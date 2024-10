Thêm vụ dọa đánh bom khiến máy bay của Air India phải hạ cánh khẩn cấp

Air India cho biết một máy bay của hãng đã phải hạ cánh khẩn cấp tại Canada do bị dọa đánh bom vào ngày 15/10, sau các vụ việc tương tự xảy ra ngày hôm trước.

Một máy bay của Air India. (Nguồn: Mint)

Vụ việc xảy ra khi máy bay chở khách khởi hành từ Thủ đô New Delhi (Ấn Độ) đến Chicago (Mỹ) trở thành mục tiêu của mối đe dọa an ninh đăng trên mạng.

Để phòng ngừa, máy bay đã hạ cánh tại sân bay Iqaluit ở Canada. Máy bay và toàn bộ hành khách đã được kiểm tra lại theo đúng quy trình an ninh.

Air India lưu ý rằng hãng và một số công ty hàng không Ấn Độ đã nhận được một số lời đe dọa trong những ngày gần đây. Mặc dù nhà chức trách sau đó phát hiện tất cả đều là giả, nhưng hãng xem tất cả mối đe dọa đều là nghiêm trọng.

Trước đó, đài truyền hình NDTV đưa tin sáng 14/10, một chuyến bay của Air India từ Mumbai (Ấn Độ) đến New York (Mỹ) đã phải chuyển hướng tới Thủ đô New Delhi do nguy cơ an ninh.

Tương tự, hai chuyến bay của IndiGo đến Muscat và Jeddah cũng đã bị hoãn tại sân bay Mumbai do dọa đánh bom./.

Theo TTXVN