Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025)

Công an Thanh Hóa khắc ghi, làm theo lời Bác dạy

Công an Thanh Hóa là một trong những đơn vị đầu tiên của cả nước tổ chức triển khai học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân. Việc thực hiện được Công an Thanh Hóa gắn kết chặt chẽ với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa hỗ trợ việc xác minh thông tin liệt sĩ và hướng dẫn thân nhân liệt sĩ lấy mẫu ADN đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện, Công an Thanh Hóa đã có nhiều cách làm sáng tạo, điển hình là gắn học tập và làm theo Bác với phát động phong trào thi đua hoặc xây dựng mô hình, việc làm tiêu biểu. Nổi bật là phong trào “Giữ vững thế trận lòng dân” với 3 nội dung “Lắng nghe dân nói, nói để dân hiểu, làm cho dân tin”; “Xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa vì Nhân dân phục vụ”, hay mô hình “Cán bộ tổ hồ sơ tận tụy, vì Nhân dân phục vụ”, “Tổ kiểm soát an ninh kiểu mẫu”, “Câu lạc bộ pháp luật nghiệp vụ” đã lan tỏa và thấm sâu trong mỗi cán bộ, chiến sĩ. 4 năm qua (2021-2025), Công an Thanh Hóa đã phát động 16 đợt thi đua gắn với phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” và 15 đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; 75 năm Ngày truyền thống lực lượng an ninh Nhân dân; 60 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát Nhân dân; 50 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động...

Quyết tâm tạo ra bước đột phá trên tất cả các mặt công tác, Công an Thanh Hóa cũng đã lựa chọn những nội dung trọng tâm, vấn đề nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện trong toàn lực lượng. Trong đó, điểm nhấn là việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ giữ vững an ninh chính trị, không để hình thành điểm nóng; chủ động nắm bắt, phân tích, dự báo sát đúng tình hình, tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung đánh mạnh các đường dây, tổ chức, các băng nhóm, đối tượng phạm tội; triệt xóa cơ bản các băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, hoạt động “tín dụng đen”, băng nhóm tội phạm lĩnh vực kinh tế, các đường dây mua bán ma túy, không để tội phạm hoạt động lộng hành.

Song song với đó, Công an Thanh Hóa đã thực hiện có hiệu quả nhiều đề án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp, phá tan nhiều chuyên án, vụ án lớn được Bộ Công an và UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng.

Với mục tiêu xuyên suốt là vì yên bình cuộc sống Nhân dân, nhiều cán bộ, chiến sĩ công an đã thầm lặng “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy hạnh phúc của Nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình”. Những điển hình tiên tiến về ý chí kiên cường, về lòng trung thành tuyệt đối, về đức hy sinh, trí thông minh, sự sáng tạo trong công việc ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong toàn lực lượng. Đó là tấm gương Đại úy Lê Huy Hùng, cán bộ Đội 2, Phòng PC02 đã tham gia đấu tranh nhiều chuyên án lớn, phạm vi ảnh hưởng toàn quốc, được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an Nhân dân; là Đại úy Lê Đình Linh, cán bộ Đội 2, Phòng PC04 - cán bộ trinh sát tiêu biểu trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống ma túy, trực tiếp tham gia nhiều chuyên án phức tạp, lập nhiều thành tích xuất sắc; là Thượng tá Hà Thọ Mùi, Phó Trưởng phòng PC04 - điều tra viên có nghiệp vụ sắc sảo trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, có khả năng đánh giá chứng cứ một cách logic, khoa học, chặt chẽ...

Ngoài ra, còn nhiều câu chuyện cảm động về những cán bộ, chiến sĩ công an không quản khó khăn, dầm mình trong mưa lớn, băng qua dòng nước lũ, đối mặt với bao hiểm nguy để giúp đỡ, ứng cứu người dân khỏi vùng ngập lụt, sạt lở đất hay cung cấp lương thực, thực phẩm giúp bà con vượt qua cơn “đại hồng thủy” đã để lại trong lòng Nhân dân nhiều tình cảm, sự tin yêu và mến phục.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của lực lượng Công an Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân, các cấp, các ngành đã tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý. Trong 4 năm qua, toàn ngành đã có 4 tập thể, 15 cá nhân được tặng Huân chương của Chủ tịch nước; 6 tập thể, 20 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 cá nhân được truy tặng và 18 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an Nhân dân”; 5 đơn vị cơ sở, 4 cá nhân được biểu dương điển hình tiên tiến trong lực lượng Cảnh sát Nhân dân và công an xã; hơn 1.000 lượt tập thể, 3.000 cá nhân được các cấp, các ngành khen thưởng. Đặc biệt, Công an Thanh Hóa có 10 lần được Bộ Công an và UBND tỉnh gửi thư khen, thưởng nóng và 18 lần được các đơn vị trực thuộc Bộ Công an biểu dương.

Bài và ảnh: Tố Phương