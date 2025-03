Nỗi lo mất an toàn từ những chuyến đò ngang

Thiếu cầu kiên cố, người dân xã Phú Xuân (Quan Hóa) hàng ngày phải liều mình vượt sông Mã bằng đò ngang để đến trung tâm, đối diện nhiều nguy hiểm tiềm ẩn.

Những chuyến đò ngang ở bản Sa Lắng, xã Phú Xuân (Quan Hóa) vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Xã Phú Xuân chiếm tới 3 trong tổng số 4 bến đò ngang sông đang hoạt động trên địa bàn huyện Quan Hóa. Do đặc thù về địa lý, có nhiều bản, như bản Vui, bản Phé, bản Sa Lắng, bản Mí bị chia cắt bởi dòng sông Mã, cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong vấn đề giao thông. Nhằm giảm thiểu nguy cơ mất an toàn cho khách qua sông, hàng năm, chính quyền địa phương đều đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con nâng cao ý thức chấp hành quy định an toàn giao thông đường thủy. Đồng thời, các lực lượng chức năng cũng phối hợp hỗ trợ trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ cứu sinh tại các bến đò; lắp đặt bảng quy định về bến đò văn hóa, an toàn kèm số điện thoại của công an cơ sở để người dân có thể liên hệ khi cần thiết.

Đối với các chủ đò, yêu cầu bắt buộc phải có chứng chỉ chuyên môn, phương tiện hoạt động phải được đăng ký, đăng kiểm định kỳ, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn. Đồng thời, người lái đò phải nâng cao nhận thức về trách nhiệm và nghĩa vụ trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, tránh chủ quan, lơ là, gây nguy hiểm cho hành khách.

Mặc dù đã có nhiều giải pháp đảm bảo an toàn cho những bến đò, nhưng thực tế vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đặc biệt vào giờ cao điểm buổi sáng khi học sinh đến trường, người dân ra trung tâm xã hay lúc tan tầm, học sinh tan học, lượng khách qua sông tăng đột biến, chủ đò đôi khi vẫn chở quá số người quy định. Trong khi đó, phương tiện nhỏ, trang thiết bị bảo hộ không đầy đủ, nước sông chảy xiết... làm gia tăng nguy cơ tai nạn có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Ông Cao Thanh Bình, người dân ở bản Sa Lắng chia sẻ: “Mỗi lần qua sông tôi đều nơm nớp lo sợ, nhất là khi nước chảy xiết. Dù có áo phao nhưng đò vẫn chòng chành, chỉ cần gió mạnh là ai cũng hoảng hốt”. Còn chị Hà Thị Nguyệt, ở bản Sa Lắng ngày nào cũng phải lên đò đưa con đến trường nói: “Đi bằng đò vừa bất tiện, vừa lo lắng. Vào mùa mưa, đò không hoạt động thì các con lại phải nghỉ học ở nhà”.

Theo thầy Đặng Xuân Viên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Xuân, xã Phú Xuân cho biết: “Để học sinh hạn chế phải di chuyển qua lại bằng đò ngang nhiều lần, nhà trường đã nỗ lực vận động xã hội hóa để lo bữa ăn trưa cho các em được ở lại trường. Tuy nhiên, mỗi khi mưa to, gió lớn, đò không hoạt động thì học sinh buộc phải nghỉ học, nhà trường bố trí dạy bù là rất khó khăn. Đây là bất cập diễn ra từ nhiều năm nay, mong cấp ngành chức năng sớm đầu tư cầu cứng để bà con, học sinh qua sông”.

Theo tìm hiểu chúng tôi được biết, việc người dân xã Phú Xuân phải qua sông bằng đò ngang bắt đầu từ năm 2018 khi cầu treo bắc qua sông Mã bị lũ cuốn trôi. Từ đó đến nay, xã vẫn đang chờ Dự án Thủy điện Hồi Xuân hoàn trả hai cây cầu treo. Tuy nhiên, do dự án vẫn đang “đắp chiếu” nên việc đi lại của bà con qua sông là rất khó khăn, đặc biệt là học sinh đến trường. Vận chuyển vật liệu xây dựng đến các bản bên kia sông cũng trở nên tốn kém do chi phí vận tải tăng cao. Những khó khăn này càng làm cuộc sống vốn đã vất vả của người dân thêm phần chật vật.

Nói về giải pháp, theo ông Cao Hồng Được, Chủ tịch UBND xã Phú Xuân, ngoài những nỗ lực trong công tác tuyên truyền, giám sát thì mới đây, từ nguồn vốn hỗ trợ của huyện, xã và một phần xã hội hóa, địa phương đã huy động được 25 triệu đồng để mua sắm thêm trang thiết bị phao cứu hộ, tu sửa các con đò. Dù vậy, đây chỉ là giải pháp tình thế. Để đảm bảo an toàn cho người dân, đòi hỏi phải có giải pháp triệt để hơn.

Trao đổi thêm với chúng tôi, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa, cho biết: Do dự án Thủy điện Hồi Xuân chậm hoàn trả cầu treo dẫn đến tình hình giao thông qua sông Mã trên địa bàn xã Phú Xuân gặp nhiều bất cập. Về định hướng lâu dài, HĐND tỉnh đã có nghị quyết đầu tư tuyến đường từ xã Phú Xuân đi xã Phú Sơn và đề xuất chủ trương đầu tư sửa chữa cầu treo bản Chiềng, xã Phú Sơn. Trước khi Thủy điện Hồi Xuân hoàn trả hai cầu treo cho địa phương, việc đầu tư hạ tầng trên sẽ đóng vai trò kết nối, đảm bảo an toàn giao thông đi lại cho người dân hai bên bờ sông Mã.

Bài và ảnh: Đình Giang