ, nhưng ngay sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, chúng tôi đã nhanh chóng bắt tay vào công viêc với tinh thần, thái độ rất nghiêm túc và khẩn trương. Đặc biệt với sự hỗ trợ của Ban Quản lý và cán bộ đang làm việc tại Cơ sở, chúng tôi đã xây dựng, hoàn thiện phương án đảm bảo an toàn tại đây. Đồng thời, duy trì hoạt động song hành cùng với công chức, viên chức và lao động hợp đồng để tiếp cận, học hỏi, tiếp thu công tác quản lý Nhà nước trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai. Các hoạt động như tiếp nhận, sàng lọc, đánh giá, phân loại, xác định tình trạng nghiện; tổ chức thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện, phối hợp tổ chức lao động trị liệu, dạy nghề, tạo việc làm đang được thực hiện có bài bản, hiệu quả, các học viên đều chấp hành nghiêm túc.

Cán bộ, chiến sĩ Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 phổ biến, quán triệt các quy định mới cho học viên.

Đình Hợp (CTV)