Thanh Hóa có 6 đại biểu dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc

Mới đây, ngày 16-5, Ban Thanh niên Bộ Công an tổ chức Lễ tuyên dương 75 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác trong lực lượng CAND, giai đoạn 2019-2023. Trong đó, Thanh Hóa vinh dự có 1 tấm gương thanh niên tiêu biểu trong lực lượng CAND được biểu dương, khen thưởng. Đó là Thượng úy Tào Việt Hùng, Phó Đội trưởng Đội An ninh, Phó Bí thư Chi đoàn thanh niên Công an huyện Thạch Thành.