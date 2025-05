Thanh Hoá thu nhận và kích hoạt hơn 2,2 triệu tài khoản định danh điện tử mức độ 2

Với mục tiêu, bảo đảm tất cả công dân đủ điều kiện đang cư trú, học tập, lao động trên địa bàn tỉnh đều được thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử (TKĐDĐT), tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc giao dịch và thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, nhất là dịch vụ công trực tuyến, thời gian qua, lực lượng Công an Thanh Hóa đã tập trung mọi nguồn lực, triển khai linh hoạt, sáng tạo, khoa học các biện pháp tuyên truyền, vận động và hướng dẫn, hỗ trợ công dân cài đặt ứng dụng VNeID, thu nhận hồ sơ, kích hoạt TKĐDĐT.

Lực lượng công an hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Theo đó, không chỉ phân công, bố trí cán bộ thường trực hỗ trợ người dân tại trụ sở các đơn vị Công an trong tỉnh, lực lượng Công an cấp xã đã thành lập các tổ lưu động, đến tận các khu dân cư, trường học, khu công nghiệp, địa bàn vùng sâu, vùng xa để hỗ trợ người dân kích hoạt TKĐDĐT. Đặc biệt, với những người cao tuổi, người khuyết tật hoặc người dân không sử dụng điện thoại thông minh, lực lượng Công an đã trực tiếp hướng dẫn tận tình, từng bước một để bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận công nghệ số một cách thuận tiện nhất.

Với những cố gắng nỗ lực đó, đến nay, toàn tỉnh Thanh Hoá đã thu nhận và kích hoạt hơn 2,2 triệu tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Đây là kết quả từ sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của từng chiến sĩ Công an cơ sở. Đặc biệt, nhiều địa phương đã vượt chỉ tiêu được giao, trở thành điểm sáng trong công cuộc chuyển đổi số.

Quốc Hương