Thành phố Sầm Sơn quản lý hoạt động dịch vụ xe điện

Bước vào mùa du lịch 2024, TP Sầm Sơn đã ban hành phương án quản lý hoạt động kinh doanh đối với xe chở người 4 bánh chạy bằng năng lượng điện (gọi tắt là xe điện) thí điểm trên địa bàn thành phố.

Trên địa bàn TP Sầm Sơn hiện có 474 xe điện 4 bánh thuộc 5 đơn vị tham gia kinh doanh (Công ty CP Thương mại du lịch Hưng Phong 250 xe; Công ty TNHH Thương binh 27/7 Chiến Thắng 130 xe; Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ du lịch Việt Cường 66 xe; Công ty CP Thương mại và du lịch Công đoàn - Công thương Việt Nam 15 xe; Công ty CP Thương binh Đồng đội Thanh Hóa 13 xe).

Để quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ xe điện trong mùa du lịch 2024, thành phố đã ban hành phương án quản lý chặt chẽ hoạt động dịch vụ xe điện nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu: Đối với phương tiện, xe điện phải được đăng ký cấp biển số theo quy định; có Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; giấy chứng nhận Bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Xe phải đúng kiểu dáng, bảo đảm sạch sẽ, vệ sinh môi trường. Hai bên và trước đầu xe phải được đánh số theo thứ tự và ký hiệu tên của công ty. Phải được gắn đồng hồ tính cước có kẹp chì do cơ quan có thẩm quyền lắp đặt. Trên kính trước bên ghế phụ của xe phải được niêm yết bảng nội quy, giá cước, số điện thoại đường dây nóng của UBND thành phố, Công an thành phố và giám đốc công ty chủ quản.

Đối với người điều khiển phương tiện, phải chấp hành đúng các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; phải có giấy phép lái xe cơ giới hạng B2 trở lên; có CCCD, có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú trên địa bàn thành phố Sầm Sơn; có đạo đức, nhân thân, sức khỏe tốt; không thuộc đối tượng đang trong thời gian thi hành án, không nghiện ma túy.

Người điều khiển phương tiện đã tham gia tập huấn do UBND thành phố tổ chức và được cấp chứng chỉ theo quy định; phải mặc đồng phục do công ty cấp, bảo đảm sạch, đẹp, lịch sự, chính giữa mặt sau của áo được in số, ký hiệu của công ty, đeo thẻ tên đúng tên của mình được cấp và có hợp đồng lao động theo quy định.

Ngoài các quy định trên, người điều khiển phương tiện phải là một hướng dẫn viên du lịch, có thái độ ứng xử, lời nói văn minh, lịch sự, thân thiện với du khách... Trước khi mời khách lên xe phải thông báo cách tính cước vận tải theo đồng hồ hoặc thỏa thuận rõ ràng giá; tuyến đường, quảng đường, số lượt đi lại với khách (giá thỏa thuận không được cao hơn giá niêm yết); hướng dẫn khách ngồi đúng vị trí và an toàn; khi khách xuống xe phải nhắc nhở khách kiểm tra đồ vật, tài sản mang theo. Kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn của xe trước khi khởi hành; có biện pháp bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của khách đi xe; không được tranh giành khách, ép giá, ép khách gây mất trật tự; dón và trả khách đúng điểm quy định trên các tuyến đường được hoạt động.

UBND thành phố Sầm Sơn giao lực lượng Công an thành phố chịu trách nhiệm chính trong xử lý nghiêm các trường hợp xe điện vi phạm. Thành phố duy trì các số điện thoại đường dây nóng của UBND thành phố và lực lượng chức năng tại các điểm du lịch, các tuyến đường để tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh từ du khách nhằm chấn chỉnh, nâng cao chất lượng kinh doanh dịch vụ xe điện... Ngoài việc thành lập các tổ công tác chuyên xử lý qua dường dây nóng, TP Sầm Sơn yêu cầu lực lượng chức năng tập trung xử lý nghiêm những hành vi vi phạm của xe điện, tạm giữ xe từ 7 ngày đến 1 tháng nếu người điều khiển phương tiện vi phạm.

Trần Hằng