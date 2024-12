Thọ Xuân: Tốc độ tăng giá trị sản xuất đứng thứ 5 toàn tỉnh

Trong 2 ngày 18 và 19/12, HĐND huyện Thọ Xuân tổ chức Kỳ họp thứ 16, nhiệm kỳ 2021- 2026 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2024; thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025; các báo cáo, dự thảo nghị quyết của UBND huyện và quyết nghị một số nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh kỳ họp

Năm 2024, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều bất ổn, ảnh hưởng lớn đến thị trường xuất khẩu, hoạt động sản xuất kinh doanh; cấp ủy, chính quyền huyện Thọ Xuân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đề ra và đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong tổng số 36 chỉ tiêu đề ra năm 2024, huyện đã hoàn thành vượt mức kế hoạch 20/36 chỉ tiêu; có 13 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch. Về chỉ tiêu tỉnh giao ước có 14/16 chỉ tiêu vượt kế hoạch; 2/16 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch.

Kinh tế - xã hội được duy trì và có nhiều khởi sắc, trong đó tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 10,1%, đứng thứ 5 toàn tỉnh. Lĩnh vực nông, lâm nghiệp tăng trưởng cao và khá toàn diện; sản lượng lương thực đạt 116,2 nghìn tấn, bằng 100,6% kế hoạch.

Nông dân xã Xuân Trường (Thọ Xuân) thu hoạch bưởi

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới nâng cao và chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP tiếp tục được quan tâm. Huyện đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023, trở thành huyện nông thôn mới nâng cao đầu tiên của tỉnh và khu vực Bắc Trung Bộ.

Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, lập quy hoạch, đầu tư xây dựng, chất lượng công trình xây dựng được quan tâm thực hiện; đã tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp trong triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn huyện.

Hoạt động du lịch duy trì phục hồi mạnh mẽ, tổng lượng khách du lịch năm 2024 ước đạt 825.450 lượt khách (trong đó ước đạt 2.800 lượt khách quốc tế), đạt 203% kế hoạch; tổng thu du lịch ước đạt 137.665 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.

Văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thọ Xuân Lê Đình Hải phát biểu tại kỳ họp

Năm 2025 có vai trò đặc biệt quan trọng, là năm về đích, quyết định kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 -2025; năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp... HĐND huyện Thọ Xuân đề nghị UBND huyện, các ban, phòng, ngành, các địa phương, đơn vị tiếp tục quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 32/32 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, nhóm các chỉ tiêu về kinh tế có 13 chỉ tiêu; 14 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội; 3 chỉ tiêu về môi trường; 2 chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh.

Song song với đó, thực hiện hiệu quả 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó trọng tâm: Rà soát, đánh giá các tồn tại hạn chế đã được chỉ ra trong năm 2024, xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể theo từng lĩnh vực trọng điểm, trọng tâm, nhiệm vụ khó để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao giá trị gia tăng của các ngành kinh tế.

Cùng với đó, quan tâm đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. Tăng cường quản lý, điều hành ngân sách gắn với phát triển nguồn thu, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán năm. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, các chính sách an sinh xã hội. Quan tâm rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy; nâng cao hiệu lực, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Đồng thời, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng và sức mạnh của lực lượng quân sự, công an.

Lê Phượng