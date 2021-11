Nhanh chóng khống chế, khoanh vùng dập dịch, sớm đưa thành phố Thanh Hoá về trạng thái bình thường mới

Trước những diễn biến phức tạp về dịch COVID-19 trên địa bàn TP Thanh Hóa, sáng 20-11, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch (BCĐ PCD) COVID-19 tỉnh đã đi kiểm tra và làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID -19 TP Thanh Hóa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID -19 tỉnh Đỗ Trọng Hưng kiểm tra công tác phòng chống dịch tại điểm phong tỏa tạm thời nơi xuất hiện ca dương tính F0 ở chợ Vườn Hoa.

Cùng tham gia có đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo Ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa (CDC); lãnh đạo một số doanh nghiệp nước ngoài có đông công nhân trên địa bàn; các thành viên BCĐ PCD COVID -19 TP Thanh Hóa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID -19 tỉnh Đỗ Trọng Hưng đến kiểm tra công tác phòng chống dịch tại điểm phong tỏa tạm thời nơi xuất hiện ca dương tính F0 ở phố Nguyễn Tĩnh, phường Đông Hương.

Trước khi làm việc với BCĐ PCD COVID -19 TP Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra điểm phong tỏa tạm thời nơi xuất hiện ca dương tính F0 ở chợ Vườn Hoa và phố Nguyễn Tĩnh, phường Đông Hương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID -19 tỉnh Đỗ Trọng Hưng thăm hỏi động viên người dân ở khu vực phong tỏa tạm thời tại phố Nguyễn Tĩnh.

Tại những nơi đến kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã gửi lời thăm hỏi ân cần và chia sẻ với những khó khăn trước mắt đối với những gia đình đang thực hiện cách ly và đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cần chăm lo tốt về đời sống để người dân yên tâm thực hiện nghiêm cách ly tại nhà, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID -19 tỉnh Đỗ Trọng Hưng chủ trì tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID -19 TP Thanh Hóa.

Tại buổi làm việc với BCĐ PCD COVID -19 TP Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn đã nghe lãnh đạo TP Thanh Hóa báo cáo về tình hình dịch COVID -19 từ ngày 14-10 đến 19 -11.

Đồng chí Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa báo cáo tình hình dịch COVID -19 từ ngày 14-10 đến 19 -11.

Theo đó, từ ngày 14-10, sau khi xuất hiện các ca bệnh tại thị xã Bỉm Sơn, đặc biệt từ khi các tỉnh, thành phố phía Nam dừng thực hiện giãn cách xã hội, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Thanh Hóa diễn biến phức tạp, với số ca mắc mới ngày càng tăng, tính đến sáng ngày 19-11 trên địa bàn TP Thanh Hóa có 82 ca bệnh dương tính F0 (cộng dồn 103). Nhất là, từ ngày 11- 11 trên địa bàn TP Thanh Hóa xuất hiện 4 ổ dịch phức tạp gồm: khu công nghiệp Hoàng Long, công ty TNHH giầy Roll Sport Việt Nam, công ty TNHH giầy Aleron Việt Nam thuộc tập đoàn Huali, Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám và đến chiều tối 19-11 mới phát hiện thêm ca dương tính là học sinh trường THCS Lý Tự Trọng (trường hợp này có liên quan đến Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám).

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc.

Ngay sau khi phát hiện các ổ dịch và ca dương tính với COVID -19 trên địa bàn, BCĐ PCD thành phố đã ban hành các văn bản chỉ đạo; các phòng, ban, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã chủ động tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của cấp trên. Tổ chức các đoàn kiểm tra, chỉ đạo do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố làm trưởng đoàn trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các phường, xã, khu cách ly, khu công nghiệp, Trung tâm thương mại, chợ... Khi có F0 thực hiện truy vết thần tốc các đối tượng F1, F2. Giám sát cách ly kịp thời các trường hợp đi về từ vùng dịch. Thực hiện phong tỏa hẹp, xét nghiệm có trọng tâm, trọng điểm, quản lý, giám sát chặt chẽ các đối tượng nguy cơ. Đối với các ổ dịch phức tạp như ổ dịch khu công nghiệp Hoàng Long, Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, BCĐ PCD thành phố đã thành lập các tổ công tác để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Cùng với đó, TP Thanh Hóa tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh theo chủ trương chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có COVID-19” sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Thực hiện mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ sức khỏe, tính mạng Nhân dân là trên hết, trước hết, gắn với việc thực hiện “mục tiêu kép”, chiến lược “Vắc xin + 5K + công nghệ + truyền thông” và phương châm “hai chống, ba xây”, dự phòng tích cực, chủ động từ xa, từ sớm, từ cơ sở gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.Tăng cường truyền thông nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ trước nguy cơ dịch bệnh trong nhân dân, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ quan lơ là. Thực hiện tốt thông điệp 5K, vận động Nhân dân tự giác khai báo y tế và phát giác những người có nguy cơ cao nhưng chưa tự giác khai báo.

