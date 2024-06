Thị xã Nghi Sơn huy động nguồn lực, hỗ trợ thi công công trình Dự án đường dây 500kV mạch 3 qua địa bàn

Ngày 5/6, Ban Thường vụ Thị uỷ Nghi Sơn tổ chức hội nghị triển khai Công điện số 55/CĐ-TTg, ngày 1/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hóa về việc huy động nguồn lực, tăng cường hỗ trợ thi công công trình Dự án đường dây 500kV mạch 3, qua địa bàn thị xã Nghi Sơn.

Hình ảnh tại hội nghị.

Dự án đường dây 500kV mạch 3, từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) đoạn qua địa bàn thị xã Nghi Sơn có chiều dài 19,7km, đi qua 5 xã, với 43 vị trí cột, tổng diện tích bị ảnh hưởng là 57,88ha, liên quan đến 138 hộ và 3 tổ chức. Đến ngày 29/5/2024 thị xã đã hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), bàn giao 42/42 khoảng cột đảm bảo điều kiện cho đơn vị thi công thực hiện kéo dây.

Để thực hiện hiệu quả Công điện số 55/CĐ-TTg, ngày 1/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác hỗ trợ hậu cần, tạo mọi điều kiện để các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công tổ chức tốt về công tác hậu cần cho cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động tham gia thi công tại công trình Dự án đường dây 500 kV, đoạn qua địa bàn thị xã Nghi Sơn trên cơ sở thảo luận của Ban Thường vụ Thị ủy, đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn yêu cầu Ban Tuyên giáo Thị ủy, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của Dự án đường dây 500kV mạch 3, từ đó kêu gọi sự ủng hộ của Nhân dân trên địa bàn thị xã Nghi Sơn nói chung và Nhân dân của 5 xã có tuyến đường dây đi qua.

Ban Thường vụ Đảng ủy các xã: Trường Lâm, Phú Sơn, Phú Lâm, Tân Trường, Các Sơn chỉ đạo UBND xã phối hợp với các cơ quan liên quan, rà soát, nắm chắc số lượng đơn vị thi công, lực lượng cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động tham gia thi công dự án trên địa bàn của mỗi xã, từ đó xây dựng phương án, kế hoạch huy động các nguồn lực sẵn có ở địa phương để hỗ trợ tối đa, tạo mọi điều kiện để chủ đầu tư, nhà thầu, đơn thi công tổ chức tốt công tác hậu cần, nơi ăn, sinh hoạt, đi lại, đảm bảo an toàn cho cán bộ, kỹ sư.

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án tiếp tục phối hợp với các xã, các đơn vị liên quan để tháo dỡ các công trình, cây cối ảnh hưởng đến hành lang lưới điện.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội căn cứ hướng dẫn của cơ quan cấp trên và thực tế tại thị xã, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, huy động các nguồn lực sẵn có tại địa phương, như lương thực, thực phẩm để hỗ trợ kịp thời cho cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động.

Đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Thị ủy Nghi Sơn đề nghị Công an thị xã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ thi công dự án, cũng như an toàn sinh hoạt của cán bộ, kỹ sư, công nhân tại 5 xã. Ban Dân vận Thị uỷ phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu tổ chức các đoàn công tác của lãnh đạo thị xã đi thăm, tặng quà, động viên, hỗ trợ các đơn vị thi công và cán bộ kỹ sư trên tuyến đi qua địa bàn thị xã.

Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thị ủy được phân công trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hàng ngày các nhiệm vụ có liên quan tại 5 xã trong việc huy động nguồn lực của địa phương, nơi ăn nghỉ cho cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động. Các khó khăn, vướng mắc báo cáo kịp thời Thường trực Thị ủy để chỉ đạo giải quyết.

Các xã, địa phương, cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ, định kỳ vào thứ 5 hàng tuần báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao về Ban Thường vụ Thị uỷ.

Sỹ Thành (CTV)