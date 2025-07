Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa

Chiều 31/7, tại trụ sở Cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa, Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh tặng hoa chúc mừng Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh trân trọng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Đại tướng Lương Tam Quang và các thành viên trong đoàn công tác của Bộ Công an nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, 20 năm Ngày hội Vì an ninh Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh báo cáo với Bộ trưởng Bộ Công an về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đã báo cáo với Bộ trưởng Lương Tam Quang và đoàn công tác về tình hình chung của tỉnh, những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024 và 7 tháng năm 2025; kết quả sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Doãn Anh đã thông tin với đoàn công tác Bộ Công an về hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cá nhân Bộ trưởng Lương Tam Quang thời gian qua luôn quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ tỉnh về nhiều mặt, đặc biệt là trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa cũng như trong công tác đảm bảo an sinh xã hội, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở và công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí mong rằng, trong thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cá nhân Bộ trưởng.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu chúc mừng tỉnh Thanh Hóa.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang chúc mừng những kết quả toàn diện mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong những năm qua, đặc biệt là năm 2024 và 7 tháng năm 2025; cũng như những kết quả bước đầu sau gần một tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Để cùng cả nước hoàn thành 2 mục tiêu hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 100 năm thành lập nước, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị tỉnh Thanh Hóa tập trung quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả 4 Nghị quyết trụ cột mà Bộ Chính trị mới ban hành, gồm: Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân.

Đồng thời, tỉnh cần tiếp tục kiện toàn, ổn định bộ máy của cấp ủy, chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa đối với hoạt động của lực lượng công an.

Bộ trưởng ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa đối với lực lượng công an nói chung, Công an tỉnh Thanh Hóa nói riêng trong những năm qua; đồng thời khẳng định sẽ chỉ đạo các đơn vị của Bộ Công an tiếp tục đồng hành, phối hợp tốt với tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như các nhiệm vụ khác, với tinh thần kiến tạo, phục vụ, vì sự phát triển chung.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang chụp ảnh lưu niệm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Minh Hiếu