Lãnh đạo sở Y tế phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các cơ quan chức năng đã phân tích, làm rõ những yếu tố dịch tễ từ các ca dương tính trong thời gian gần đây. Các ý kiến phát biểu cũng đã phân tích và dự báo về tình hình dịch bệnh COVID -19 trên địa bàn TP Thanh Hóa trong thời gian tới để có biện pháp khống chế, dập dịch phù hợp.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Sau ổ dịch ở Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, đây là lần thứ hai trên địa bàn TP Thanh Hóa xuất hiện đợt dịch COVID -19 và có yếu tố phức tạp hơn. TP Thanh Hoá là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa của cả tỉnh, là thành phố lớn, dân số đông, nằm trên trục chính giao thông Bắc Nam có số lượng và mật độ người ra vào, đi về rất lớn, có các khu công nghiệp, nhiều nhà máy, xí nghiệp; nhiều trung tâm thương mại, chợ, trường học, bệnh viện, bến xe, nhà ga,.., cho nên nguy cơ dịch COVID -19 xâm nhập vào địa bàn rất cao. Nhưng thời gian vừa qua, với sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của tỉnh, sự đoàn kết, chủ động, sáng tạo, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đã và đang thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa kiểm soát tốt dịch bệnh COVID -19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp từ thành phố đến cơ sở, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của MTTQ, các đoàn thể, các lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch; đồng thời, trân trọng cảm ơn sự hưởng ứng, chia sẻ, tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Thực tiễn phòng, chống dịch tại thành phố Thanh Hoá đã cho thấy: Chúng ta đang thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; các giải pháp phòng, chống dịch được triển khai đúng đắn và kịp thời; các ổ dịch được phát hiện sớm, khoanh vùng, khống chế, không để lây lan ra diện rộng.

Bên cạnh đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ rõ một số thiếu sót để BCĐ PCD COVID -19 TP Thanh Hóa rút kinh nghiệm và có biện pháp sớm khắc phục, có những chỉ đạo trong thời gian tới được tốt hơn, đó là: Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền và một bộ phận nhân dân trong công tác phòng, chống dịch còn hạn chế, chưa ý thức đầy đủ được tác hại của dịch bệnh; việc tổ chức các biện pháp phòng, chống dịch có lúc, có nơi còn lúng túng, bị động; thông tin dịch tễ giữa Thành phố với các địa phương có thời điểm chưa kịp thời; hệ thống y tế còn gặp khó khăn cả về lực lượng, cơ sở vật chất và trang thiết bị, nhất là ở cơ sở; số lượng vắc xin được Trưng ương cấp còn ít làm ảnh hưởng đến tỷ lệ bao phủ vắc xintrên địa bàn…

Qua theo dõi và thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nêu lên một số kinh nghiệm trong phòng, chống dịch mà thành phố Thanh Hoá và các địa phương trong tỉnh, cần nghiêm túc nhìn nhận, đó là: Phải đoàn kết, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị; đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong Nhân dân, càng lúc khó khăn thì tinh thần đoàn kết, thống nhất càng phải được thể hiện cao hơn.

Trong phòng, chống dịch phải bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt, tập trung nhất quán từ tỉnh đến cơ sở; đề cao tinh thần linh hoạt, sáng tạo của từng địa phương, cơ sở; khi địa phương, cơ sở có vấn đề khó khăn, vướng mắc thì phải khẩn trương đề xuất với cấp trên để tháo gỡ kịp thời.

Trong quá trình lãnh đạo phải đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền trong công tác phòng, chống dịch, nhưng phải đi đôi với việc bố trí nguồn lực, tăng cường nguồn lực, nâng cao năng lực cán bộ và tăng cường kiểm tra, giám sát và phải rất linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác khi dịch chưa đến, khi dịch đi qua; nhưng cũng không mất bình tĩnh, thiếu tỉnh táo, thiếu sáng suốt khi có dịch hoặc khi dịch đang bùng phát.

Công cuộc phòng chống dịch COVID -19 cần phải tranh thủ được sự đồng tâm, đồng sức, đồng lòng hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, của cộng đồng doanh nghiệp.

Việc triển khai các giải pháp, nhất là vấn đề mới cần phải được bàn bạc kỹ lưỡng, thảo luận dân chủ, lắng nghe các ý kiến nhiều chiều, nhưng khi đã thống nhất, thực tế đã chứng minh có hiệu quả thì phải kiên trì, kiên định thực hiện bằng được.

