Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá: Thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Ngày 29-11, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành Công văn số 18877/UBND-VX gửi Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Nội dung công văn nêu rõ: Trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh ta diễn biến phức tạp, số ca nhiễm mới tăng nhanh (có ngày gần 100 ca nhiễm SARS-CoV-2), tính từ ngày 27/4/2021 đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 2.324 người nhiễm SARS-CoV-2, đã xuất hiện một số ổ dịch lớn, ngấm sâu trong cộng đồng, dự báo số ca nhiễm có thể sẽ còn tăng cao trong thời gian tới. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác của một bộ phận cán bộ và Nhân dân, nhất là việc tập trung đông người, không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, ngăn chặn sự lây lan nhanh của dịch bệnh, được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như sau:

1. Tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện nghiêm Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Quyết định số 4399/QĐ-UBND, ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

2. Tập trung triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19, thực hiện 5K, ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khác một cách nghiêm túc, hiệu quả.

3. Áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cụ thể như sau:

3.1. Hạn chế tổ chức các hoạt động trong nhà, ngoài trời tập trung đông người, tuân thủ nghiêm 5K và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

3.2. Về tổ chức lễ cưới:

- Đề nghị người dân chỉ tổ chức trong nội bộ gia đình, số lượng người không tập trung quá 60 người trong cùng một thời điểm.

- Những người thuộc diện cách ly, theo dõi sức khỏe hoặc có biểu hiện nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 (ho, sốt, khó thở, đau rát họng, giảm hoặc mất vị giác, khứu giác…) không tham dự lễ cưới.

- Người ngoài gia đình chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19 không nên tham dự lễ cưới.

- Phải tuân thủ nghiêm 5K trong quá trình tham dự; luôn giữ khoảng cách giữa các bàn, người giữa các bàn không tiếp xúc gần với nhau; gia đình không thực hiện chúc mừng tại từng bàn.

- Ký cam kết tuân thủ quy định phòng, chống dịch COVID-19 và chịu sự giám sát của chính quyền địa phương.

- Rút ngắn tối đa thời gian tổ chức lễ cưới.

3.3. Về tổ chức lễ tang:

- Không tập trung quá 30 người tại cùng một thời điểm.

- Hạn chế đoàn viếng, mỗi đoàn viếng không quá 5 người.

- Những người thuộc diện cách ly, theo dõi sức khỏe hoặc có biểu hiện nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 (ho, sốt, khó thở, đau rát họng, giảm hoặc mất vị giác, khứu giác…) không tham dự lễ tang.

- Người ngoài gia đình chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19 không nên tham dự lễ tang.

- Phải tuân thủ nghiêm 5K trong quá trình tham dự.

- Không tổ chức ăn uống tại lễ tang.

- Ký cam kết tuân thủ quy định phòng, chống dịch COVID-19 và chịu sự giám sát của chính quyền địa phương.

- Rút ngắn tối đa thời gian tổ chức lễ tang.

3.4. Đối với hoạt động luyện tập thể dục, thể thao trong nhà (bao gồm cả phòng tập gym, yoga):

- Giảm quy mô phòng tập (công suất tối đa 50%); hàng ngày cơ sở cung ứng dịch vụ phải thực hiện vệ sinh, khử khuẩn trang thiết bị.

- Người hướng dẫn, người tham gia hoạt động tập luyện thể dục, thể thao đáp ứng điều kiện đã được tiêm đủ liều vắc xin/đã khỏi bệnh COVID-19.

- Cơ sở thể dục thể thao, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ phục vụ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và phương án xử lý khi có trường hơp mắc COVID-19 theo quy định; tổ chức quét mã QR, thu thập thông tin người tham gia hoạt động, người đến sử dụng dịch vụ (thông qua mã QR hoặc khai báo y tế trực tiếp hoặc trực tuyến) hàng ngày; đảm bảo đầy đủ dung dịch khử khuẩn, nước rửa tay với xà phòng tại các khu vực tập luyện, thi đấu. Phòng tập phải đảm bảo thông gió tốt, khuyến khích thông gió tự nhiên; có nội quy, bảng hướng dẫn người tập thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

3.5. Đối với nhà hàng/quán ăn:

- Nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được bán hàng tại chỗ nhưng không quá 50% công suất chỗ ngồi, đảm bảo giãn cách, chủ nhà hàng và nhân viên được tiêm đủ liều vắc xin/đã khỏi bệnh COVID-19; đóng cửa nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trước 21h00 hàng ngày.

- Đảm bảo theo các quy định về phòng chống dịch COVID-19 của Trung ương, của Tỉnh.

3.6. Đối với hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ như vũ trường, karaoke, mát xa, quán bar, internet, trò chơi điện tử, rạp chiếu phim, làm tóc (bao gồm cắt tóc), làm đẹp:

- Tiếp tục dừng hoạt động: Vũ trường, karaoke, mát xa, quán bar, internet, trò chơi điện tử, rạp chiếu phim.

- Hoạt động dịch vụ cắt tóc, gội đầu, làm đẹp: Thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch COVID-19; chủ cơ sở và nhân viên được tiêm đủ liều vắc xin/đã khỏi bệnh COVID-19; tổ chức quét mã QR, thu thập thông tin người tham gia hoạt động, người đến sử dụng dịch vụ (thông qua mã QR hoặc khai báo y tế trực tiếp hoặc trực tuyến) hàng ngày; đảm bảo đầy đủ dung dịch khử khuẩn, nước rửa tay với xà phòng tại các cơ sở.

3.7. Đối với các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự:

Khuyến khích thực hiện các hoạt động trực tuyến, trong trường hợp thực hiện bằng hình thức trực tiếp cần tuân thủ điều kiện:

- Có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

- 100% người tham dự đã được tiêm đủ liều vắc xin/đã khỏi bệnh COVID-19.

- Tuân thủ nghiêm ngặt 5K, cài đặt và quét mã QR.

- Không tập trung quá 30 người trong cùng một thời điểm. Trường hợp đặc biệt, nếu tổ chức hoạt động với số lượng trên 30 người, phải báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh quyết định.

- Những người thuộc diện cách ly/theo dõi sức khỏe/có triệu chứng nghi ngờ COVID-19 không tham gia hoạt động trực tiếp.

- Có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ.

3.8. Các nội dung nêu trên thực hiện từ 0 giờ 00 phút ngày 30/11/2021. Các biện pháp khác thực hiện theo từng cấp độ dịch được quy định tại Quyết định số 4399/QĐ-UBND, ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các nội dung trên.

T.H