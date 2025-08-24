Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra công tác ứng phó với bão số 5 tại phường Hải Bình và xã Tiên Trang

Chiều 24/8, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 5 (bão Kajiki) tại phường Hải Bình và xã Tiên Trang.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra công tác ứng phó với bão số 5 tại Cảng cá Lạch Bạng, phường Hải Bình.

Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị chức năng của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra công tác ứng phó với bão số 5 tại Cảng cá Lạch Bạng, phường Hải Bình.

Tại phường Hải Bình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên trong đoàn đã kiểm tra thực tế tại Cảng cá Lạch Bạng.

Qua kiểm tra và nghe báo cáo tình hình, phương án phòng, chống bão, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự chủ động của chính quyền địa phương và ngành chức năng trong việc ứng phó với bão số 5; việc thực hiện kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền về nơi neo đậu, tránh trú bão an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn chỉ đạo ngành chức năng, chính quyền địa phương chủ động ứng phó với bão số 5.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Bão số 5 được dự báo là cơn bão rất mạnh, do vậy, cùng với việc bám sát yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra tại các công điện của Chính phủ, của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng, chống bão; cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng phải chủ động xây dựng phương án phòng, chống bão sát với thực tiễn tại địa phương, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước mọi tình huống.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn yêu cầu chính quyền địa phương, ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, cập nhật và thông báo thường xuyên thông tin, diễn biến của bão đến các tầng lớp Nhân dân để chủ động phòng, chống. Đồng thời, xây dựng các phương án di dời dân trong vùng nguy hiểm khi có yêu cầu. Việc di dời dân phải được thực hiện trước 6 giờ đồng hồ khi bão đổ bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thăm hỏi người dân xã Tiên Trang về công tác phòng, chống bão số 5.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn yêu cầu lực lượng công an, quân đội, biên phòng đóng quân trên địa bàn sẵn sàng các phương án để hỗ trợ người dân và chính quyền địa phương trong việc ứng phó với bão.

Đồng chí lưu ý cấp ủy, chính quyền phường Hải Bình thực hiện nghiêm công tác kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền tại cảng cá, bến cá; tuyệt đối không để người dân ở trên các phương tiện khi bão đổ bộ.

Mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, chủ động cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt các phương án phòng, chống bão.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn và các thành viên trong đoàn kiểm tra thực tế tại âu neo đậu tàu thuyền trên sông Lý, xã Tiên Trang.

Kiểm tra thực tế tại âu neo đậu tàu thuyền trên sông Lý thuộc xã Tiên Trang, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đánh giá cao sự chủ động và vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương và ngành chức năng trong việc chuẩn bị ứng phó với bão số 5.

Thông tin từ chính quyền địa phương cho biết, tính đến chiều 24/8, tại âu neo đậu tàu thuyền trên sông Lý có 278 phương tiện tàu, thuyền neo đậu, chằng chéo an toàn.

Tàu, thuyền tại Âu neo đậu tàu thuyền trên sông Lý.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục chủ động các phương án phòng, chống bão với phương châm “4 tại chỗ”; yêu cầu lực lượng chức năng như công an, quân đội, bộ đội biên phòng phối hợp chặt chẽ và xây dựng phương án bố trí lực lượng thường trực để sẵn sàng xử lý các tình huống, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Trước diễn biến của bão, tại thời điểm này, cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng và mỗi người dẫn cần phải chủ động triển khai các phương án phòng, chống bão ở mức cao nhất. Thực tế đã minh chứng, khi có sự chủ động và làm tốt công tác phòng, chống ngay từ đầu thì thiệt hại do thiên tai gây ra sẽ giảm đáng kể.

Phong Sắc