Thần tốc, mạnh mẽ, hạn chế tối đa số người nhiễm, phấn đấu không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng

Chiều 30-8, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị bàn phương án phòng, chống dịch trong tình hình mới và kế hoạch hoạt động của các Tiểu ban giúp việc của BCĐ. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng BCĐ; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó trưởng BCĐ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các thành viên BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng khẳng định: Gần gần 2 năm qua, BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ban, sở, ngành, đoàn thể, đã nỗ lực cố gắng rất cao, hoạt động rất tích cực, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Qua đó, đã góp phần kiểm soát, kiềm chế dịch, bệnh trên địa bàn tỉnh. Qua 3 làn sóng COVID -19, Thanh Hóa đều là tỉnh có nguy cơ thấp, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện “mục tiêu kép”, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, trong làn sóng dịch lần thứ 4, mặc dù đã có nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng, nhưng chúng ta vẫn đang kiểm soát được tình hình, hạn chế lây lan, bảo vệ an toàn tính mạng cho Nhân dân.

Trước những diễn biến phức tạp mới của dịch, bệnh, thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Thanh Hóa là địa phương sớm tổ chức kiện toàn BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 cấp tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban; đồng thời thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc cho BCĐ nhằm rà soát, bổ sung các phương án, kế hoạch, các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ tinh thần hội nghị là rất khẩn trương, rất quyết liệt, với phương châm “thời gian là vàng”, để thống nhất các nội dung, kịp thời chỉ đạo công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới, tất cả vì mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe cho Nhân dân.

Đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đỗ Quốc Cảnh quán triệt Quyết định số 684, ngày 27-8-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiện toàn BCĐ, Tổ giúp việc BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 cấp tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Quyết định số 684, ngày 27-8-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiện toàn BCĐ, Tổ giúp việc BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 cấp tỉnh. Theo đó, BCĐ có 44 đồng chí, do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng ban; đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó trưởng ban Thường trực; đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó trưởng ban. Các Ủy viên Ban chỉ đạo gồm các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành liên quan... Tổ giúp việc gồm 6 người, do đồng chí Nguyễn Bá Cẩn, Phó Giám đốc Sở Y tế làm tổ trưởng... Cùng với đó, 5 tiểu ban cũng được thành lập để phụ trách các mảng nhiệm vụ cụ thể, gồm: Tiểu ban Huy động, xã hội hóa các nguồn lực; Tiểu ban An sinh xã hội, việc làm, đảm bảo lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu; Tiểu ban An ninh - trật tự, quản lý công dân, truy vết và cách ly; Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin; Tiểu ban xét nghiệm, điều trị người bệnh, tiêm vắc - xin.

Thường trực BCĐ cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo phụ trách các Tiểu ban và theo dõi, chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo và thành viên BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã đóng góp những vấn đề lớn, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, đồng thời góp ý để hoàn thiện Kế hoạch của các tiểu ban.

Về công tác điều trị bệnh nhân COVID-19, các đại biểu cho rằng đây là nhiệm vụ khó nhất, nặng nề nhất và cũng là quan trọng nhất. Hiện Ngành Y tế đã xây dựng tháp điều trị 3 tầng theo mức độ nặng hay nhẹ của bệnh nhân; xây dựng kế hoạch điều trị 4 cấp theo số lượng bệnh nhân, từ dưới 1.000 ca, 3.000 ca, 5.000 ca đến 10.000 ca bệnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu đề nghị cần phải rà soát, thống kê, đánh giá chính xác về điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ nhân viên y tế, trang thiết bị kỹ thuật, vật tư hóa chất phục vụ công tác xét nghiệm và điều trị. Từ đó chủ động chuẩn bị, bổ sung để đáp ứng trong mọi tình huống. Nghiên cứu thành lập bộ phận điều phối mẫu xét nghiệm để nhịp nhàng, hiệu quả, kịp thời hơn. Công tác huy động nguồn lực phải thiết thực, hiệu quả, tránh chồng chéo, đảm bảo công khai, minh bạch. Chủ động xây dựng phương án đảm bảo an sinh xã hội theo từng diễn biến, cấp độ của tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh theo phương châm “4 tại chỗ” là chủ yếu.

Cùng với đó, cần có quy chế quản lý thông tin về tình hình dịch, bệnh và công tác phòng, chống dịch, đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả.

