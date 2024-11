Thọ Xuân phát huy vai trò “cầu nối” của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên

Huyện Thọ Xuân đã quan tâm nâng cao chất lượng, xây dựng và kiện toàn đội ngũ báo cáo viên (BCV), tuyên truyền viên (TTV) đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây cũng là những hạt nhân chính trị, là “cầu nối” quan trọng trong việc định hướng dư luận xã hội theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Trường Đỗ Ngọc Bình (đứng giữa) thường xuyên xuống cơ sở, động viên bà con phát triển kinh tế.

Xã Xuân Trường có 1 BCV cấp huyện và 16 TTV cấp cơ sở. Ông Đỗ Ngọc Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, BCV cấp huyện, cho biết: “Sau khi tiếp thu tại hội nghị BCV, Đảng ủy sẽ chọn lọc, biên tập những nội dung tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để chuyển tải đến cán bộ, đảng viên gắn với việc triển khai những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy, chính quyền xã đang tập trung thực hiện theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. Từ những thông tin tiếp thu được, đội ngũ TTV về cơ sở tiếp tục truyền đạt đến quần chúng Nhân dân”.

Với sự hoạt động tích cực của đội ngũ BCV, TTV đã “đưa nhanh” các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, những chủ trương của tỉnh, huyện, xã Xuân Trường đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Trong 2 năm (2023, 2024), Nhân dân trong xã đã hoàn thành giải phóng mặt bằng hơn 54,8ha đất phục vụ việc nâng cấp, mở rộng các tuyến đường trọng điểm của huyện, đóng góp hơn 300 triệu đồng lắp đặt hơn 2km đường điện chiếu sáng. Nhiều mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao được áp dụng vào sản xuất: Mô hình liên kết bao tiêu lúa thương phẩm; mô hình trồng bưởi đỏ Tân Lạc; mô hình trồng bí đỏ trên vùng đất bãi..., góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân. Hiện thu nhập bình quân của người dân trong xã đạt 62 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,25%.

Huyện Thọ Xuân hiện có 1 BCV cấp tỉnh, 102 BCV cấp huyện và 311 TTV cấp cơ sở. Nhằm xây dựng đội ngũ BCV cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tư tưởng trong tình hình mới, hằng năm, cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã xây dựng kế hoạch, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của đội ngũ BCV cấp huyện, TTV cơ sở cho phù hợp với đối tượng tuyên truyền. Vì thế, công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn huyện ngày càng đi vào nền nếp, bám sát cơ sở, có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để phù hợp với tình hình thực tiễn và nhận thức, yêu cầu của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, thực sự là một trong những kênh quan trọng, có hiệu quả cao của công tác tư tưởng - văn hóa. Qua theo dõi, đánh giá, phân loại chất lượng BCV hằng năm của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, tỷ lệ BCV đạt khá, giỏi chiếm gần 90%; đối với đội ngũ TTV cơ sở, tỷ lệ khá, giỏi chiếm 72%; không có BCV, TTV yếu kém.

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Thọ Xuân, Lê Văn Tiến khẳng định: “Với phương châm “hướng về cơ sở”, đội ngũ BCV, TTV huyện Thọ Xuân đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động; chủ động đối thoại, giải đáp kịp thời những băn khoăn, vướng mắc của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, là “cầu nối” giữa cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân. Nội dung tuyên truyền không chỉ dừng lại ở việc quán triệt, học tập các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mà còn tập trung nâng cao trình độ mọi mặt của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về phát triển kinh tế, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Trong những thời điểm khó khăn, nhạy cảm, đội ngũ BCV, TTV đã hoạt động tích cực, có hiệu quả, tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, góp phần rất quan trọng trong việc giữ vững trận địa tư tưởng, ổn định tình hình chính trị, củng cố lòng tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp”.

Sau gần 4 năm thực hiện nghị quyết, kinh tế của huyện tiếp tục phát triển, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, quy mô sản xuất ngày càng tăng, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 6,3% (xếp thứ 2 toàn tỉnh). Huyện đứng đầu toàn tỉnh về sản xuất nông nghiệp và phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 63,86 triệu đồng, gấp 1,2 lần so với bình quân chung của tỉnh. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân, y tế, giáo dục được chăm lo. Quốc phòng - an ninh được củng cố vững chắc. Trật tự, an toàn xã hội được duy trì ổn định; diện mạo nông thôn đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Đặc biệt ngày 6/11/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1339/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Thọ Xuân đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023. Đây là huyện đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa nói riêng và khu vực Bắc Trung bộ nói chung đạt chuẩn các tiêu chí của huyện NTM nâng cao... Những kết quả đó có phần đóng góp không nhỏ của đội ngũ BCV, TTV các cấp.

Bài và ảnh: Phan Nga