Để TP Thanh Hóa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID -19, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị TP Thanh Hóa cần phải thực hiện tốt “ba trụ cột” trong phòng, chống dịch, đó là:

Thứ nhất, phải thực hiện cách ly nhanh nhất, hẹp nhất, nghiêm ngặt nhất trong điều kiện có thể, có mục tiêu và lộ trình để có giải pháp phù hợp, hiệu quả để sớm kết thúc cách ly, phong tỏa.

Thứ hai, phải thực hiện xét nghiệm thần tốc nhanh hơn tốc độ lây lan dịch bệnh, bảo đảm khoa học, hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm.

Thứ ba, phải điều trị từ sớm, từ xa ngay tại cấp huyện, góp phần giảm bệnh nhân nặng và hạn chế tối đa bệnh nhân tử vong.

Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của dịch COVID -19, để TP Thanh Hóa nói riêng và cả tỉnh nói chung, khống chế nhanh, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng, đảm bảo được sống và làm việc trong trạng thái bình thường mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị TP Thanh Hóa và các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở cần phải tiếp tục làm thật tốt công tác tuyên truyền; tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của thành phố theo chủ trương nhất quán là chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có COVID-19” sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID -19 với mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết, gắn với đó là thực hiện “mục tiêu kép” đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội.

Tiếp tục tuyên truyền thực hiện hiệu quả phương châm 5K + vắc xin + điều trị + công nghệ + đề cao ý thức của Nhân dân và cộng với các biện pháp cần thiết khác. Thực hiện tốt phương châm 2 chống, 3 xây gồm: chống nguồn lây từ bên ngoài xâm nhập vào trong địa bàn; chống tư tưởng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; xây dựng kịch bản để đối phó với những tình huống có thể diễn biến phức tạp hơn, khó khăn hơn; xây dựng kịch bản phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trong trạng thái bình thường; xây dựng kế hoạch phòng, chống Covid-19 trong trạng thái bình thường mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thành phốThanh Hóa phải tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, duy trì trạng thái cảnh báo dịch ở mức độ cao nhất, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch theo phương châm “Bốn tại chỗ” với quan điểm là chủ động từ sớm, từ xa, lấy gia đình làm trung tâm, tổ dân phố, xã, phường, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện là pháo đài để kiểm soát, phát hiện, giám sát ngay những người từ vùng dịch trở về địa phương, tránh tình trạng “Trước chặt, sau lỏng”. Trên cơ sở kết quả xét nghiệm, khi phát hiện trường hợp F0, Thành phốphải khẩn trương tiến hành ngay các biện pháp truy vết thần tốc, triệt để các trường hợp F1, F2, F3; thực hiện nghiêm ngặt việc cách ly tập trung, cách ly tại nhà; cho phép cách ly tại nhà đối với các trường hợp F1 (nhất là các gia đình trong các khu vực đang phong tỏa), nhưng phảiđảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, hộ gia đình, cá nhân và tổ giám sát cộng đồng phải ký cam kết. Đối với tiêm vắc xin, Thành phố khẩn trương tổ chức tiêm hết số vắc xin phòng Covid-19 ngay sau khi được phân bổ, tổ chức tiêm mũi 2 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian; chuẩn bị phương án tiêm chủng có trẻ em từ 12 đến 17 tuổi...Bên cạnh việc làm tốt công tác phòng, chống dịch, Thành phố phải tiếp tục quan tâm đến việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, theo phương châm “Sản xuất phải an toàn, an toàn mới sản xuất”; phát huy vai trò của các tổ an toàn Covid-19 trong hoạt động sản xuất của các nhà máy. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp chia sẻ thông tin về tình hình dịch tễ của Thành phố với các địa phương khác để thực hiện đồng bộ, kịp thời các giải pháp phòng, chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh.

Về các đề xuất, kiến nghị của thành phố, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Tỉnh sẽ quan tâm hỗ trợ tối đa cho thành phố Thanh Hóa trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Trước mắt, việc điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn thành phố vẫn do Bệnh viện điều trị Covid-19 số 1 tỉnh đảm nhận; Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cấp ngay 50.000 test nhanh kháng nguyên để Thành phố thực hiện việc tầm soát; yêu cầu Thành phố sử dụng các thiết bị y tế được trang cấp bảo đảm an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống dịch trên địa bàn.

Trước việc xuất hiện các ca F0 tại các trường học trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thành phố cần có chỉ đạo thống nhất việc cách ly, theo dõi các trường hợp F1, F2, F3 theo quy định; đánh giá chính xác tình hình, diễn biến dịch bệnh để quyết định hình thức học trực tiếp hay trực tuyến cho phù hợp, đảm bảo cho cán bộ, giáo viên và học sinh đến trường khi đủ điều kiện an toàn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, TP Thanh Hóa sẽ kiểm soát tốt, không để dịch lây lan ra diện rộng. Đồng thời thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2021 và thực hiện tốt Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phấn đấu xây dựng Thành phố ngày càng đổi mới phát triển.

Minh Hiếu