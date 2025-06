Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành 5.249 căn nhà ở xã hội trong năm 2025

Ngày 2/6, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội (NOXH) năm 2025 và giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh, với mục tiêu hoàn thành 5.249 căn trong năm 2025 và 13.787 căn đến năm 2030.

Theo kế hoạch, trong năm 2025, tỉnh tập trung triển khai 7 dự án NOXH chính với quy mô tổng cộng 5.249 căn. Đáng chú ý nhất là dự án NOXH thuộc Dự án số 1 Trung tâm TP Thanh Hóa do Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần làm chủ đầu tư với quy mô lớn nhất: hoàn thành 856 căn tại lô đất NOXH-02 và NOXH-04, đồng thời khởi công và cơ bản hoàn thành phần thô 1.968 căn còn lại của dự án.

Dự án tại phường Quảng Thành do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Hợp Lực làm chủ đầu tư sẽ hoàn thành 638 căn còn lại. Đặc biệt, dự án NOXH dành cho công nhân tại khu vực phía Đông KCN Lễ Môn do Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam làm chủ đầu tư sẽ khởi công và cơ bản hoàn thành phần thô 920 căn, đáp ứng nhu cầu an cư của công nhân lao động. Ngoài ra, các dự án khác tại phường Quảng Thắng do Công ty TNHH Tân Thành (422 căn), Công ty CP Phát triển đô thị Bắc Miền Trung (141 căn), dự án tại phường Nam Ngạn do Liên danh Công ty CP Viet Incons, Công ty Cổ phần Vinaconex 21 và Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hà Nội (600 căn), cùng với dự án Nhà ở công nhân Khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long (123 căn) sẽ góp phần hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh sẽ triển khai các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và kêu gọi đầu tư mới. Trong nhóm các dự án đã được chấp thuận, dự án tại phường Nam Ngạn dự kiến hoàn thành 600 căn trong năm 2026 và 1.176 căn đến năm 2028; dự án tại phường Quảng Thắng do Công ty TNHH Thương mại Du lịch và Xây dựng An Phú hoàn thành 150 căn trong năm 2026 và 150 căn trong năm 2027; dự án NOXH trên quỹ đất 20% tại Khu dân cư và thương mại dịch vụ xã Quảng Phú hoàn thành 350 căn trong năm 2026 và 400 căn trong năm 2027.

Đặc biệt, tỉnh sẽ kêu gọi đầu tư 11 dự án mới trên địa bàn TPThanh Hóa với tổng diện tích sử dụng đất 11,55 ha và tổng số 6.061 căn hộ, theo lộ trình: năm 2026 hoàn thành 500 căn; năm 2027 hoàn thành 1.390 căn; năm 2028 hoàn thành 2.031 căn; năm 2029 hoàn thành 1.690 căn và năm 2030 hoàn thành 450 căn. Đồng thời, 3 dự án tại các huyện Yên Định, Thọ Xuân, thị xã Nghi Sơn với tổng cộng 1.685 căn hộ cũng sẽ được triển khai, trong đó dự kiến hoàn thành 610 căn đến năm 2030.

UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND TP Thanh Hóa, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa và các đơn vị liên quan căn cứ cơ chế, chính sách đặc thù này để khẩn trương nghiên cứu, tổ chức thực hiện các trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo hướng rút ngắn thời gian, đơn giản hóa thủ tục, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định.

Sở Xây dựng được giao làm cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thường xuyên việc triển khai các dự án, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu năm 2025 theo đúng tiến độ. Sở cũng phải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động triển khai các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Các sở ngành như: Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN có trách nhiệm phối hợp tham mưu hoặc tham gia ý kiến đối với toàn bộ các nội dung thuộc trách nhiệm trong quá trình triển khai dự án, bao gồm: chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư, thẩm định hồ sơ đề xuất dự án, thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy; đánh giá tác động môi trường; cấp giấy phép xây dựng.

UBND các huyện, thị xã, thành phố bao gồm: Thanh Hóa, Nghi Sơn, các huyện Thọ Xuân, Yên Định phải chủ động phối hợp với các sở, ngành và chủ đầu tư, đặc biệt tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng đúng quy định pháp luật, bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư triển khai dự án theo đúng kế hoạch đã cam kết. Các chủ đầu tư dự án xây dựng NOXH phải chủ động bố trí đầy đủ nguồn lực về tài chính, nhân lực và các điều kiện cần thiết khác để triển khai dự án, đồng thời ngay sau khi khởi công phải công bố công khai, đầy đủ, kịp thời các thông tin liên quan đến dự án để người dân biết, tiếp cận và thực hiện đăng ký mua, thuê, thuê mua theo quy định.

Ngân Hà