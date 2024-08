Thị trấn Cành Nàng kỷ niệm 30 năm thành lập

Sáng 23/8, tại Trung tâm hội nghị huyện Bá Thước, thị trấn Cành Nàng đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (23/8/1994 - 23/8/2024) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 23/8/1994 Chính phủ ra Nghị định số 92/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn Cành Nàng (tách ra một phần từ xã Lâm Xa). Tháng 9/1994, Ban Thường vụ Huyện ủy Bá Thước ra quyết định thành lập Chi bộ thị trấn Cành Nàng với 27 đảng viên. Ngày 12/1/1995, Ban Thường vụ Huyện ủy Bá Thước ra Quyết định số 01-QĐ/HU về việc thành lập Đảng bộ thị trấn Cành Nàng, với 5 chi bộ, tổng số 30 đảng viên. Ngày 16/1/1995, Đảng bộ thị trấn đã tổ chức thành công đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 1995 - 2000 và bầu ra Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn.

Tháng 12/2019, thực hiện Nghị quyết số 786 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa, đã sáp nhập các xã Lâm Xa, Tân Lập vào thị trấn Cành Nàng. Sau khi sáp nhập, thị trấn từ một đơn vị có diện tích 0,83 km2 được mở rộng lên 25,22 km2; chia thành 22 khu phố, với tổng số 2.557 hộ, 10.681 nhân khẩu.

Để có những đổi thay trong chặng đường 30 năm phát triển của thị trấn có sự quan tâm, chăm lo, hỗ trợ hiệu quả của các đồng chí lãnh đạo huyện, các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; công sức, trí tuệ, đóng góp của các thế hệ cán bộ, đảng viên và người dân thị trấn Cành Nàng. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ phát triển nông, lâm nghiệp làm trọng tâm chuyển sang thương mại dịch vụ chủ yếu; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vào triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn, giải quyết việc làm cho lao động, góp phần nâng cao đời sống của người lao động. Từ đó, trong Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thị trấn qua 7 nhiệm kỳ (từ 1995 đến nay) đều có chung định hướng phát triển kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp đô thị.

Trong lĩnh vực kinh tế, hiện nay cơ cấu thương mại, dịch vụ của thị trấn chiếm 38,9%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 7,5%; nông, lâm nghiệp 53,6%. Tập trung chỉ đạo Nhân dân chuyển đổi diện tích thâm canh cây trồng có năng suất, chất lượng, hiệu quả, như: cây mía tím, mía nguyên liệu, cây sắn, cây ngô và các mô hình nhà lưới trồng rau quả theo tiêu chuẩn VietGAP.

Lao động nông nghiệp chuyển dịch mạnh mẽ sang lao động phi nông nghiệp, đến nay tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm 66,7% trong cơ cấu lao động tại địa phương; toàn thị trấn có 86 doanh nghiệp, 695 hộ kinh doanh. Cơ sở hạ tầng của địa phương từng bước được đầu tư, tập trung cho điện, đường, trường, trạm, chợ... Đến nay, 100% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia, 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh. Diện mạo đô thị dần lắp ghép thêm những mảng màu mới mang tính đột phá.

Thị trấn đã được Nhà nước đầu tư xây dựng cầu trung tâm thị trấn Cành Nàng, đường nối thị trấn Cành Nàng đi đường tỉnh 523D, hệ thống đèn chiếu sáng Quốc lộ 217 qua địa bàn thị trấn; quy hoạch tỷ lệ 1:500 khu đô thị khu phố Đắm, khu đô thị phố 1 thị trấn; chuẩn bị khởi công xây dựng công trình bờ kè sông Mã, công trình lát đá vỉa hè Quốc lộ 217..., đường khu dân cư được bê tông hóa, đường 2 thị trấn được đầu tư nâng cấp, đường đô thị trung tâm thị trấn được xây dựng mở rộng và kéo dài; đồng thời nâng cấp, đầu tư rãnh dọc hai bên đường và trải nhựa asphalt tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương. Chính vì vậy mà đời sống Nhân dân có nhiều chuyển biến, thu nhập bình quân đầu người được nâng lên 60 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 5,25%; cận nghèo 7,6%.

30 năm xây dựng và trưởng thành, những thành tích, kết quả đạt được của thị trấn Cành Nàng luôn gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng, mà trực tiếp Đảng bộ thị trấn và các chi bộ trực thuộc. Từ chi bộ đầu tiên khi mới thành lập với 27 đảng viên, đến nay đã có gần 700 đồng chí với 34 chi bộ trực thuộc và trải qua 7 kỳ đại hội.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 30 năm thành lập thị trấn, đồng thời thực hiện tốt khẩu hiệu hành động “Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị trấn Cành Nàng đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phạm Đình Minh, Bí thư Huyện ủy Bá Thước chúc mừng, biểu dương những thành tích mà thị trấn Cành Nàng đã đạt được trong 30 năm qua. Để xây dựng, phát triển thị trấn Cành Nàng ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển, đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân thị trấn tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời tiếp thu, nghiên cứu một số nội dung để triển khai thực hiện trong thời gian tới, đó là: phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ quản lý đủ phẩm chất, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ. Tiếp tục cụ thể hoá và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh sẵn có, kết hợp huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; chú trọng phát triển các mô hình sản xuất có chất lượng và giá trị kinh tế cao; tích cực thu hút đầu tư trực tiếp, giải quyết nhu cầu việc làm của Nhân dân, đồng thời phải quan tâm phát triển kinh tế đi đôi với giải quyết tốt các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường.

Quản lý, khai thác, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở cả các bậc học, thị trấn Cành Nàng phải luôn đi đầu trong chất lượng giáo dục mũi nhọn của huyện. Quan tâm chăm lo đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt chính sách người có công, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đặc biệt là gia đình hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Tăng cường củng cố quốc phòng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; bảo đảm an ninh đô thị và bảo vệ chính trị nội bộ.

Tiếp tục củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, tạo bước phát triển mới của Đảng cả về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, tổ chức, cán bộ, đảng viên để lãnh đạo triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phạm Đình Minh, Bí thư Huyện ủy Bá Thước đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Nhân dân và cán bộ thị trấn Cành Nàng.

