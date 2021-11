Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại, TP Thanh Hóa gặp không ít khó khăn, thách thức đi kèm một số vấn đề mới phát sinh, chưa có tiền lệ. Bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân, thành phố đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Người dân đến mua sắm tại Siêu thị BigC Thanh Hóa.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp đã tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt và có hiệu quả các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, tổ chức truy vết thần tốc, khoanh vùng, dập dịch không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn. Dịch bệnh cơ bản được khống chế, kiểm soát đã tạo điều kiện để thành phố duy trì, phục hồi, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội. Qua đánh giá của Thành ủy, UBND TP Thanh Hóa, 9 tháng năm 2021, tốc độ tăng giá trị sản xuất của thành phố đạt 8,4%, bằng 61,9% kế hoạch. Nổi bật là tổng giá trị sản xuất các ngành dịch vụ đạt 25.550 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ. Mặc dù phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh, nhưng hoạt động thương mại diễn ra sôi động, thị trường hàng hóa dồi dào, phong phú về chủng loại, giá cả ổn định, cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân. Nhờ vậy, tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn thành phố đạt 46.586 tỷ đồng, bằng 71,7% kế hoạch, tăng 10,1% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, với việc kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn nên hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất vẫn bảo đảm ổn định. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu đạt sản lượng cao, như: sản phẩm thủy, hải sản đông lạnh đạt 11.122 tấn; quần áo may sẵn sản xuất đạt 72 triệu cái; sản xuất thức ăn gia súc đạt 41.210 tấn; giày da, giày thể thao các loại sản xuất đạt 70 triệu đôi... Đây chính là yếu tố quan trọng đưa tổng giá trị sản xuất công nghiệp của TP Thanh Hóa đạt 27.910 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ. Cùng với các ngành dịch vụ và công nghiệp, sản xuất nông, lâm, thủy sản của thành phố cũng đạt kết quả tích cực. Trong 9 tháng qua, tổng giá trị sản xuất toàn ngành đạt 3.338 tỷ đồng, đạt 86,1% kế hoạch, tăng 2,3% so với cùng kỳ. Tại các phường, xã có tiềm năng về đất đai như: Đông Cương, Đông Lĩnh, Thiệu Khánh, Thiệu Dương đã bắt đầu hình thành, phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch.

Tính đến hết tháng 9-2021, thành phố đã hoàn thành 35/40 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Trong đó, có 12 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch. Với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đạt được mức tăng trưởng kinh tế như trên là sự nỗ lực, cố gắng lớn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân thành phố. Trên cơ sở đánh giá sát, đúng tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng qua, TP Thanh Hóa đã đề ra một số chỉ tiêu cần phấn đấu trong 3 tháng cuối năm 2021, như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 19,9% trở lên; huy động vốn đầu tư phát triển đạt 8.159 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 452 triệu USD; tỷ lệ tăng thu ngân sách đạt 10% trở lên; có 549 doanh nghiệp được thành lập mới; xây dựng Đông Vinh trở thành xã nông thôn mới nâng cao; hoàn thành thêm 5 trường chuẩn quốc gia.

Để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu năm 2021, TP Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, nhất là Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11-10-2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Trong đó, các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố chú trọng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, gắn với việc áp dụng linh hoạt “1 cung đường 2 điểm đến” và theo phương châm “an toàn mới sản xuất và sản xuất phải an toàn”". Cùng với bảo đảm các hoạt động vận tải, lưu thông hàng hóa thông suốt, nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân trong những tháng cuối năm, TP Thanh Hóa chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, sản xuất hàng kém chất lượng và gian lận thương mại. Mặt khác, thành phố cũng thực hiện đồng bộ các biện pháp tăng thu ngân sách Nhà nước, phấn đấu hoàn thành dự toán thu cả năm ở mức cao nhất. Trong đó, chú trọng phát huy hết dư địa các khoản thu, khai thác hiệu quả nguồn thu từ khu vực sản xuất, kinh doanh. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là 54 dự án trọng điểm; hoàn thiện các quy hoạch xây dựng nhằm phát huy tối đa nguồn lực đất đai; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng đô thị, các tuyến giao thông trục chính trên địa bàn các phường, xã theo kế hoạch.

Ngay sau khi hết giãn cách xã hội, TP Thanh Hóa đã bắt tay ngay vào thực hiện các giải pháp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh để từng bước hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội còn lại trong những tháng cuối năm 2021. Qua đó, tạo tiền đề vững chắc cho việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Bài và ảnh: Trần Thanh