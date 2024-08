Thanh Hóa sẵn sàng các điều kiện tổ chức cầu truyền hình trực tiếp Kỷ niệm 70 năm Hiệp định Geneve và Chuyến tàu tập kết

Chiều 27/8, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe và cho ý kiến về công tác tổ chức Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp Kỷ niệm 70 năm Hiệp định Geneve và Chuyến tàu tập kết (1954-2024).

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đơn vị liên quan và TP Sầm Sơn.

Theo báo cáo tại hội nghị, đến nay công tác chuẩn bị tổ chức điểm cầu truyền hình trực tiếp Kỷ niệm 70 năm Hiệp định Geneve và Chuyến tàu tập kết được triển khai theo đúng nhiệm vụ được phân công và đảm bảo tiến độ.

Đại diện Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Cụ thể, Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh đã chủ trì xây dựng nội dung, kịch bản của chương trình Cầu truyền hình trực tiếp Kỷ niệm 70 năm Hiệp định Geneve và Chuyến tàu tập kết. Đến ngày 26/8, đơn vị đã thiết kế, dàn dựng xong phần sân khấu, âm thanh, ánh sáng tại Khu Lưu niệm đồng bào, chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc năm 1954 tại TP Sầm Sơn; lên phương án chi tiết bố trí khu vực đại biểu, khu vực chỗ ngồi với quy mô 800 chỗ; phối hợp với đơn vị liên quan lắp đặt đường dây điện thoại hotline, đường truyền cáp quang kết nối từ Thanh Hóa về Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh. Các điều kiện về kỹ thuật, thiết bị truyền hình lưu động, đường truyền và nhân sự thực hiện chương trình đã được chuẩn bị đầy đủ.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền về Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp Kỷ niệm 70 năm Hiệp định Geneve và Chuyến tàu tập kết trên các kênh sóng phát thanh, truyền hình và hạ tầng số của Đài. Cử đầu mối phối hợp với Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh thực hiện công tác tuyên truyền, gặp gỡ nhân chứng tham gia điểm cầu, bố trí nhân sự, thiết bị kỹ thuật, xe truyền hình lưu động, các điều kiện hỗ trợ khác.

Các đơn vị, địa phương liên quan đã lên kế hoạch và xây dựng phương án triển khai, đảm bảo các điều kiện như lễ tân, phục vụ tại Khu Lưu niệm đồng bào, chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc năm 1954 tại TP Sầm Sơn; nơi ăn, nghỉ, làm việc cho ê kip thực hiện chương trình tại điểm cầu; an ninh - trật tự trong thời gian chuẩn bị, tổng duyệt và diễn ra sự kiện; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; bố trí lực lượng y tế, xe cứu thương...

Đại diện lãnh đạo TP Sầm Sơn phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã báo cáo tiến độ triển khai nhiệm vụ được giao, đề xuất một số phương án dự phòng và một số nội dung sẽ tiếp tục triển khai.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng nhấn mạnh: Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp Kỷ niệm 70 năm Hiệp định Geneve và Chuyến tàu tập kết là một sự kiện chính trị lớn thể hiện tầm vóc, giá trị lịch sử, ý nghĩa to lớn, sâu sắc, và những bài học về tinh thần đoàn kết dân tộc của sự kiện tập kết năm 1954; thể hiện chủ trương, chính sách lớn về quản lý, đãi ngộ, sử dụng và bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, vừa góp phần cho công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc, vừa chuẩn bị lực lượng cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các đơn vị, địa phương liên quan trong công tác phối hợp, chuẩn bị Chương trình. Đề nghị, các ban, ngành đơn vị liên quan tiếp tục bám sát các nội dung, nhiệm vụ được giao, rà soát những công việc đã hoàn thành và công việc còn phải triển khai để thực hiện đảm bảo tiến độ.

Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa phối hợp chặt chẽ với Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh và các sở, ngành, đơn vị liên quan trong tỉnh tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền; chuẩn bị chu đáo các điều kiện về kỹ thuật, hậu cần, nơi ăn, nghỉ đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường... để Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp Kỷ niệm 70 năm Hiệp định Geneve và Chuyến tàu tập kết diễn ra thành công.

Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp Kỷ niệm 70 năm Hiệp định Geneve và Chuyến tàu tập kết (1954-2024) dự kiến được tổ chức vào 18h00 ngày 1/9/2024, dài khoảng từ 120-140 phút, được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp và các Đài Phát thanh - Truyền hình trong nước. Chương trình được tổ chức tại ba điểm cầu: Khu lưu niệm đồng bào, chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc năm 1954 tại TP Sầm Sơn (Thanh Hoá); Khu di tích lịch sử Quốc gia Địa điểm tập kết ra Bắc năm 1954 tại TP Cao Lãnh (Đồng Tháp); Khuôn viên Tượng đài Anh Hùng Liệt sĩ Đoàn tàu không số, Lữ đoàn 125 - Vùng 2 Hải Quân, phường Cát Lái, TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh).

Thùy Linh