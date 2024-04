Thời tiết dịp 30/4 và 1/5: Khu vực Thanh Hóa trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Thanh Hóa, trong những ngày nghỉ lễ từ 28/4 đến 1/5, thời tiết khu vực Thanh Hóa phổ biến không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, vùng núi đặc biệt gay gắt.

Du khách tắm biển Sầm Sơn buổi sáng sớm.

Theo đó, từ ngày 28/4 đến 30/4, khu vực Thanh Hóa chịu ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông, Đông Nam.

Ngày 1/5 rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía tây bị nén và đầy dần lên.

Khu du lịch Pù Luông.

Dự báo từ ngày 28/4 - 30/4, mây thay đổi đến ít mây, phổ biến không mưa, ngày nắng nóng, nắng nóng gay gắt, vùng núi đặc biệt gay gắt. Gió Đông nam đến Nam trong đất liền cấp 2, cấp 3, ngoài khơi cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ. Nhiệt độ không khí cao nhất từ 36 - 38 độ C, vùng núi 38 – 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Nhiệt độ không khí thấp nhất từ 26 - 28 độ C.

Du khách tham quan nghỉ dưỡng tại Khu du lịch biển Hải Tiến (Hoằng Hóa).

Ngày 1/5, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi (trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh). Gió Đông Bắc đến Đông trong đất liền cấp 2, cấp 3, ngoài khơi cấp 4 - 5. Nhiệt độ không khí cao nhất từ 31 - 33 độ C. Nhiệt độ không khí thấp nhất từ 25 - 27 độ C.

Hải Đăng