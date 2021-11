Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên yêu cầu khẩn trương khoanh vùng, dập tắt ổ dịch COVID-19 tại xã Lộc Thịnh, huyện Ngọc Lặc

Ngay sau khi có thông tin huyện Ngọc Lặc phát hiện có các ca nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, chiều 5-11 đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hoá đã trực tiếp đến huyện Ngọc Lặc để chỉ đạo công tác khoanh vùng, truy vết đối với các ca nhiễm và nghi nhiễm.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại xã Lộc Thịnh (Ngọc Lặc).

2 ca nhiễm và 6 ca nghi nhiễm đều là anh em trong gia đình và ở 2 nhà cạnh nhau thuộc làng Hép, xã Lộc Thịnh. Đến 16h ngày 5-11, huyện đã truy vết được 112 F1, công an huyện đang thần tốc điều tra, truy vết triệt để các trường hợp F1, F2, F3 có liên quan. Sau khi xác định được các trường hợp đã tiếp xúc và lịch trình di chuyển của các F0, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện đã phong toả tạm thời làng Hép, xã Lộc Thịnh với 106 hộ dân, 462 nhân khẩu. Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên và gửi mẫu tất cả 112 trường hợp F1 để xét nghiệm RT-PCR.

Huyện cũng đã huy động lực lượng y tế, Bệnh biện đa khoa khu vực Ngọc Lặc lấy mẫu test nhanh sàng lọc đối với 3 lớp có học sinh F0 và mở rộng ra toàn trường, đồng thời hỗ trợ test nhanh sàng lọc hơn 100 công nhân Công ty may Việt Pan - Pacefic. Huyện đã thành lập chốt kiểm soát, chuẩn bị 2 khu cách ly gồm 1 nhà văn hoá và 1 trường mầm non.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của huyện, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên hoan nghênh tinh thần, trách nhiệm của huyện Ngọc Lặc nói chung và xã Lộc Thịnh nói riêng trong việc phản ứng nhanh với tình huống và triển khai kịp thời các biện pháp cần thiết để kiểm soát và khoanh vùng phòng dịch.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nêu rõ: Đây là ổ dịch có tính chất phức tạp, lịch trình của các F0 và đối tượng nghi nhiễm có liên quan đến những nơi tập trung đông người như trường học, doanh nghiệp. Do vậy yêu cầu nâng cấp mức độ phòng chống dịch tại xã Lộc Thịnh. Trong đó, huyện Ngọc Lặc giao cho lực lượng công an và y tế áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, làm rõ nguồn lây của F0 và các trường hợp nghi nhiễm; thần tốc truy vết F1, F2, F3 tính từ ngày 20-10 trở lại đây. Đến 23h ngày 5-11 phải truy vết xong F1, 11h ngày 6-11 phải truy vết xong F2, F3. Thực hiện xét nghiệm RT-PCR đối với các F1, lấy mẫu test nhanh đối với F2 cùng toàn bộ công dân làng Hép, lao động ở xưởng của có công nhân là F1 làm việc tại công ty may Việt Pan - Pacefic và những người liên quan. Tổ chức cách ly tập trung đối với toàn bộ F1, cách ly tại nhà đối với F2 và tổ chức giám sát chặt chẽ, đúng quy định.

Yêu cầu xã Lộc Thịnh phong tỏa nghiêm ngặt đối với làng Hép, tạm dừng đến trường đối với học sinh mầm non, tiểu học. Hạn chế người dân ra khỏi nhà, không tập trung đông người và tạm dừng hoạt động của các dịch vụ không cần thiết.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cũng yêu cầu Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc nâng cao năng lực điều trị, đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế, theo dõi chặt chẽ tình hình sức khoẻ bệnh nhân để có phương án xử lý phù hợp, đồng thời yêu cầu huyện Ngọc Lặc tiếp tục tăng cường quản lý chặt chẽ người từ các tỉnh ngoài trở về địa phương, sớm khoanh vùng, dập tắt ổ dịch tại địa bàn.

Quốc Hương