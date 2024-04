Thống nhất phương án bố trí, tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở

Sáng 26/4, Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì tổ chức Hội nghị thống nhất phương án của UBND tỉnh về bố trí, tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở. Đại tá Phùng Xuân Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2024. Đây là cơ sở quan trọng để kiện toàn, sắp xếp, bố trí lực lượng, tinh gọn đầu mối gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các lực lượng này ở cơ sở; nhằm tạo hành lang pháp lý để hoạt động và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT ở địa bàn cơ sở.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 558 xã, phường, thị trấn với 4.357 thôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư, trong đó có 4.357 đồng chí tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT. Trong những năm qua, các lực lượng này đã có nhiều đóng góp quan trọng, hỗ trợ tích cực cho lực lượng Công an các xã, phường, thị trấn trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Để chuẩn bị các điều kiện triển khai hiệu quả Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, Công an tỉnh đã tiến hành lấy ý kiến các ngành để xây dựng phương án bố trí, tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở bảo đảm khoa học và phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của lực lượng này trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở.

Đại biểu tham gia phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất phương án mỗi thôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư đang hoạt động hiện nay sẽ thành lập 1 Tổ bảo vệ ANTT và có tối thiểu 3 thành viên theo đúng điều luật. Tổ chức này sẽ chịu sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng, sự quản lý của UBND cấp xã, phường, thị trấn và sự hướng dẫn, phân công, kiểm tra của Công an cấp xã nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở. Phương án này sẽ được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phùng Xuân Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là một dự án luật rất quan trọng; vì vậy yêu cầu các đơn vị chức năng Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh cần chủ động tham mưu, đề xuất, phối hợp hiệu quả xây dựng phương án và chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc kiện toàn tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Luật, để Luật đi vào cuộc sống.

Thái Thanh (CTV)