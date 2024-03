Đảng bộ phường Quảng Tâm: 70 mùa xuân đầy ước vọng

Đã đi qua 70 mùa xuân (1954-2024) với những thăng trầm cùng lịch sử của tỉnh và đất nước nhưng mùa xuân nào, Đảng bộ phường Quảng Tâm (TP Thanh Hóa) cũng mang đến những “tia nắng ấm” của sự đổi mới và phát triển. Đây cũng chính là động lực để các cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục ra sức thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế làm giàu cho quê hương phát huy truyền thống cách mạng từ bao đời để lại.

Phong trào thể dục - thể thao rèn luyện sức khỏe được các tầng lớp Nhân dân Quảng Tâm hưởng ứng mạnh mẽ. Ảnh: Bảo Thanh

Quê hương anh hùng

Tiếp nối truyền thống anh dũng, kiên cường của các thế hệ cha anh đi trước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân Quảng Tâm tích cực hưởng ứng các phong trào cách mạng, cùng cả nước đánh đuổi phát xít Nhật, lật đổ chế độ quân chủ, lập nên Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (2/9/1945). Trong giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp (1945–1954), tinh thần ấy càng trở nên mạnh mẽ, quyết liệt hơn khi có sự lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ Trần Phú - tổ chức tiền thân của Đảng bộ Quảng Cát, Quảng Minh và Quảng Tâm ngày nay.

Để đáp ứng với yêu cầu của cuộc cách mạng trong tình hình mới, ngày 5/4/1954, xã Quảng Tâm được thành lập trên cơ sở chia tách từ xã Quảng Cát lớn ra làm 3 xã (Quảng Minh, Quảng Cát và Quảng Tâm). Cùng với sự thay đổi này, Chi bộ Quảng Tâm cũng được thành lập, ghi dấu mốc lịch sử cho truyền thống của Đảng bộ phường Quảng Tâm bây giờ.

Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Nhân dân Quảng Tâm đã quyên góp ủng hộ 108 chỉ vàng, 1.275 bát đĩa, 107 mũ nan; 800kg thóc, 427 công phiếu kháng chiến; đóng góp 5.672 tấn lương thực, 22,3 tấn thực phẩm phục vụ kháng chiến; lúc bấy giờ có 171 người tham gia bộ đội, 39 thanh niên xung phong, hàng trăm lượt người tham gia dân quân du kích, 3.200 lượt dân công phục vụ các chiến dịch, trong số đó 9 người con đã hy sinh, nhiều người để lại một phần xương máu nơi chiến trường.

Bước vào thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ, với tinh thần kháng chiến quyết thắng, vượt lên mọi gian khổ cùng quyết tâm “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, Đảng bộ và Nhân dân Quảng Tâm đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Trong 10 năm (1965–1975), Quảng Tâm đã tiễn đưa 786 thanh niên lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, 293 lượt người tham gia dân công hỏa tuyến, 85 lượt người tham gia vận tải thuyền nan chi viện cho chiến trường, 12 gia đình hy sinh nhà cửa để xây dựng trận địa và lát đường kéo pháo phục vụ chiến đấu, cùng với đó 79 người con đã hy sinh nằm lại chiến trường vì nền độc lập, tự do của dân tộc...

Với những chiến công đó, Đảng bộ và Nhân dân phường Quảng Tâm đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý cho tập thể và các cá nhân. Điển hình là: Huân chương Lao động hạng Ba năm 2003 cho Trường Tiểu học Quảng Tâm; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015; từ năm 1994 đến nay có 10 mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Đặc biệt, ngày 27/2/2002, Nhân dân và lực lượng vũ trang địa phương đã được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân; được Tư lệnh Quân khu 4 tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng năm 2013.

Bứt phá vươn lên

Đi qua hai cuộc chiến tranh khốc liệt ấy, Đảng bộ phường Quảng Tâm với tinh thần quyết tâm thực hiện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được cấp trên giao, tiếp tục lãnh đạo Nhân dân bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Biết bao thách thức, gian nan nhưng dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy Quảng Xương, tiếp nối là Thành ủy TP Thanh Hóa, Đảng bộ phường Quảng Tâm đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp đúng đắn, từng bước hoàn thiện cơ chế quản lý mới, đưa Quảng Tâm tiến bước phát triển trong thời kỳ CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn.

Trường Tiểu học Quảng Tâm được công nhận chuẩn mức độ 2.

Nhờ đó mà đến năm 2023, Quảng Tâm có sự thay đổi rõ nét và toàn diện trên các lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn phường đã đạt 971,850 tỷ đồng; nhịp độ tăng bình quân hằng năm trên 12% (trong đó, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp là 16,521 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,7%; xây dựng cơ bản đạt 377,077 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 38,8%; thương mại - dịch vụ đạt 578,250 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 59,9%.); thu nhập bình quân đầu người đạt 95 triệu đồng/năm; số hộ giàu ngày càng tăng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần (chỉ còn 7 hộ). Các ngành nghề, dịch vụ, thương mại, sản xuất được quan tâm phát triển, đã góp phần thu hút nguồn vốn, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Phường hiện có 825 hộ kinh doanh cá thể vừa và nhỏ, 218 công ty, trên 30 tổ thợ nề, 1.300 lao động có việc làm ổn định ở các công ty, xí nghiệp với mức thu nhập từ 7 - 9 triệu đồng/người/tháng.

Các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thể dục - thể thao có nhiều chuyển biến quan trọng. Hiện cả 3 cấp học của phường đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Trình độ dân trí, sinh hoạt dân chủ ở các khu phố ngày càng được nâng cao. Hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao phát triển rộng khắp, góp phần đưa phường đạt chuẩn văn hóa năm 2023... Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường được tăng cường. Toàn phường đã thành lập 7 tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy và 4 điểm chữa cháy công cộng. Đã tập trung tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VneID; phối hợp làm tốt công tác nhập giữ liệu dân cư quốc gia, tính đến nay, tổng số tiếp nhận 2.036 hồ sơ trong đó trực tuyến là 701 hồ sơ, trực tiếp và bưu chính là 1.335 hồ sơ. Công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự luôn đạt chỉ tiêu kế hoạch giao, công tác quốc phòng - an ninh trên địa bàn phường nhiều năm qua luôn được giữ vững và đảm bảo.

Trải qua 70 mùa xuân, Đảng bộ phường Quảng Tâm từ lúc có 29 đảng viên đến nay số đảng viên đã tăng lên 436 đảng viên, sinh hoạt ở 13 chi bộ. Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đảng bộ luôn đoàn kết, thống nhất và liên tục được công nhận là “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”. Đây chính là ánh sáng của khát vọng và niềm tin hướng Nhân dân về một cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc, giống như hương sắc của mùa xuân luôn cho hoa thơm và trái ngọt.

Bài và ảnh: Bảo Thanh