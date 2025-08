265 vận động viên tham gia Giải bơi, lặn cứu đuối

Sáng 2/8, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bơi, lặn cứu đuối các Câu lạc bộ (CLB) tỉnh Thanh Hóa năm 2025.

Lễ khai mạc Giải bơi, lặn cứu đuối các CLB tỉnh Thanh Hóa.

Giải bơi, lặn cứu đuối năm 2025 thu hút 265 vận động viên (VĐV) đến từ 33 CLB, đơn vị trong tỉnh tham gia. Các VĐV sẽ thi đấu để tranh 37 bộ huy chương. Trong đó có 32 bộ huy chương ở nội dung cá nhân (Bơi tự do, ếch, ngửa, lặn, bơi và dìu nạn nhân), thuộc các nhóm tuổi 6-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-17 và trên 18 tuổi.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự phát biểu khai mạc giải.

Đối với phần thi tiếp sức đồng đội các VĐV tranh tài để giành 5 bộ huy chương gồm các nội dung: 2 x 50m tự do nam, nữ phối hợp (01 nam và 01 nữ nhóm 09-10 tuổi); 2 x 50m tự do nam, nữ phối hợp (01 nam và 01 nữ nhóm 11-12 tuổi); 2 x 50m tự do nam, nữ phối hợp (01 nam và 01 nữ nhóm 13-14 tuổi); 2 x 50m tự do nam, nữ phối hợp (01 nam và 01 nữ nhóm 15-17 tuổi); 2 x 50m tự do nam, nữ phối hợp (01 nam và 01 nữ nhóm trên 18 tuổi).

Các VĐV tham dự giải.

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền, cũng như tạo sự lan tỏa thu hút sự quan tâm, chung tay của xã hội đồng hành cùng ngành Văn hóa - Thể thao trong công tác triển khai phong trào học bơi an toàn và các giải pháp can thiệp phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em, học sinh. Qua đó, nhằm tuyên truyền, vận động để trẻ em tích cực tập luyện thể dục, thể thao, vui chơi giải trí nâng cao sức khoẻ, thể lực, tầm vóc, kỹ năng sống, phát triển toàn diện.

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia.

Giải cũng tạo điều kiện cho thanh thiếu nhi, các VĐV, cán bộ, giáo viên, hướng dẫn viên, nhân viên cứu hộ được giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng cứu người bị đuối nước, đồng thời góp phần phát triển phong trào tập luyện môn bơi trên địa bàn tỉnh. Qua đó phát hiện, bồi dưỡng và tuyển chọn những VĐV có năng khiếu bơi, lặn để phát triển lực lượng thể thao thành tích cao trong tương lai.

Các VĐV xuất phát ở nội dung bơi tự do, nhóm 6 - 8 tuổi.

Ngay sau lễ khai mạc, các cuộc tranh tài của giải đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn tại bể bơi thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Thanh Hóa.

Các nội dung thi diễn ra sôi nổi, quyết liệt.

Chiều mai (3/8), Ban tổ chức sẽ tổng kết, trao huy chương, phần thưởng cho các VĐV, các đội giành thứ hạng cao tại các nội dung thi đấu của giải.