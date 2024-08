Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp Kỷ niệm 70 năm Hiệp định Geneve và Chuyến tàu tập kết

Sáng 7/8, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe và cho ý kiến về Kế hoạch tổ chức Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp Kỷ niệm 70 năm Hiệp định Geneve và Chuyến tàu tập kết (1954-2024).

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thanh Hoá; các sở, ngành, đơn vị liên quan và TP Sầm Sơn.

Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp Kỷ niệm 70 năm Hiệp định Geneve và Chuyến tàu tập kết (1954-2024), dự kiến được tổ chức vào 18h00 ngày 1/9/2024 tại ba điểm cầu: Khu lưu niệm đồng bào, chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc năm 1954 tại TP Sầm Sơn (Thanh Hoá); Khu di tích lịch sử Quốc gia Địa điểm Tập kết ra Bắc năm 1954 tại TP Cao Lãnh (Đồng Tháp); Khu lưu niệm Đoàn tàu không số - Lữ đoàn 125, Vùng 2, Quân chủng Hải Quân (TP Hồ Chí Minh).

Chương trình được thể hiện bằng hình thức Chính luận - Giao lưu - Nghệ thuật. Trong đó, nội dung thể hiện sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ; khẳng định thắng lợi của đường lối đối ngoại nhất quán nguyên tắc độc lập, tự chủ vì lợi ích quốc gia, dân tộc; những thành tựu to lớn của ngoại giao Việt Nam 70 năm qua, nhất là trong gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”.

Cùng với đó, thể hiện tầm vóc, giá trị lịch sử, ý nghĩa to lớn, sâu sắc và những bài học về tinh thần đoàn kết dân tộc của sự kiện tập kết năm 1954, thể hiện chủ trương, chính sách lớn về quản lý, đãi ngộ, sử dụng và bồi dưỡng, đào tạo một đội ngũ cán bộ, chiến sĩ vừa góp phần cho công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc, vừa chuẩn bị lực lượng cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam.

Đồng thời, là dịp để tri ân, tôn vinh những cống hiến, đóng góp lớn lao của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Thanh Hóa trong công cuộc đổi mới, CNH, HĐH đất nước và cuộc đấu tranh chính nghĩa bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước nói chung và đồng bào các dân tộc tỉnh Thanh Hoá trong 70 năm qua.

Sau khi nghe dự thảo kế hoạch và ý kiến thảo luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng nhấn mạnh: Việc tổ chức Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp Kỷ niệm 70 năm Hiệp định Geneve và Chuyến tàu tập kết (1954 - 2024) là một sự kiện lớn của tỉnh, có tính chất tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước nhận thức sâu sắc về đường lối và sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng trong cuộc kháng chiến trường kỳ, đấu tranh giải phóng dân tộc, đặc biệt là trên mặt trận ngoại giao, góp phần mở ra cục diện mới cho cách mạng Việt Nam.

Đồng thời, là dịp để tri ân, tôn vinh những cống hiến, đóng góp lớn lao của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Thanh Hóa trong công cuộc đổi mới, CNH, HĐH đất nước và cuộc đấu tranh chính nghĩa bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Về kế hoạch tổ chức, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa cũng như các đơn vị liên quan ấn định thời gian cụ thể để tổ chức chương trình cũng như khách mời tham gia là lãnh đạo Trung ương, Ban liên lạc đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc tại các điểm cầu. Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chủ động phối hợp với các điểm cầu để xây dựng nội dung chương trình phù hợp.

Các ngành, đơn vị liên quan chủ động các phần việc của mình như công tác phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, điện, công tác tiếp đón đại biểu... để lên kế hoạch thực hiện. Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hoá làm đơn vị đầu mối tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét thông qua.