Các đại biểu cũng thảo luận về công tác cách ly; phương án tổ chức năm học mới 2021-2022; việc triển khai tiêm vắc - xin phòng COVID-19 trong thời gian tới; vấn đề đi lại giữa các địa phương trong tỉnh; hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong tình hình mới…

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Trải qua 20 tháng, cùng với cả nước, tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực, căng mình, phòng, chống dịch COVID-19. Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân, tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trong thực hiện “mục tiêu kép”, được Trung ương, các tỉnh, thành bạn và Nhân dân trong tỉnh ghi nhận, đánh giá cao.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn những đóng góp to lớn của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là các lực lượng tuyến đầu trong cuộc chiến chống giặc dịch COVID-19.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tình hình dịch, bệnh trong nước, trong tỉnh đang diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, nguy hiểm và khó lường. Trong khi đó, điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất, con người, vật tư thiết bị của tỉnh có hạn; trong tổ chức thực hiện có lúc, có việc còn lúng túng, chưa hiệu quả. Tình hình trên đặt ra yêu cầu phải tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch. Các thành viên BCĐ phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, với phương châm là “Thần tốc, mạnh mẽ, nghiêm ngặt các giải pháp và cương quyết, ngăn chặn, đẩy lùi, hạn chế tối đa số người nhiễm, phấn đấu không để dịch lây lan ra diện rộng trên địa bàn tỉnh”, tất cả vì mục tiêu bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe của Nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ khẳng định: Tất cả các kịch bản, kế hoạch, biện pháp, nhiệm vụ phòng chống COVID-19 đã được tỉnh xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện từ khi dịch, bệnh mới xuất hiện, nhưng trong tình hình mới, diễn biến mới, cần được điều chỉnh, bổ sung và nâng cao hơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành và mỗi cán bộ, mỗi người dân phải coi nhiệm vụ phòng, chống dịch trước hết là nhiệm vụ của mình, không ai được đứng ngoài cuộc. Phải phát huy tinh thần tự lực, tự cường, dựa vào chính mình, dựa vào Nhân dân để chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”; đồng thời tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, giúp đỡ của Trung ương; huy động có hiệu quả nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch.

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để mỗi người dân đều hiểu rõ sự nguy hiểm của dịch COVID-19, nắm vững các quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch để tự giác thực hiện. Đồng thời, củng cố lòng tin của Nhân dân vào công tác phòng, chống dịch của cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng; không chủ quan lơ là, mất cảnh giác, nhưng cũng không hoang mang, hoảng loạn.

Kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn tỉnh; quản lý chặt chẽ người và phương tiện đi lại giữa các địa phương trong tỉnh, nhất là ở các địa phương đang phong tỏa, giãn cách xã hội để ngăn chặn nguồn lây lan. Khi phát hiện ca F0 trong cộng đồng thì phải truy vết thần tốc, do lực lượng Công an làm nòng cốt. Việc tổ chức cách ly phải phù hợp với mức độ nguy cơ của từng đối tượng, đồng thời giám sát chặt chẽ để tránh nguy cơ lây nhiễm chéo khi có mầm bệnh.

Các ngành, địa phương cũng phải chủ động xây dựng kịch bản, phương án cách ly trong trường hợp số người phải cách ly tăng cao. Việc tầm soát, sàng lọc phải được mở rộng, nhanh chóng, xác định rõ đối tượng và khu vực ưu tiên làm trước; xây dựng quy trình vận chuyển và điều phối mẫu xét nghiệm hợp lý, trả kết quả nhanh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ngành Y tế chủ trì rà soát, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị, vật tư hóa chất cho công tác điều trị bệnh nhân COVID-19. Về cơ sở vật chất, ngoài các bệnh viện chuyên điều trị bệnh nhân COVID-19, phải bố trí cả các bệnh viện vừa điều trị bệnh nhân thông thường và bệnh nhân COVID-19, bố trí khu vực riêng, lối đi riêng, đội ngũ riêng để đảm bảo an toàn. Về đội ngũ, cần tính đến phương án huy động sinh viên các trường Y trên địa bàn và các cán bộ, nhân viên Y tế đã nghỉ hưu, đủ điều kiện sức khỏe và sẵn sàng tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19.

Về thiết bị, vật tư, hóa chất phải xác định rõ đang thiếu gì, cần bổ sung gì, nhất là những loại thiết yếu như ô xy, máy thở, giường bệnh, bộ test nhanh, xe vận chuyển bệnh nhân…

Về kế hoạch tổ chức năm học mới 2021-2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo đó là, đối với học sinh mầm non tạm thời chưa đi học. Đối với học sinh tiểu học chỉ học 1 buổi, chưa tổ chức bán trú; không tổ chức lễ khai giảng riêng vào ngày 5-9 như kế hoạch, mà tổ chức đầu buổi học ngày 6-9 với hình thức phù hợp, đảm bảo an toàn. Các trường học ở những địa phương đang thực hiện cách ly xã hội hoặc giãn cách xã hội chưa tổ chức năm học mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ yêu cầu các Tiểu ban hoàn chỉnh lại các kế hoạch theo hướng cụ thể, rõ việc, rõ trách nhiệm, dễ hiểu và dễ thực hiện, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành trong ngày 31-8 để triển khai thực hiện ngay. Sau hội nghị này, các Tiểu ban chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ theo phân công, khi có tình huống phát sinh thì báo cáo Thường trực Ban chỉ đạo.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng bày tỏ tin tưởng với tinh thần, quyết tâm cao, nỗ lực lớn và sự chuẩn bị chủ động, chu đáo, sẵn sàng về mọi mặt, Thanh Hóa sẽ nhanh chóng khống chế, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Minh Hiếu